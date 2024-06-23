С праздником Ивана Купала 2024 — душевные поздравления в открытках, стихах и прозе

Украинцы отмечают праздник Ивана Купала. Фото: УНИАН

В этом году украинцы впервые отмечают Ивана Купала в новую дату, а именно в ночь с 23 на 24 июня. Это один из самых мистических праздников, преисполненный самобытными традициями. В это время следует делать добрые дела, признаваться в искренних чувствах и, конечно, поздравлять друг друга.

Новини.LIVE собрал душевные и теплые поздравления в открытках, стихах и прозе.

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С праздником Ивана Купала 2024 — душевные поздравления в прозе

Поздравляю с праздником Ивана Купала! В этот светлый и волшебный праздник желаю быть здоровым, жить в мире и счастье!

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Пусть этот магический день наполнит тебя любовью, мечтами, счастьем, рвением, вдохновением, оптимизмом, миром и гармонией. С праздником Ивана Купала!

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Желаю тебе преуспевать, любить, мечтать, надеяться, верить, прошлое вспоминать с улыбкой, в будущее смотреть с оптимизмом, а в ближайшем обязательно найти свой цветущий папоротник, который подарит тебе счастье, мир, спокойствие и радость. С праздником Ивана Купала!

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В праздник Ивана Купала я хочу пожелать громкого веселья, чудесных забав и дружеских гуляний. Пусть в этот праздник душа поверит в чудо, пусть твои глаза увидят тот заветный цветок папоротника, пусть сердце не знает одиночества, пусть в твоей жизни появится луч удачи, радости и счастья.

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Поздравляю с праздником Ивана Купала! Пусть этот день станет временем особенного колдовства, когда можно найти новые силы и возможности.

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На Ивана Купала желаю море веселья, радости и незабываемых моментов. Пусть этот праздник принесет много ярких эмоций и запоминающихся впечатлений на весь год!

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С праздником Ивана Купала. Пусть будет радостной и богатой твоя жизнь, пусть запомнится яркими красками и улыбками этот праздник.

Красивые поздравления с праздником Ивана Купала в стихах на украинском языке

На Івана на Купала

Веселіше в світі стало!

Сонце, яскравіше розгоряйся,

Всіх теплом зігріти старайся!

Зі святом!

***

А дівчини плетуть вінки,

Квіти яскраві та п’янкі.

Вогонь горить, ніч роз’ясняє —

Іван Купала наступає!

***

На Івана, на Купала,

посилаю свій привіт:

побажати хочу щастя,

довгих і прекрасних літ!

***

Водим хороводи,

і вінки пускаємо,

щастя і здоров’я

друзям всім бажаємо!

Зі святом Івана Купала!

***

На Івана, на Купала

Розгулятись місця мало,

Хочуть всі у ліс піти

Квітку папороті знайти.

Якщо квітку цю знайдеш,

То багато заживеш!

Як не знайдеш то не злися,

Співай, гуляй і веселися.

Ивана Купала 2024 — яркие поздравления в открытках

Поздравление с праздником Ивана Купала 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с праздником Ивана Купала 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с праздником Ивана Купала 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с праздником Ивана Купала 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с праздником Ивана Купала 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с праздником Ивана Купала 2024 года

Ранее мы писали, чего категорически нельзя делать в праздник Ивана Купала.

Напомним, мы рассказывали, как сплести венок на Ивана Купала, чтобы привлечь удачу и исполнить желание.

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