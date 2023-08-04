Какой церковный праздник 5 августа 2023 года — традиции, запреты, сильная молитва

Верующая в церкви обращается с молитвой к иконе Божией Матери. Фото: google.com

В эту субботу, 5 августа, особый праздник для украинских верующих, ведь православная церковь чествует Почаевскую икону Божией Матери — наиболее почитаемую святыню христиан. Также верующие вспоминают священномученика Трофима, Феофила и еще тринадцать святых, ставших жертвами язычников во времена правления императора Диоклетиана.

Новини.LIVE рассказывает об истории Почаевской иконы Пресвятой Богородицы и ее значении для христиан. Также делится важными запретами, традициями и сильной молитвой на 5 августа.

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Церковный праздник 5 августа — что известно о Почаевской иконе Пресвятой Богородицы

Уже около 400 лет в Почаевской Лавре Тернопольской области хранится чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Точное происхождение святыни неизвестно. Однако сохранившиеся до наших дней предания свидетельствуют, что ее создали в Болгарии или Византии. Многие знатоки иконописи отмечали, что она написана именно в византийском стиле.

В 1597 году икону Богоматери, славившуюся чудотворной силой, принесли на Почаевскую гору. Там был построен храм. Когда число монахов стало расти, возникла Почаевская лавра. А в 1675 году обитель была спасена от нападения турков благодаря молитвам монахов.

В записях монастырских книг утверждается, что эта икона создала немало чудес. Именно к Почаевской иконе Пресвятой Богородицы обращались, когда хотели избавиться от неизлечимых болезней.

Почаевская икона Пресвятой Богородицы. Фото: pomisna.info

Традиции в церковный праздник 5 августа — что можно делать

Следует отметить, что в украинской традиции Богородица занимает особое место. Верующие обращались к ней за любой нуждой. Ее считали покровительницей казаков и всех украинских воинов, поэтому просили у Божьей Матери защиты.

Поэтому в этот день все верующие, чьи близкие защищают Родину на фронте, могут пойти в церковь и попросить Богородицу, чтобы та уберегла защитников от врага.

Перед любой работой в православный праздник 5 августа следует обязательно помолиться. Тогда точно все удастся и хорошо закончится.

В этот день наши предки тоже старались не работать на земле во второй половине дня, ведь верили — над полем летают духи, мешающие собрать урожай.

Женщины и девушки собирали калину, хранили ягоды на зиму. Это растение считалось эффективным лекарством против многих болезней. Также ею лечили головную боль и простуду. А девушки даже пытались умыться калиновым соком, чтобы сохранить красоту и молодость.

Верующая в церкви. Фото: pixabay.com

Православный праздник 5 августа — главные запреты

В эту дату верующие строго придерживались определенных важных запретов, чтобы защитить себя и семью от зла. Кто будет соблюдать правила, тот получит покровительство от Богородицы и Божью благодать.

Один из главных запретов дня — нельзя долго спать, ведь можно разгневать Бога леностью и бездельем и надолго отвернуть от себя успех.

"Долго спать — добра не видеть", — говорили наши предки.

А значит, все важные дела следует успеть сделать до второй половины дня, потому встать лучше пораньше.

Также в православный праздник 5 августа нельзя:

ссориться;

ругаться;

плохо думать о родных и окружающих;

унывать — целый месяц проведете в подавленном состоянии;

скупиться;

отказывать в помощи и совете;

отказывать в подаянии;

бездельничать;

работать в поле и на огороде во второй половине дня;

рубить ветки калины и малины;

выбрасывать старые вещи — можно сглазить себя нищетой;

злоупотреблять алкоголем;

переедать.

Кроме этого, наши предки верили, что нельзя одному ходить в лес. В этот день русалки там водят хороводы и если попасть им на глаза, то защекочут до смерти или напустят лихорадку.

Какую молитву прочесть в праздник Почаевской иконы Божией Матери

В этот день у Божьей Матери следует просить о защите от врагов, о придании сил и крепкого здоровья.

Советуем посмотреть видео с сильной молитвой к Почаевской иконе Божией Матери:

Какие приметы существуют 5 августа

Наши предки верили в такие приметы этого дня:

Если на небе много звезд — ждите дождя через несколько дней.

Если вечером 5 августа по земле стелется туман — следует ожидать жары.

Если паук плетет паутину и направляет ее в сторону севера — скоро похолодает, а если к югу — приближается потепление.

Если громко кричит сыч — будет похолодание.

Если в ночь с 4 на 5 августа приснился хлеб — ждите ссоры.

Если в этот день съесть сырую ягоду калины — ждите удачи в любви.

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