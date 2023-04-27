У Чернівцях УПЦ МП позбавили права користування землями

Кафедральний собор на честь Сходження Святого Духа у Чернівцях. Фото: facebook

У Чернівцях депутати одноголосно проголосували за те, щоб позбавити УПЦ МП права користування. Це рішення було прийняте сьогодні, 27 квітня, на сесії міської ради.

Про це інформує мер Чернівців Роман Клічук.

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УПЦ МП позбавили права користування землями

27 квітня мер Чернівців Роман Клічук повідомив про рішення, яке прийняли у міській раді. Депутати одноголосно проголосували за позбавлення права користуватись землями УПЦ МП. Понад двадцять земельних ділянок у громаді церквам московського патріархату доведеться звільнити.

"Це логічний і правильний крок. Звільнимо Україну від окупантів на всіх фронтах! Тільки так станемо вільними", — написав Роман Клічук.

Також він додав, що вірить в те, що дії депутатів стануть стимулом для переходу до українських церков.

Нагадаємо, що у ніч з 23 на 24 квітня цього року згорів храм на честь преподобного Іова Почаївського у селі Мілієве, Чернівецька область. Факт підпалу підтверджують у поліції.