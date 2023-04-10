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У Львові на Великдень скасували нічні богослужіння

10 квітня 2023 17:32
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові на Великдень скасували нічні богослужіння
Через комендантську годину нічні богослужіння в храмах Львова не відбуватимуться. Фото: Роман Балук
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Цієї неділі, 16 квітня, християни східного обряду будуть святкувати Великдень. Однак через комендантську годину у Львові традиційні нічні Великодні богослужіння не відбуватимуться. Про це спільно домовилися керівники християнських конфесій міста.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міськради, нічні богослужіння з 00:00 до 5:00 у львівських храмах відбуватися не будуть.

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"Не хочу, аби хтось порушував комендантську годину. У нашому соборі ми робимо все, аби до комендантської години все встигнути і щоб люди повернулися додому. Дотримуватися комендантської години треба обов’язково",  —  повідомив архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ Ігор Возьняк

Львівська Архиєпархія УГКЦ рекомендувала громадам в час Пасхальних богослужінь проводити молитви, дотримуючись комендантської години.

"Є прийняте спільне рішення про те, що всі богослужіння відбудуться до початку комендантської години, а ранкові богослужіння вже розпочнуться після комендантської години",  — зазначив директор департаменту адміністрації міського голови Євген Бойко

Нагадаємо, ми раніше писали, про комендантську годину в Києві: чи будуть зміни на Великдень.

 

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