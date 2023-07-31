Какой церковный праздник 31 июля — традиции, запреты, сильная молитва

Верующие на утреннем богослужении в храме. Фото: УПЦ

В этот понедельник, 31 июля, православные христиане чтят память святого мученика Эмилиана Доростольского. В этот день любой труд похвальный, а верующие в молитве обязательно просят сил для работы.

Рассказываем, чем был известен этот святой, каковы главные традиции, запреты и приметы этого дня. А также делимся сильной молитвой к Господу о силах для работы.

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Церковный праздник 31 июля — что известно о святом Эмилиане

Эмилиан Доростольский жил в IV веке, в городе Доростол, во времена правления императора Юлиана Отступника и повсеместного гонения христиан.

Юноша был простым рабом уважаемого в то время сановника города Доростола. Он тайно крестился и отрекся от язычества.

Но однажды в город прибыл игемон с приказом императора Юлиана Отступника истребить всех христиан. Эмилиан так сильно разозлился, что придумал ужасный план мести. Ночью он проник в языческий храм, разбил всех идолов и опрокинул алтари. Ему удалось выйти из храма незамеченным.

Однако на следующий день язычники искали виновного. За преступление схватили несчастного старца, которого стали беспощадно избивать. Когда Эмилиан об этом узнал, то бросился на место пытки и признался. Его схватили, избили, а после решили казнить путем сожжения. Но когда Эмилиана привязали к столбу и подпалили, огонь не причинил ему вреда. Зато языки пламени разлетались далеко и жгли язычников. Эмилиан же помолился и только после отошел к Богу.

В Константинополе в честь мученика была построена церковь, куда перенесли мощи святого.

Эмилиан Доростольский. Фото: google.com

Что запрещено делать в церковный праздник 31 июля

В этот день верующие соблюдали следующие запреты:

нельзя выходить за порог после захода солнца, потому что по улицам разгуливает нечистая сила и ищет себе жертву;

нельзя подметать или пылесосить, чтобы не вымести из дома удачу;

нельзя устраивать застолье и готовить много блюд;

ругаться;

ссориться;

кричать;

сплетничать;

думать о плохом;

отказывать нуждающемуся в помощи.

Что можно делать в православный праздник 31 июля

Этот день желательно начать с утренней молитвы. У Господа просят о крепком здоровье, хорошем самочувствии и силах для работы. Именно 31 июля все молитвы обычно направлены на хороший труд.

Для хозяйок этот день являлся началом поры заготовок на зиму. Делали варенье, соление, компоты. Можно производить генеральную уборку в доме. Хозяйки традиционно выпекали печенье в виде подковы. Считалось, что оно принесет огромную удачу.

Также крестьяне в этот день начинали убирать поля. В эту дату разрешен любой труд. Кто будет добросовестно работать, того Господь обязательно вознаградит.

Какую молитву прочесть в церковный праздник 31 июля

Помощи по своим делам можно просить следующими строками:

Премилостивый Отец! Каемся в грехах своих душевных и телесных. Шли против воли Твоей, бесовством лукавым затмились, потому что не учили, не молили, как следует слово твое. Помилуй нас всех грешных и дай нам Отец Наш Всемогущий воодушевления дела начаты завершить, но в новую пору приступить. Господи, но не поднимет рука твоя в направлении нашем, не дрогнет око твое, что все видит и все озаряет. Дай нам сил изменить то, что в нашем вдохновении и подари мудрость поступать справедливо. Аминь.

Какие существуют приметы 31 июля

Если пожелтели листья на верхних ветвях березы — осень придет рано.

Какая погода стоит в последние два дня июля, такую следует ожидать и осенью.

Пауки активно плетут сети — надолго установится сухая погода.

Мухи больно кусают — до плохой погоды.

31 июля жара — декабрь будет холодный.

На елке шишки в основном на верхушке — морозы начнутся не раньше января.

Напомним, мы публиковали подробный церковный календарь на август 2023 года. Узнайте, какие важные православные праздники отметим в последний месяц лета.