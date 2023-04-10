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Во Львове на Пасху отменили ночные богослужения

10 апреля 2023 17:32
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове на Пасху отменили ночные богослужения
Через комендантский час ночные богослужения в храмах Львова не пройдут. Фото: Роман Балук
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

В это воскресенье, 16 апреля, христиане восточного обряда будут праздновать Пасху. Однако через комендантский час во Львове традиционные ночные Пасхальные богослужения не будут проходить. Об этом совместно договорились руководители христианских конфессий города.

Как сообщили в пресс-службе Львовского горсовета, ночные богослужения с 00:00 до 5:00 во львовских храмах проходить не будут.

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"Не хочу, чтобы кто-то нарушал комендантский час. В нашем соборе мы делаем все, чтобы до комендантского часа все успеть и чтобы люди вернулись домой. Соблюдать комендантский час нужно обязательно" , — сообщил архиепископ и Митрополит Львовский УГКЦ Игорь Возьняк

Львовская Архиепархия УГКЦ рекомендовала общинам во время Пасхальных богослужений совершать молитвы, соблюдая комендантский час.

"Есть общее решение о том, что все богослужения состоятся до начала комендантского часа, а утренние богослужения уже начнутся после комендантского часа" , — отметил директор департамента администрации городского головы Евгений Бойко.

Напомним, мы ранее писали о комендантском часе в Киеве: будут ли изменения на Пасху.

 

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