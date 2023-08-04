Яке церковне свято 5 серпня 2023 року — традиції, заборони, сильна молитва

Вірянка в церкві молиться до ікони Божої Матері. Фото: google.com

У цю суботу, 5 серпня, особливе свято для українських вірян, адже православна церква вшановує Почаївську ікону Божої Матері — найбільш шановану святиню християн. Також віряни згадують священномученика Трохима, Феофіла та ще тринадцять святих, які стали жертвами язичників за часів правління імператора Діоклетіана.

Новини.LIVE розповідає про історію Почаївської ікони Пресвятої Богородиці та її значення для християн. А також ділиться важливими заборонами, традиціями та сильною молитвою на 5 серпня.

Читайте також:

Церковне свято 5 серпня — що відомо про Почаївську ікону Пресвятої Богородиці

Вже близько 400 років у Почаївській Лаврі, Тернопільська область, зберігається чудотворна ікона Пресвятої Богородиці. Точне походження святині невідоме. Однак перекази, які збереглися до наших днів, свідчать, що її створили в Болгарії або Візантії. Багато знавців іконопису відзначали, що вона написана саме у візантійському стилі.

У 1597 році ікону Богоматері, яка славилася чудотворною силою, принесли на Почаївську гору. Там побудували храм. Коли число ченців стало збільшуватися, виникла Почаївська лавра. А у 1675 році обитель була врятована від нападу турків завдяки молитвам ченців.

У записах монастирських книг стверджується, що ця ікона створила чимало див. Саме до Почаївської ікони Пресвятої Богородиці зверталися, коли хотіли позбутися невиліковних хвороб.

Почаївська ікона Пресвятої Богородиці. Фото: pomisna.info

Традиції у церковне свято 5 серпня — що можна робити

Варто зауважити, що в українській традиції Богородиця займає особливе місце. Віряни зверталися до неї за будь-якої потреби. Її вважали покровителькою козаків і всіх воїнів українських, тому просили у Божої Матері захисту.

Тож цього дня усі віряни, чиї близькі захищають нині Батьківщину на фронті, можуть піти до церкви та попросити Богородицю, щоб та вберегла захисників від ворога.

Перед будь-якою роботою на православне свято 5 серпня слід обов'язково помолитися. Тоді точно все вдасться та закінчиться добре.

Цього дня наші предки також намагалися не працювати на землі у другій половині дня, адже вірили — над полем літають духи, які заважають зібрати урожай.

Жінки та дівчата збирали калину, зберігали ягоди на зиму. Ця рослина вважалася ефективними ліками проти багатьох хвороб. Також нею лікували головний біль та застуду. А дівчата навіть намагалися вмитися калиновим соком, щоб зберегти красу та молодість.

Вірянка у церкві. Фото: pixabay.com

Православне свято 5 серпня — головні заборони

Цієї дати віряни суворо дотримувалися певних важливих заборон, щоб захистити себе та родину від зла. Хто дотримуватиметься правил, той отримає заступництво від Богородиці та Божу благодать.

Одна з головних заборон дня — не можна довго спати, адже можна розгнівати Бога ледачістю та неробством й надовго відвернути від себе успіх.

"Довго спати — добра не бачити", — говорили наші пращури.

А отже, всі важливі справи слід встигнути зробити до другої половини дня, а отже встати краще раненько.

Також у православне свято 5 серпня не можна:

сваритися;

лаятися;

погано думати про рідних та оточуючих;

сумувати — цілий місяць проведете у пригніченому стані;

скупитися;

відмовляти у допомозі та пораді;

відмовляти в милостині;

ледарювати;

працювати в полі та на городі в другій половині дня;

рубати гілки калини та малини;

викидати старі речі — можна накликати на себе злидні;

зловживати алкоголем;

переїдати.

Крім цього, наші пращури вірили, що не можна ходити в ліс самому. У цей день русалки там водять хороводи й, якщо потрапити їм на очі, то залоскочуть до смерті або напустять лихоманку.

Яку молитву прочитати у свято Почаївської ікони Божої Матері

У цей день у Божої Матері варто просити про захист від ворогів, про надання сил та міцного здоров'я.

Радимо подивитися відео з сильною молитвою до Почаївської ікони Божої Матері:

Які прикмети існують 5 серпня

Наші пращури вірили у такі прикмети цього дня:

Якщо на небі багато зірок — чекайте на дощ через кілька днів.

Якщо ввечері 5 серпня землею стелиться туман — слід чекати спеки.

Якщо павук плете павутину та направляє її в сторону півночі — скоро похолодає, а якщо на південь — наближається потепління.

Якщо гучно кричить сич — буде похолодання.

Якщо в ніч з 4 на 5 серпня наснився хліб — чекайте сварки.

Якщо цього дня з'їсти сиру ягоду калини — чекайте удачі в коханні.

Раніше Новини.LIVE писали, хто святкує День ангела в серпні та яке ім'я обрати для дитини за церковним липневим календарем.

Нагадаємо, ми також публікували детальний церковний календар на серпень 2023 року.