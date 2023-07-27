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Церковный календарь на август 2023: когда Маковея, Яблочный и Ореховый спас

27 июля 2023 06:15
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Какие важные церковные праздники отметим в августе — новый календарь 2023 года
Украинские верующие отмечают Яблочный спас. Фото: Вечерний Киев
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Последний месяц лета будет богат важными и большими православными праздниками и датами. В частности, украинские верующие будут отмечать Успение праведной Анны, Маковея, Успение Пресвятой Богородицы, а также Яблочный и Ореховый спас. Также христиане традиционно чтят пророка Илью и целителя Пантелеймона.

Новини.LIVE подготовил подробный православный календарь праздников на август 2023 года. Сохраните себе, чтобы не забыть о важных событиях!

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Церковный календарь на август 2023

Какие важные церковные праздники верующие будут отмечать в последний месяц лета — можно узнать из календаря:

  • 1 августа — Преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого.
  • 2 августаСвятого пророка Илии (Ильин день).

 

Когда День пророка Илии
Икона пророка Илии. Фото: google.com
  • 3 августа — Преподобного Симеона и Иоанна, святого пророка Иезекиила.
  • 4 августаМироносицы равноапостольной Марии Магдалины.

 

Когда День Марии Магдалины 2023 года
Мария Магдалина. Фото: google.com
  • 5 августа — Мучеников Трофима, Теофила и тех, что с ними.
  • 6 августа — Святых великомучеников Кристины, Бориса и Глеба.
  • 7 августаУспение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Память святых Олимпиады и Евпраксии.

 

Когда Успение святой Анны в 2023 году
Святая Анна с дочерью Марией. Фото: google.com
  • 8 августа — Мученика Ермолая и тех, кто с ним.
  • 9 августаВеликомученика и целителя Пантелеймона.

 

Когда Великомученика и целителя Пантелеймона
Икона Великомученика и целителя Пантелеймона. Фото: pravoslavna.volyn.ua
  • 10 августа — Апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.
  • 1 1 августа — Святого мученика Калиника.
  • 12 августа — Святых апостолов Силы, Силуана и тех, что с ними.
  • 13 августа — Предсвятие похода с честным и животворящим Крестом Господним. Преподобного Евдокима праведного.
  • 14 августа Перенесение Честного Креста. Мучеников Макавеев и тех, кто с ними (Маковея). Начало Успенского поста. Медовый спас.

 

Когда Маковея, Медовый спас в 2023 году
Верующие отмечают Медовый спас. Фото: УНИАН
  • 15 августа — Перенос мощей первомученика Стефана.
  • 16 августа — Святых преподобных Исаака, Далмата и Фавста.
  • 17 августа — Семерых мучеников Эфесских, преподобной мученицы Евдокии.
  • 18 августа — Предсвятие Преображения Господня. Святого мученика Евсигния.
  • 1 9 августаПреображение Господне. Яблочный спас.

 

Когда Яблочный спас в 2023 году
Украинцы празднуют Яблочный спас. Фото: 0512.com.ua
  • 20 августа — Святого преподобного мученика Дометия.
  • 21 августа — Святого Эмилиана. Мучеников Елевтерия и Леонида.
  • 22 августа — Святого апостола Матфея.
  • 23 августа — Святого мученика и архидиакона Лаврентия.
  • 24 августа — Святого мученика Евпла.
  • 25 августа — Святых мучеников Фотия и Аникиты.
  • 26 августа — Предание праздника Преображения. Преподобного Максима Исповедника.
  • 27 августа — Предсвятие Успения Пресвятой Богородицы. Святого пророка Михея. Перенесение мощей преподобного Теодосия, игумена Печерского.
  • 28 августаУспение Пресвятой Богородицы и Приснодивы Марии.

 

Когда Успение Пресвятой Богородицы 2023 года
Икона Успения Пресвятой Богородицы. Фото: google.com
  • 29 августаПеренесение нерукотворного образа Господа Бога нашего Иисуса Христа, Ореховый спас. Святого мученика Диомида.

 

Когда Ореховый спас в 2023 году
Ореховый спас. Фото: val.ua
  • 30 августа — Святого мученика Мирона.
  • 31 августа — Святых мучеников Флора и Лавра.

Какие будут посты в августе 2023 года

В последний месяц лета верующих ждет Успенский пост — один из важнейших в году. Он начнется 14 августа и продлится до 27 августа. На следующий день после окончания поста украинцы будут отмечать Успение Пресвятой Богородицы.

В период поста запрещены пища животного происхождения и молочные продукты. Овощи, фрукты, ягоды и орехи — ваш основной рацион.

В период Успенского поста важно следить не только за своим питанием, но и поведением — не грешить, не злословить, не думать и не поступать плохо. Желательно посвящать время молитве и увеличивать количество добрых дел.

 

Когда Успенский пост 2023 года
Успенский пост завершает церковный год. Фото: flickr.com

Что нужно знать о новом церковном календаре после реформы ПЦУ

На архиерейском соборе в Киеве 24 мая 2023 Православная церковь Украины (ПЦУ) приняла переход на григорианский календарь с 1 сентября 2023 года — именно тогда начинается новый год церковного календаря по григорианскому календарю.

Это означает, что даты всех непереходных церковных праздников смещаются 13 дней раньше.

Так, по новому календарю, Рождество прихожане ПЦУ будут отмечать 25 декабря, Покрова — 1 октября, Крещение — 6 января, Николая — 6 декабря.

Это не касается Пасхи и тех праздников, которые связаны с ней (Вербное воскресенье, Вознесение Господне, Троица).

Церковные праздники августа 2023 года по новому календарю ПЦУ

  • Маковея (Медовый Спас) — 1 августа (вместо 14 августа).
  • Преображение Господне — 6 августа (вместо 19 августа).
  • Успение Пресвятой Богородицы — 15 августа (вместо 28 августа).

В ПЦУ отмечают, что храмы и прихожане могут по желанию пользоваться как новым, так и старым календарем.

 

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