Яке церковне свято 6 серпня 2023 року — що заборонено робити, традиції, молитва

Вірянка у церкві молиться перед іконою. Фото: pomisna.info

У цю неділю, 6 серпня, православна церква відзначає День пам'яті благовірних князів Бориса і Гліба у святому Хрещенні — Романа і Давида. Сини великого рівноапостольного князя Володимира стали першими правителями, яких церква зарахувала до лику святих. Також віряни вшановують пам'ять мучениці Христини Тирською та преподобного Полікарпа, архімандрита Печерського.

Новини.LIVE розповідає про життя святих, важливі заборони та традиції цього дня, а також ділиться сильною молитвою, яку варто прочитати 6 серпня.

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Церковне свято 6 серпня — що відомо про святих братів Бориса і Гліба

Як вже зазначалося вище, благовірні князі-страстотерпці Борис і Гліб — перші руські святі, канонізовані як Руською, так і Константинопольською Церквою.

Вони були молодшими синами святого рівноапостольного князя Володимира. Володимир виховував дітей в християнському благочесті. Обидва здобули гарну освіту та прагнули присвятити життя служінню Богу.

У спадок від батька брати отримали два міста, Борис правив у Ростові, а Гліб — у Муромі.

Та після смерті Володимира старший його син (пасинок) Святополк прагнув керувати київським князівством. Він зайняв престол і оголосив про це братам. Та, щоб більше ніхто не претендував на Київ, вирішив вбити своїх братів.

Спершу Святополк забрав життя Бориса, а після настільки ж віроломно умертвив і Гліба.

Борис і Гліб не прагнули боротися зі Святополком за престол і готові були визнати його князем київським. Та для язичницької Русі, яка звикла до кровної помсти, їх добрі наміри були незрозумілими. Свої життя страстотерпці поклали на вівтар братньої любові.

У 1071 році церква зарахувала Бориса і Гліба до лику святих.

Благовірні князі Борис і Гліб. Фото: uk.wikipedia

Яке сьогодні церковне свято — день пам'яті мучениці Христини

Свята народилася у III столітті в епоху правління жорстокого до християн імператора Діоклетіана. Батько її язичник Урван був правителем міста Тіра. Тому Христина здобула гарну освіту й мала стати жрицею.

Та одного дня вона пережила осяяння, відкривши віру в Єдиного Бога Творця. Через Ангела вона дізналася про Сина Божого Ісуса Христа.

Христина відреклася від язичницької віри й розбила усіх ідолів. Та коли до неї прийшов батько й дізнався правду, він був у несамовитій люті. Він піддав власну доньку жорстокому бичуванню і кинув у темницю. Мати довго прохала її відректися від Христа, потім просив і батько, але дівчина була непохитна. Довго дівчину катували й мучили та не відреклася вона від віри. Мучителі зарубали нещасну мечем.

Свята мучениця Христина. Фото: uk.wikipedia

Що не можна робити у церковне свято 6 серпня

У цю дату з поваги до святих наші предки намагалися не братися за польові роботи. Час присвячували молитві.

У православне свято 6 серпня дотримувалися таких заборон:

не можна працювати в полі — блискавка спалить урожай;

рубати дерева для будівництва дому — сім'я буде жити у сварках;

заготовляти солому та крити нею дах — в будинок може влучити блискавка;

розчісувати волосся старим гребінцем;

не можна тяжко працювати;

сваритися;

лихословити;

ображати інших;

пліткувати;

жалітися на життя.

Вищезгадані заборони можна пояснити природним явищем, адже на православне свято 6 серпня найчастіше йшли дощі з блискавками.

Вірянки у церкві на богослужінні. Фото: pomisna.info

Що можна робити 6 серпня

Цього дня люди старалися не обтяжувати себе роботою та хатніми обов'язками. Ходили до церкви та молилися святим про здоров'я та заступництво.

Наші предки цього дня збирали ягоди черемхи, варили з ягід варення, компоти та відвари. Гарною традицією було приготування пирогів, які можна розділити сусідами та родичами. Також жінки ходили в ліс за грибами, а чоловіки заготовляли березові віники для лазні. А ще наші пращури підготовлювали опалі гілки, щоб потім зробити з них віники.

Яку молитву прочитати у День Бориса і Гліба 6 серпня

Борис та Гліб здавна вважалися захисниками. Можна через них просити заступництва, а також молитися про гарне самопочуття.

Прочитавши наступну молитву від щирого серця, можна позбавитись усіх негараздів:

О, святі світлі мученики, що трудилися на Христовій ниві, і віру Христову по рідній землі, як золоте зерно, сіяли, зі злої руки брата вашого окаянного погинули! Молимо вас: будьте нам, вашому українському народові, оборонцями й опікунами святими перед Богом. Учиніть своєю даною Вам Господом властю святою і своїми молитвами перед небесним Вітцем, щоб наш народ не зазнав ніколи більше наруги і шкоди від незгідливих рідних синів своїх і щоб окаянних між нами вже не було, як і будь-яких чвар і конфліктів, непорозумінь та ворожнечі. Небесною милістю і благодаттю Святого Духа благословіть нас, святі мученики за віру Христову, чесно, справедливо й праведно жити у братній єдності, злагоді і любові та, зрештою, до давньої сили й добра дійти і в добрій долі Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа правдиво прославляти, дякувати і служити Йому. Амінь.

Які існують прикмети 6 серпня

Наші пращури вірили та слідкували за такими прикметами:

Яка погода цього дня, такою вона буде у другій половині серпня.

Якщо зранку 6 серпня йде дощ — до погожого і ясного дня, а також зима буде теплою і сніжною.

Якщо цього дня тепло та сонячно — зима буде холодною.

Якщо дме південний — до негоди.

Якщо до полудня стоїть роса — варто чекати грози.

Якщо повний Місяць — не можна рубати ліс для будівництва будинку.

Якщо мухи з ранку дзижчать — до сонячної погоди.

Якщо ж мух цього дня не чути, то буде дощ.

Якщо курчата до курки тиснуться, слід чекати затяжних дощів.

Качки та гуси змащують свої пір'я жиром — чекайте негоду.

6 серпня чайки на воду часто сідають — до дощу.

Зозуля низько літає — буде дощ.

Павуки павутину плетуть — до гарної погоди.

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