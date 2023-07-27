Які важливі церковні свята відзначатимемо в серпні — новий календар 2023 року

Українські віряни відзначають Яблуневий спас. Фото: Вечірній Київ

Останній місяць літа буде багатим на важливі та великі православні свята та дати. Зокрема українські віряни відзначатимуть Успіння праведної Анни, Маковея, Успіння Пресвятої Богородиці, а також Яблучний та Горіховий спас. Також християни традиційно вшановують пророка Іллю та цілителя Пантелеймона.

Новини.LIVE підготував детальний православний календар свят на серпень 2023 року. Збережіть собі, щоб не забути про важливі події!

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Церковний календар на серпень 2023 року

Які важливі церковні свята віряни відзначатимуть в останній місяць літа — можна дізнатися з календаря:

1 серпня — Преподобної Макрини, сестри святого Василя Великого.

— Преподобної Макрини, сестри святого Василя Великого. 2 серпня — Святого пророка Іллі (Іллін день).

Ікона пророка Іллі. Фото: google.com

3 серпня — Преподобного Симеона й Іоана, святого пророка Єзекиїла.

— Преподобного Симеона й Іоана, святого пророка Єзекиїла. 4 серпня — Мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини.

Марія Магдалина. Фото: google.com

5 серпня — Мучеників Трофима, Теофіла і тих, що з ними.

— Мучеників Трофима, Теофіла і тих, що з ними. 6 серпня — Святих великомучеників Христини, Бориса і Гліба.

— Святих великомучеників Христини, Бориса і Гліба. 7 серпня — Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці. Пам’ять святих Олімпіади і Євпраксії.

Свята Анна з донькою Марією. Фото: google.com

8 серпня — Мученика Єрмолая і тих, що з ним.

— Мученика Єрмолая і тих, що з ним. 9 серпня — Великомученика і цілителя Пантелеймона.

Ікона Великомученика і цілителя Пантелеймона. Фото: pravoslavna.volyn.ua

10 серпня — Апостолів Прохора, Никанора, Тимона й Пармена.

— Апостолів Прохора, Никанора, Тимона й Пармена. 1 1 серпня — Святого мученика Калиніка.

— Святого мученика Калиніка. 12 серпня — Святих апостолів Сили, Силуана, і тих, що з ними.

— Святих апостолів Сили, Силуана, і тих, що з ними. 13 серпня — Передсвяття походу з чесним і животворящим Хрестом Господнім. Преподобного Євдокима праведного.

— Передсвяття походу з чесним і животворящим Хрестом Господнім. Преподобного Євдокима праведного. 14 серпня — Перенесення Чесного Хреста. Мучеників Макавеїв і тих, що з ними (Маковея). Початок Успенського посту. Медовий спас.

Віряни відзначають Медовий спас. Фото: УНІАН

15 серпня — Перенесення мощей первомученика Стефана.

— Перенесення мощей первомученика Стефана. 16 серпня — Святих преподобних Ісаака, Далмата й Фавста.

— Святих преподобних Ісаака, Далмата й Фавста. 17 серпня — Сімох мучеників Ефеських, преподобної мучениці Євдокії.

— Сімох мучеників Ефеських, преподобної мучениці Євдокії. 18 серпня — Передсвяття Переображення Господнього. Святого мученика Євсигнія.

— Передсвяття Переображення Господнього. Святого мученика Євсигнія. 19 серпня — Преображення Господнє. Яблучний спас.

Українці святкують Яблучний спас. Фото: 0512.com.ua

20 серпня — Святого преподобного мученика Дометія.

— Святого преподобного мученика Дометія. 21 серпня — Святого Еміліяна. Мучеників Єлевтерія і Леоніда.

— Святого Еміліяна. Мучеників Єлевтерія і Леоніда. 22 серпня — Святого апостола Матвія.

— Святого апостола Матвія. 23 серпня — Святого мученика і архидиякона Лаврентія.

— Святого мученика і архидиякона Лаврентія. 24 серпня — Святого мученика Євпла.

— Святого мученика Євпла. 25 серпня — Святих мучеників Фотія й Аникити.

— Святих мучеників Фотія й Аникити. 26 серпня — Віддання свята Преображення. Преподобного Максима Сповідника.

— Віддання свята Преображення. Преподобного Максима Сповідника. 27 серпня — Передсвяття Успіння Пресвятої Богородиці. Святого пророка Міхея. Перенесення мощей преподобного Теодосія, ігумена Печерського.

— Передсвяття Успіння Пресвятої Богородиці. Святого пророка Міхея. Перенесення мощей преподобного Теодосія, ігумена Печерського. 28 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці й Приснодіви Марії.

Ікона Успіння Пресвятої Богородиці. Фото: google.com

29 серпня — Перенесення нерукотворного образу Господа Бога нашого Ісуса Христа, Горіховий спас. Святого мученика Діомида.

Горіховий спас. Фото: val.ua

30 серпня — Святого мученика Мирона.

— Святого мученика Мирона. 31 серпня — Святих мучеників Флора й Лавра.

Які будуть пости в серпні 2023 року

В останній місяць літа на вірян чекає Успенський піст — один з найважливіших у році. Він почнеться 14 серпня та триватиме до 27 серпня. На наступний день після закінчення посту українці відзначатимуть Успіння Пресвятої Богородиці.

У період посту, заборонені їжа тваринного походження і молочні продукти. Овочі, фрукти, ягоди та горіхи — ваш основний раціон.

У період Успенського посту важливо стежити не тільки за своїм харчуванням, але і поведінкою — не грішити, не лихословити, не думати й не чинити погано. Бажано присвячувати час молитві та збільшувати кількість добрих справ.

Успенський піст завершує церковний рік. Фото: flickr.com

Що треба знати про новий церковний календар після реформи ПЦУ

На архієрейському соборі в Києві 24 травня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) ухвалила перехід на григоріанський календар з 1 вересня 2023 року — саме тоді починається новий рік церковного календаря за григоріанським календарем.

Це означає, що дати всіх неперехідних церковних свят зміщуються на 13 днів раніше.

Так, за новим календарем, Різдво парафіяни ПЦУ відзначатимуть 25 грудня, Покрова — 1 жовтня, Водохреще — 6 січня, Миколая — 6 грудня.

Це не стосується Великодня і тих свят, які пов'язані з ним (Вербна неділя, Вознесіння Господнє, Трійця).

Церковні свята серпня 2023 за новим календарем ПЦУ

Маковея (Медовий Спас) — 1 серпня (замість 14 серпня).

(замість 14 серпня). Преображення Господнє — 6 серпня (замість 19 серпня).

(замість 19 серпня). Успіння Пресвятої Богородиці — 15 серпня (замість 28 серпня).

У ПЦУ зазначають, що храми та парафіяни можуть за бажанням користуватися як новим, так і старим календарем.

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