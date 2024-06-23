Зі святом Івана Купала 2024 — душевні привітання у листівках, віршах та прозі

Українці святкують Івана Купала 2024 — листівки та теплі побажання миру і щастя
Цього року українці вперше відзначають Івана Купала у нову дату, а саме у ніч з 23 на 24 червня. Це одне з наймістичніших свят, сповнене самобутніми традиціями. У цей час варто робити добрі справи, зізнаватися в щирих почуттях і, звичайно, вітати одне одного.
Новини.LIVE зібрав душевні та теплі привітання у листівках, віршах та прозі.
Зі святом Івана Купала 2024 — душевні привітання у прозі
Вітаю зі святом Івана Купала! У це світле та чарівне свято від душі бажаю бути здоровим, жити у мирі та щасті!
***
Нехай цей магічний день наповнить тебе любов'ю, мріями, щастям, завзяттям, натхненням, оптимізмом, миром та гармонією. Зі святом Івана Купала!
***
Бажаю тобі процвітати, любити, мріяти, сподіватися, вірити, минуле згадувати з посмішкою, в майбутнє дивитися з оптимізмом, а найближчим часом обов'язково знайти свою квітучу папороть, яка подарує тобі щастя, мир, спокій і радість. Зі святом Івана Купала!
***
У свято Івана Купала я хочу побажати гучних веселощів, чудесних забав і дружних гулянь. Нехай в це свято душа повірить в диво, нехай твої очі побачать ту заповітну квітку папороті, нехай серце не знає самотності, нехай у твоєму житті з'явиться промінь удачі, радості та щастя.
***
Вітаю зі святом Івана Купала! Нехай цей день стане часом особливого чаклунства, коли можна знайти нові сили та можливості.
***
На Івана Купала бажаю море веселощів, радості та незабутніх моментів. Нехай це свято принесе багато яскравих емоцій і вражень, що запам'ятаються на весь рік!
***
Зі святом Івана Купала. Нехай буде радісним і багатим твоє життя, нехай запам'ятається яскравими фарбами та посмішками це свято.
Красиві привітання зі святом Івана Купала у віршах українською мовою
На Івана на Купала
Веселіше в світі стало!
Сонце, яскравіше розгоряйся,
Всіх теплом зігріти старайся!
Зі святом!
***
А дівчини плетуть вінки,
Квіти яскраві та п’янкі.
Вогонь горить, ніч роз’ясняє —
Іван Купала наступає!
***
На Івана, на Купала,
посилаю свій привіт:
побажати хочу щастя,
довгих і прекрасних літ!
***
Водим хороводи,
і вінки пускаємо,
щастя і здоров’я
друзям всім бажаємо!
Зі святом Івана Купала!
***
На Івана, на Купала
Розгулятись місця мало,
Хочуть всі у ліс піти
Квітку папороті знайти.
Якщо квітку цю знайдеш,
То багато заживеш!
Як не знайдеш то не злися,
Співай, гуляй і веселися.
Івана Купала 2024 — яскраві привітання у листівках
Відеопривітання зі святом Івана Купала 2024 року
Раніше ми писали, чого категорично не можна робити у свято Івана Купала.
Нагадаємо, ми розповідали, як сплести вінок на Івана Купала, щоб привернути удачу та виповнити бажання.
Також радимо дізнатися, як відзначають Трійцю в Україні, які існують звичаї, традиції та ритуали у свято.
Читайте Новини.LIVE!