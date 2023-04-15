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У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

15 квітня 2023 15:01
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
Церемонія сходження Благодатного вогню у Єрусалимі, 23 квітня 2022 року. Фото: REUTERS/Ammar Awad
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У Велику суботу, 15 квітня, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбулася щорічна урочиста церемонія сходження Благодатного вогню. До святого місця з'їхалися люди зі всього світу. 

Про це свідчить онлайн-трансляція події. 

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Що відбувається

Тисячі палестинських християн і паломників з усього світу заповнили Старе місто Єрусалиму, щоб відсвяткувати православну церемонію Святого Світла.

Однак захід відбувається посиленою присутністю ізраїльської поліції, що викликало обурення церков, пише Reuters

Але ізраїльська поліція цього року суттєво обмежила доступ на захід, мотивуючи це міркуваннями безпеки.

На відміну від попередніх років, коли до храму збиралося до 10 тисяч вірян, цього року всередину пустять лише 1800, а назовні – ще 1200. Додаткові блокпости навколо Старого міста також обмежать доступ до території навколо церкви.

В очікуванні сходження Благодатного вогню між вірянами та поліцією відбулися сутички. 

Нагадаємо, раніше СБУ закликала українців не відвідувати масових зібрань та дотримуватися безпекових рекомендацій напередодні Великодня. Ворог не полишає спроби влаштувати провокації.

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