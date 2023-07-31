Яке церковне свято 31 липня — традиції, заборони, сильна молитва

Віряни на ранковому богослужінні у храмі. Фото: УПЦ

У цей понеділок, 31 липня, православні християни вшановують пам'ять святого мученика Еміліана Доростольського. Цього дня будь-яка праця похвальна, а віряни в молитві обов'язково просять сил для роботи.

Розповідаємо, чим був відомий цей святий, які головні традиції, заборони та прикмети цього дня. А також ділимося сильною молитвою до Господа про сили для роботи.

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Церковне свято 31 липня — що відомо про святого Еміліана

Еміліан Доростольський жив у IV столітті, у місті Доростол, за часів правління імператора Юліана Відступника і повсюдного гоніння християн.

Юнак був простим рабом шанованого на той час сановника міста Доростола. Він таємно похрестився й відрікся від язичництва.

Та одного разу до міста прибув ігемон з наказом імператора Юліана Відступника винищити всіх християн. Еміліан так сильно розлютився, що придумав жахливий план помсти. Вночі він проник до язичницького храму, розбив усіх ідолів та перекинув вівтарі. Йому вдалося вийти з храму непоміченим.

Проте на наступний день язичники шукали винного. За злочин схопили нещасного старця, якого почали нещадно бити. Коли Еміліан про це дізнався, то кинувся на місце катування і зізнався. Його схопили, побили, а потім вирішили стратити шляхом спалення. Але коли Еміліана прив'язали до стовпа і підпалили, вогонь не завдав йому шкоди. Зате язики полум'я розліталися далеко і палили язичників. Еміліан же помолився і лише після відійшов до Бога.

У Константинополі на честь мученика побудували церкву, куди перенесли мощі святого.

Еміліан Доростольський. Фото: google.com

Що заборонено робити у церковне свято 31 липня

Цього дня віряни дотримувалися таких заборон:

не можна виходити за поріг після заходу сонця, бо вулицями розгулює нечиста сила і шукає собі жертву;

не можна підмітати або пилососити, щоб не вимести з дому удачу;

не можна влаштовувати застілля і готувати багато страв;

лаятися;

сваритися;

кричати;

пліткувати;

думати про погане;

відмовляти нужденному у допомозі.

Що можна робити у православне свято 31 липня

Цей день бажано почати з ранковою молитви. У Господа просять про міцне здоров'я, гарне самопочуття та сили для роботи. Саме 31 липня усі молитви, зазвичай, спрямовані на гарну працю.

Для господинь цей день був початком пори заготовок на зиму. Робили варення, соління, компоти. Можна робити генеральне прибирання в домі. Господині традиційно випікали печиво у вигляді підкови. Вважалося, що воно принесе велику удачу.

Також селяни цього дня починали прибирати поля. У цю дату дозволена будь-яка праця. Хто буде сумлінно працювати, того Господь обов'язково винагородить.

Яку молитву прочитати у церковне свято 31 липня

Допомоги у своїх справах можна просити такими рядками:

Премилостивий Отче! Каїмося у гріхах своїх душевних та тілесних. Йшли проти волі Твоєї, бісовством лукавим затьмарені, бо не вчили, не молили, як слід слово твоє. Помилуй нас всіх грішних та дай же нам Батько Наш Всемогутній наснаги справи початі завершити, но нової пори приступити. Господи, та не підведе рука твоя у направленні нашому, не здригнеться око твоє, що все бачить та все осяює. Дай нам сил змінити те, що у нашій насназі та подаруй мудрість вчиняти справедливо. Амінь.

Які існують прикмети 31 липня

Якщо пожовкло листя на верхніх гілках берези — осінь прийде рано.

Яка погода стоїть в останні два дні липня, таку варто чекати й восени.

Павуки активно плетуть мережі — надовго встановиться суха погода.

Мухи боляче кусають — до поганої погоди.

31 липня спека — грудень буде холодний.

На ялинці шишки в основному на верхівці — морози почнуться не раніше січня.

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