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Українці святкують Івана Купала 2024 — листівки та теплі побажання миру і щастя

23 червня 2024 06:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Зі святом Івана Купала 2024 — душевні привітання у листівках, віршах та прозі
Українці відзначають свято Івана Купала. Фото: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Цього року українці вперше відзначають Івана Купала у нову дату, а саме у ніч з 23 на 24 червня. Це одне з наймістичніших свят, сповнене самобутніми традиціями. У цей час варто робити добрі справи, зізнаватися в щирих почуттях і, звичайно, вітати одне одного.

Новини.LIVE зібрав душевні та теплі привітання у листівках, віршах та прозі.

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Зі святом Івана Купала 2024 — душевні привітання у прозі

Вітаю зі святом Івана Купала! У це світле та чарівне свято від душі бажаю бути здоровим, жити у мирі та щасті!

***

Нехай цей магічний день наповнить тебе любов'ю, мріями, щастям, завзяттям, натхненням, оптимізмом, миром та гармонією. Зі святом Івана Купала!

***

Бажаю тобі процвітати, любити, мріяти, сподіватися, вірити, минуле згадувати з посмішкою, в майбутнє дивитися з оптимізмом, а найближчим часом обов'язково знайти свою квітучу папороть, яка подарує тобі щастя, мир, спокій і радість. Зі святом Івана Купала!

***

У свято Івана Купала я хочу побажати гучних веселощів, чудесних забав і дружних гулянь. Нехай в це свято душа повірить в диво, нехай твої очі побачать ту заповітну квітку папороті, нехай серце не знає самотності, нехай у твоєму житті з'явиться промінь удачі, радості та щастя.

***

Вітаю зі святом Івана Купала! Нехай цей день стане часом особливого чаклунства, коли можна знайти нові сили та можливості.

***

На Івана Купала бажаю море веселощів, радості та незабутніх моментів. Нехай це свято принесе багато яскравих емоцій і вражень, що запам'ятаються на весь рік!

***

Зі святом Івана Купала. Нехай буде радісним і багатим твоє життя, нехай запам'ятається яскравими фарбами та посмішками це свято. 

Красиві привітання зі святом Івана Купала у віршах українською мовою

На Івана на Купала
Веселіше в світі стало!
Сонце, яскравіше розгоряйся,
Всіх теплом зігріти старайся!
Зі святом!

***

А дівчини плетуть вінки,
Квіти яскраві та п’янкі.
Вогонь горить, ніч роз’ясняє —
Іван Купала наступає!

***

На Івана, на Купала,
посилаю свій привіт:
побажати хочу щастя,
довгих і прекрасних літ!

***

Водим хороводи,
і вінки пускаємо,
щастя і здоров’я
друзям всім бажаємо!
Зі святом Івана Купала!

***

На Івана, на Купала
Розгулятись місця мало,
Хочуть всі у ліс піти
Квітку папороті знайти.
Якщо квітку цю знайдеш,
То багато заживеш!
Як не знайдеш то не злися,
Співай, гуляй і веселися.

Івана Купала 2024 — яскраві привітання у листівках

Івана Купала 2024 — яскраві привітання у листівках
Привітання зі святом Івана Купала 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Івана Купала 2024 — листівки
Привітання зі святом Івана Купала 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Красиві привітання зі святом Івана Купала
Привітання зі святом Івана Купала 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Красиві привітання зі святом Івана Купала у листівках
Привітання зі святом Івана Купала 2024 року. Фото: Новини.LIVE
Зі святом Івана Купала 2024 — душевні привітання
Привітання зі святом Івана Купала 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання зі святом Івана Купала 2024 року 

 

 

Раніше ми писали, чого категорично не можна робити у свято Івана Купала.

Нагадаємо, ми розповідали, як сплести вінок на Івана Купала, щоб привернути удачу та виповнити бажання.

Також радимо дізнатися, як відзначають Трійцю в Україні, які існують звичаї, традиції та ритуали у свято.

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Івана Купала

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