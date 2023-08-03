Какой церковный праздник 4 августа 2023 года — традиции, запреты, сильная молитва

Верующие чтят память святой Марии Магдалины. Фото: pomisna.info

В эту пятницу, 4 августа, православные верующие чтят память святой равноапостольной Марии Магдалины. Мироносица была ученицей Иисуса Христа и распространяла среди людей Слово Божие.

Новини.LIVE рассказывает, кем была святая Мария Магдалина, почему ее чтят в христианстве, какие важные традиции и запреты существуют в этот день, а также, какую сильную молитву следует прочесть.

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Церковный праздник 4 августа — что известно о святой Марии Магдалине

Вокруг этой христианской святой немало тайн и загадок. Во время церковной истории она стала предметом многих мифов и теорий. Среди историков и ученых до сих пор продолжаются дебаты, была ли Мария женой Иисуса Христа или только преданной ученицей и последовательницей.

Известно, что Мария Магдалина была родом из города Магдала (Мигдал-Эль), в Галилее (сейчас это территория Израиля). Но, к сожалению, о ее юных годах ничего не известно.

Согласно Евангелию, Иисус Христос исцелил Марию молитвой, когда она была одержима семью демонами. После освобождения от нечисти Магдалина начала следовать за Учителем и помогать Ему.

Мария Магдалина была верна Христу не только в минуты Его славы, но и в момент величайшего унижения — казни на Голгофе.

Она была первой, кто пришел в пещеру, где лежал гроб Иисуса. Однако не обнаружила тела и начала горько плакать за Учителем. Тогда Христос явился женщине и повелел идти к апостолам и возвестить им радостное известие.

Мария рассказала о воскресении Иисуса Христа другим апостолам и принесла это известие в Рим. По одной из легенд, святая известила об этом императора Тиберия. Однако тот ответил, что это невозможно, как и то, что яйцо в его руке станет красным. В тот же миг яйцо покраснело. Считается, что именно отсюда пошла традиция красить пасхальные яйца.

Умерла святая мироносица Мария Магдалина в Эфесе, ее нетленные мощи в IX веке перенесли в Константинополь, в храм монастыря святого Лазаря. В настоящее время частицы мощей святой находятся в разных странах.

Картина Хосе де Рибера "Кающаяся Мария Магдалина". Фото: google.com

Что нельзя делать в православный праздник 4 августа

В этот день верующие соблюдают определенные строгие запреты, некоторые из них касаются непосредственно женщин.

Да, 4 августа нельзя:

злословить;

ссориться;

желать зла;

кричать;

обижаться;

думать о плохом;

отказывать в помощи;

женщинам запрещено тяжело работать, особенно в огороде и в поле — можно потерять здоровье.

Также в народе верили, что нельзя было 4 августа ходить по росе, ведь можно было тяжело заболеть. Считалось, что в этот день бесы вымачивают в росе одежду для нечистой.

Также нельзя, чтобы в праздник окна были грязными, ведь счастье не заглянет в ваш дом и пройдет мимо.

Верующие на богослужении в церкви. Фото: google.com

4 августа — что можно делать в праздник

Святую равноапостольную Марию Магдалину считают покровительницей всех женщин. Верующие в эту дату традиционно идут в храм или читают молитву к святой дома.

Молятся христиане об исцелении от болезней, защите от зла и нечистой силы, а также просят святую наставить на истинный путь. Девушки в этот день молились святой Магдалине, чтобы та подарила им неземную красоту. Мария Магдалина услышит каждого и будет заботиться о тех, кто обратился к ней в этот день.

Солнечный свет в этот праздник считается особенным, его называют "Марьин свет" — чем больше его будет в доме, тем больше будет изобилия и счастья. Поэтому в праздник следует не закрывать окна шторами.

Также в старину в этот день ходили в лес за ягодами, из которых варили варенье и пекли пироги, которыми угощали родных и соседей.

Какую молитву читать в церковный праздник 4 августа

Молитва к святой Марии Магдалины о здоровье и защите от зла:

Молитва святой Марии Магдалины о здоровье и защите от зла. Фото: Новости.

Какие существуют приметы 4 августа

В народе этот праздник называли Марья Суровица, Мария Ягодница, Огненная Мария. Ее наравне с пророком Ильей считали повелительницей молний и грома.

Именно поэтому в этот день верили в следующие приметы:

Если на рассвете стелется туман — к тихой и безветренной погоде.

Если на траве много росы — к плохому урожаю льна.

Если 4 августа слышен гром — следует ожидать большого ливня.

Если гром раскатистый — к граду.

Если на Марию Ягодницу гроза — будет много сена.

Если опята уже появились, то грибов осенью мало будет.

Если куры во время дождя по двору гуляют — к теплу.

Если пауки 4 августа прячутся, будет дождь.

Если много улиток в огороде, то в ближайшие дни погода сырая будет.

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