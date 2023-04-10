У Львові на Великдень скасували нічні богослужіння

Через комендантську годину нічні богослужіння в храмах Львова не відбуватимуться. Фото: Роман Балук

Цієї неділі, 16 квітня, християни східного обряду будуть святкувати Великдень. Однак через комендантську годину у Львові традиційні нічні Великодні богослужіння не відбуватимуться. Про це спільно домовилися керівники християнських конфесій міста.

Як повідомили у пресслужбі Львівської міськради, нічні богослужіння з 00:00 до 5:00 у львівських храмах відбуватися не будуть.

Читайте також:

"Не хочу, аби хтось порушував комендантську годину. У нашому соборі ми робимо все, аби до комендантської години все встигнути і щоб люди повернулися додому. Дотримуватися комендантської години треба обов’язково", — повідомив архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ Ігор Возьняк

Львівська Архиєпархія УГКЦ рекомендувала громадам в час Пасхальних богослужінь проводити молитви, дотримуючись комендантської години.

"Є прийняте спільне рішення про те, що всі богослужіння відбудуться до початку комендантської години, а ранкові богослужіння вже розпочнуться після комендантської години", — зазначив директор департаменту адміністрації міського голови Євген Бойко

Нагадаємо, ми раніше писали, про комендантську годину в Києві: чи будуть зміни на Великдень.