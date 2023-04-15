В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Церемония восхождения Благодатного огня в Иерусалиме 23 апреля 2022 года. Фото: REUTERS/Ammar Awad

В Великую субботу, 15 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась ежегодная торжественная церемония схождения Благодатного огня. К святому месту съехались люди со всего мира.

Об этом свидетельствует онлайн-трансляция происшествия.

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Тысячи палестинских христиан и паломников со всего мира заполнили Старый город Иерусалима, чтобы отпраздновать православную церемонию Святого Света.

Однако мероприятие проходит усиленным присутствием израильской полиции, что вызвало возмущение церквей, пишет Reuters.

Но израильская полиция в этом году существенно ограничила доступ к мероприятию, мотивируя это соображениями безопасности.

В отличие от предыдущих лет, когда в храм собиралось до 10 тысяч верующих, в этом году внутрь пустят всего 1800, а наружу — еще 1200. Дополнительные блокпосты вокруг Старого города также ограничат доступ к территории вокруг церкви.

В ожидании схождения Благодатного огня между верующими и полицией произошли стычки.

Напомним, ранее СБУ призвала украинцев не посещать массовые собрания и придерживаться рекомендаций безопасности накануне Пасхи. Враг не оставляет попыток устроить провокации.