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Церковный праздник 6 августа: кому молятся верующие о защите и что нельзя делать

5 августа 2023 16:00
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какой церковный праздник 6 августа 2023 года — что запрещено делать, традиции, молитва
Верующая в церкви молится перед иконой. Фото: pomisna.info
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В воскресенье, 6 августа, православная церковь отмечает День памяти благоверных князей Бориса и Глеба в святом Крещении Романа и Давида. Сыновья великого равноапостольного князя Владимира стали первыми правителями, которых церковь причислила к лику святых. Также верующие чтят память мученицы Кристины Тирской и преподобного Поликарпа, архимандрита Печерского.

Новини.LIVE рассказывает о жизни святых, важных запретах и традициях этого дня, а также делится сильной молитвой, которую следует прочитать 6 августа.

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Церковный праздник 6 августа — что известно о святых братьях Борисе и Глебе

Как отмечалось выше, благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб — первые русские святые, канонизированные как Русской, так и Константинопольской Церковью.

Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира. Владимир воспитывал детей в христианском благочестии. Оба получили хорошее образование и стремились посвятить жизнь служению Богу.

В наследство от отца братья получили два города, Борис правил в Ростове, а Глеб — в Муроме.

Но после смерти Владимира старший сын (пасынок) Святополк стремился руководить киевским княжеством. Он занял престол и объявил об этом братьям. Но чтобы больше никто не претендовал на Киев, решил убить своих братьев.

Сначала Святополк унес жизнь Бориса, а после столь же вероломно умертвил и Глеба.

Борис и Глеб не стремились сражаться со Святополком за престол и готовы были признать его князем киевским. Но для языческой Руси, привыкшей к кровной мести, их благие намерения были непонятны. Свои жизни страстотерпцы возложили на алтарь братской любви.

В 1071 году церковь причислила Бориса и Глеба к лику святых.

 

Церковный праздник 6 августа — что известно о святых братьях Борисе и Глебе
Благоверные князья Борис и Глеб. Фото: ru.wikipedia

Какой сегодня церковный праздник — день памяти мученицы Кристины

Святая родилась в III веке в эпоху правления жестокого к христианам императора Диоклетиана. Отец ее язычник Урван был правителем города Тира. Поэтому Кристина получила хорошее образование и должна была стать жрицей.

Но однажды она пережила озарение, открыв веру в Единого Бога Творца. Через Ангела она узнала о Сыне Божьем Иисусе Христе.

Кристина отреклась от языческой веры и разбила всех идолов. Но когда к ней пришел отец и узнал правду, он был в исступленной ярости. Он подверг свою дочь жестокому бичеванию и бросил в темницу. Мать долго просила ее отречься от Христа, потом просил и отец, но девушка была непоколебима. Долго девушку пытали и мучили и не отреклась она от веры. Мучители зарубили несчастную мечом.

 

Какой сегодня церковный праздник — день памяти мученицы Кристины
Святая мученица Кристина. Фото: ru.wikipedia

Что нельзя делать в церковный праздник 6 августа

В эту дату из уважения к святым наши предки старались не браться за полевые работы. Время посвящали молитве.

В православный праздник 6 августа соблюдали следующие запреты:

  • нельзя работать в поле — молния сожжет урожай;
  • рубить деревья для строительства дома — семья будет жить в ссорах;
  • заготавливать солому и крыть ею крышу — в дом может попасть молния;
  • расчесывать волосы старой расческой;
  • нельзя тяжело работать;
  • ссориться;
  • злословить;
  • оскорблять других;
  • сплетничать;
  • жаловаться на жизнь.

Вышеупомянутые запреты можно объяснить естественным явлением, ведь на православный праздник 6 августа чаще всего шли дожди с молниями.

 

Что нельзя делать в церковный праздник 6 августа
Верующие в церкви на богослужении. Фото: pomisna.info

Что можно делать 6 августа

В этот день люди старались не утруждать себя работой и домашними обязанностями. Ходили в церковь и молились святым о здоровье и покровительстве.

Наши предки в этот день собирали ягоды черемухи, варили из ягод варенье, компоты и отвары. Хорошей традицией было приготовление пирогов, разделенных с соседями и родственниками. Также женщины ходили в лес за грибами, а мужчины заготавливали березовые веники для бани. А еще наши предки приготовляли опавшие ветки, чтобы потом сделать из них веники.

Какую молитву прочесть в День Бориса и Глеба 6 августа

Борис и Глеб давно считались защитниками. Можно через них просить покровительства, а также молиться о хорошем самочувствии.

Прочитав следующую молитву от всего сердца, можно избавиться от всех проблем:

О, святые светлые мученики, трудившиеся на ниве Христовой, и веру Христову по родной земле, как золотое зерно, сеяли, из злой руки брата вашего окаянного погибли! Молим вас: будьте нам, вашему украинскому народу, защитниками и покровителями святыми перед Богом. Совершите своею даною Вам Господом властью святою и своими молитвами перед небесным Отцом, чтобы наш народ не испытал никогда больше поругания и вреда от несговорчивых родных сыновей своих и чтобы окаянных между нами уже не было, как и всяких раздоров и
конфликтов, недоразумений и вражды. Небесной милостью и благодатью Святого Духа благословите нас, святые мученики за веру Христову, честно, справедливо и праведно жить в братском единстве, согласии и любви и, наконец, до древней силы и добра дойти и в доброй судьбе Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа правдиво , благодарить и служить Ему. Аминь.

 

Какие существуют приметы 6 августа

Наши предки верили в такие приметы: 

  • Какая погода в этот день, такова она будет во второй половине августа.
  • Если утром 6 августа идет дождь — к погожему и ясному дню, а также зима будет теплой и снежной.
  • Если в этот день тепло и солнечно — зима будет холодной.
  • Если дует южный — к ненастью.
  • Если к полудню стоит роса — стоит ждать грозы.
  • Если полная Луна — нельзя рубить лес для строительства дома.
  • Если мухи с утра жужжат — к солнечной погоде.
  • Если же мух в этот день не слышно, то будет дождь.
  • Если цыплята в курицу давятся, следует ожидать затяжных дождей.
  • Утки и гуси смазывают свои перья жиром — ждите непогоду.
  • 6 августа чайки на воду часто садятся — к дождю.
  • Кукушка низко летает — будет дождь.
  • Пауки паутины плетут — к хорошей погоде.

Напомним, ранее мы писали, кто празднует День ангела в августе и как по церковному июльскому календарю выбрать имя для ребенка.

Также предлагаем ознакомиться с подробным церковным календарем на август 2023 года.

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