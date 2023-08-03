Яке церковне свято 4 серпня 2023 року — традиції, заборони, сильна молитва

Віряни вшановують пам'ять святої Марії Магдалини. Фото: pomisna.info

У цю п'ятницю, 4 серпня, православні віряни вшановують пам'ять святої рівноапостольної Марії Магдалини. Мироносиця була ученицею Ісуса Христа і поширювала серед людей Слово Боже.

Новини.LIVE розповідає, ким була свята Марія Магдалина, чому її вшановують у християнстві, які важливі традиції та заборони існують цього дня, а також, яку сильну молитву слід прочитати.

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Церковне свято 4 серпня — що відомо про святу Марію Магдалину

Навколо цієї християнської святої чимало таємниць та загадок. Протягом церковної історії вона стала предметом багатьох міфів і теорій. Серед істориків та вчених досі точаться дебати, чи була Марія дружиною Ісуса Христа або ж тільки відданою ученицею та послідовницею.

Відомо, що Марія Магдалина була родом із міста Магдала (Мигдал-Ель), у Галілеї (зараз це територія Ізраїлю). Та, на жаль, про її юні роки нічого невідомо.

Згідно з Євангеліє, Ісус Христос зцілив Марію молитвою, коли та була одержима сімома демонами. Після звільнення від нечисті Магдалина почала слідувати за Вчителем і допомагати Йому.

Марія Магдалина була вірна Христові не тільки у хвилини Його слави, але й у момент найбільшого приниження — страти на Голгофі.

Вона була першою, хто прийшов до печери, де лежала труна Ісуса. Проте не виявила тіла й почала гірко плакати за Учителем. Тоді Христос явився жінці і повелів іти до апостолів і провістити їм радісну звістку.

Марія розповіла про воскресіння Ісуса Христа іншим апостолам і принесла цю звістку в Рим. За однієї з легенд, цю звістку свята сповістила імператору Тиберію. Проте, той їй відповів, що це неможливо, як і те, що яйце в його руці стане червоним. Та тієї ж миті яйце почервоніло. Вважають, що саме звідси пішла традиція фарбувати великодні яйця.

Померла свята мироносиця Марія Магдалина в Ефесі, її нетлінні мощі в IX столітті перенесли до Константинополя, у храм монастиря святого Лазаря. Нині частинки мощей святої перебувають у різних країнах.

Картина Хосе де Рібера "Марія Магдалина, що кається". Фото: google.com

Що не можна робити у православне свято 4 серпня

Цього дня віряни дотримуються певних суворих заборон, деякі з них стосуються безпосередньо жінок.

Так, 4 серпня не можна:

лихословити;

сваритися;

бажати зла;

кричати;

ображатися;

думати про погане;

відмовляти в допомозі;

жінкам заборонено тяжко працювати, особливо на городі та в полі — можна втратити здоров'я.

Також в народі вірили, що не можна було 4 серпня ходити по росі, адже можна було важко захворіти. Вважалося, що цього дня біси вимочують у росі одяг для нечистої.

Також не можна, щоб у свято вікна були брудними, адже щастя не задивиться у вашу хату й пройде повз.

Віряни на богослужінні у церкві. Фото: google.com

4 серпня — що можна робити у свято

Святу рівноапостольну Марію Магдалину вважають заступницею усіх жінок. Віряни цієї дати традиційно йдуть до храму або читають молитву до святої вдома.

Моляться християни про зцілення від хвороб, захист від зла та нечистої сили, а також просять святу наставити на шлях істинний. Дівчата в цей день молилися святій Магдалині, щоб та подарувала їм неземну красу. Марія Магдалина почує кожного та буде опікуватися тими, хто звернувся до неї цього дня.

Сонячне світло цього свята вважається особливим, його називають "Мар'їне світло" — що більше його буде в домі, то більше буде достатку і щастя. Тому у свято варто не закривати вікна шторами.

Також за старих часів цього дня ходили до лісу за ягодами, з яких варили варення і пекли пироги, якими пригощали рідних та сусідів.

Яку молитву читати у церковне свято 4 серпня

Молитва до святої Марії Магдалини про здоров'я та захист від зла:

Молитва до святої Марії Магдалини про здоров'я та захист від зла. Фото: Новини.LIVE

Які існують прикмети 4 серпня

У народі це свято називали Мар'я Суровиця, Марія Ягідниця, Вогняна Марія. Її нарівні з пророком Іллею вважали повелителькою блискавок і грому.

Саме тому цього дня вірили в наступні прикмети:

Якщо на світанку стелиться туман — до тихої та безвітряної погоди.

Якщо на траві багато роси — до поганого врожаю льону.

Якщо 4 серпня чути грім — слід чекати великої зливи.

Якщо грім розкатистий — до граду.

Якщо на Марію Ягідницю гроза — буде багато сіна.

Якщо опеньки вже з'явилися, то грибів восени мало буде.

Якщо кури під час дощу по двору гуляють — до тепла.

Якщо павуки 4 серпня ховаються — буде дощ.

Якщо багато слимаків в городі, то найближчими днями погода сира буде.

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