В Черновцах УПЦ МП лишили права пользования землями

Кафедральный собор в честь восхождения Святого Духа в Черновцах. Фото: facebook

В Черновцах депутаты единогласно проголосовали за то, чтобы лишить УПЦ МП права пользования. Это решение было принято 27 апреля на сессии городского совета.

Об этом сообщает мэр Черновцов Роман Кличук.

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УПЦ МП лишили права пользования землями

27 апреля мэр Черновцов Роман Кличук сообщил о решении, принятом в городском совете. Депутаты единогласно проголосовали за лишение права пользоваться землями УПЦ МП. Более двадцати земельных участков в общине церквям московского патриархата придется уволить.

"Это логичный и правильный шаг. Освободим Украину от оккупантов на всех фронтах! Только так станем свободными", — написал Роман Кличук.

Также он добавил, что верит в то, что действия депутатов станут стимулом для перехода в украинские церкви.

Напомним, что в ночь с 23 на 24 апреля этого года сгорел храм в честь преподобного Иова Почаевского в селе Милиево, Черновицкая область. Факт поджога подтверждают в полиции.