Зі святом Івана Купала 2024 — душевні привітання у листівках, віршах та прозі

Українці відзначають свято Івана Купала. Фото: УНІАН

Цього року українці вперше відзначають Івана Купала у нову дату, а саме у ніч з 23 на 24 червня. Це одне з наймістичніших свят, сповнене самобутніми традиціями. У цей час варто робити добрі справи, зізнаватися в щирих почуттях і, звичайно, вітати одне одного.

Новини.LIVE зібрав душевні та теплі привітання у листівках, віршах та прозі.

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Зі святом Івана Купала 2024 — душевні привітання у прозі

Вітаю зі святом Івана Купала! У це світле та чарівне свято від душі бажаю бути здоровим, жити у мирі та щасті!

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Нехай цей магічний день наповнить тебе любов'ю, мріями, щастям, завзяттям, натхненням, оптимізмом, миром та гармонією. Зі святом Івана Купала!

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Бажаю тобі процвітати, любити, мріяти, сподіватися, вірити, минуле згадувати з посмішкою, в майбутнє дивитися з оптимізмом, а найближчим часом обов'язково знайти свою квітучу папороть, яка подарує тобі щастя, мир, спокій і радість. Зі святом Івана Купала!

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У свято Івана Купала я хочу побажати гучних веселощів, чудесних забав і дружних гулянь. Нехай в це свято душа повірить в диво, нехай твої очі побачать ту заповітну квітку папороті, нехай серце не знає самотності, нехай у твоєму житті з'явиться промінь удачі, радості та щастя.

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Вітаю зі святом Івана Купала! Нехай цей день стане часом особливого чаклунства, коли можна знайти нові сили та можливості.

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На Івана Купала бажаю море веселощів, радості та незабутніх моментів. Нехай це свято принесе багато яскравих емоцій і вражень, що запам'ятаються на весь рік!

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Зі святом Івана Купала. Нехай буде радісним і багатим твоє життя, нехай запам'ятається яскравими фарбами та посмішками це свято.

Красиві привітання зі святом Івана Купала у віршах українською мовою

На Івана на Купала

Веселіше в світі стало!

Сонце, яскравіше розгоряйся,

Всіх теплом зігріти старайся!

Зі святом!

***

А дівчини плетуть вінки,

Квіти яскраві та п’янкі.

Вогонь горить, ніч роз’ясняє —

Іван Купала наступає!

***

На Івана, на Купала,

посилаю свій привіт:

побажати хочу щастя,

довгих і прекрасних літ!

***

Водим хороводи,

і вінки пускаємо,

щастя і здоров’я

друзям всім бажаємо!

Зі святом Івана Купала!

***

На Івана, на Купала

Розгулятись місця мало,

Хочуть всі у ліс піти

Квітку папороті знайти.

Якщо квітку цю знайдеш,

То багато заживеш!

Як не знайдеш то не злися,

Співай, гуляй і веселися.

Івана Купала 2024 — яскраві привітання у листівках

Привітання зі святом Івана Купала 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі святом Івана Купала 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі святом Івана Купала 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі святом Івана Купала 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Привітання зі святом Івана Купала 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання зі святом Івана Купала 2024 року

Раніше ми писали, чого категорично не можна робити у свято Івана Купала.

Нагадаємо, ми розповідали, як сплести вінок на Івана Купала, щоб привернути удачу та виповнити бажання.

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