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Украинцы празднуют Ивана Купала 2024 — открытки и теплые пожелания мира и счастья

23 июня 2024 06:35
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
С праздником Ивана Купала 2024 — душевные поздравления в открытках, стихах и прозе
Украинцы отмечают праздник Ивана Купала. Фото: УНИАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В этом году украинцы впервые отмечают Ивана Купала в новую дату, а именно в ночь с 23 на 24 июня. Это один из самых мистических праздников, преисполненный самобытными традициями. В это время следует делать добрые дела, признаваться в искренних чувствах и, конечно, поздравлять друг друга.

Новини.LIVE собрал душевные и теплые поздравления в открытках, стихах и прозе.

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С праздником Ивана Купала 2024 — душевные поздравления в прозе

Поздравляю с праздником Ивана Купала! В этот светлый и волшебный праздник желаю быть здоровым, жить в мире и счастье!

***

Пусть этот магический день наполнит тебя любовью, мечтами, счастьем, рвением, вдохновением, оптимизмом, миром и гармонией. С праздником Ивана Купала!

***

Желаю тебе преуспевать, любить, мечтать, надеяться, верить, прошлое вспоминать с улыбкой, в будущее смотреть с оптимизмом, а в ближайшем обязательно найти свой цветущий папоротник, который подарит тебе счастье, мир, спокойствие и радость. С праздником Ивана Купала!

***

В праздник Ивана Купала я хочу пожелать громкого веселья, чудесных забав и дружеских гуляний. Пусть в этот праздник душа поверит в чудо, пусть твои глаза увидят тот заветный цветок папоротника, пусть сердце не знает одиночества, пусть в твоей жизни появится луч удачи, радости и счастья.

***

Поздравляю с праздником Ивана Купала! Пусть этот день станет временем особенного колдовства, когда можно найти новые силы и возможности.

***

На Ивана Купала желаю море веселья, радости и незабываемых моментов. Пусть этот праздник принесет много ярких эмоций и запоминающихся впечатлений на весь год!

***

С праздником Ивана Купала. Пусть будет радостной и богатой твоя жизнь, пусть запомнится яркими красками и улыбками этот праздник.

Красивые поздравления с праздником Ивана Купала в стихах на украинском языке

На Івана на Купала
Веселіше в світі стало!
Сонце, яскравіше розгоряйся,
Всіх теплом зігріти старайся!
Зі святом!

***

А дівчини плетуть вінки,
Квіти яскраві та п’янкі.
Вогонь горить, ніч роз’ясняє —
Іван Купала наступає!

***

На Івана, на Купала,
посилаю свій привіт:
побажати хочу щастя,
довгих і прекрасних літ!

***

Водим хороводи,
і вінки пускаємо,
щастя і здоров’я
друзям всім бажаємо!
Зі святом Івана Купала!

***

На Івана, на Купала
Розгулятись місця мало,
Хочуть всі у ліс піти
Квітку папороті знайти.
Якщо квітку цю знайдеш,
То багато заживеш!
Як не знайдеш то не злися,
Співай, гуляй і веселися.

Ивана Купала 2024 — яркие поздравления в открытках

Ивана Купала 2024 — яркие поздравления в открытках
Поздравление с праздником Ивана Купала 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Ивана Купала 2024 — открытки
Поздравление с праздником Ивана Купала 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Красивые поздравления с праздником Ивана Купала
Поздравление с праздником Ивана Купала 2024 года. Фото: Новини.LIVE
Красивые поздравления с праздником Ивана Купала в открытках
Поздравление с праздником Ивана Купала 2024 года. Фото: Новини.LIVE
С праздником Ивана Купала 2024 — душевные поздравления
Поздравление с праздником Ивана Купала 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Видеопоздравления с праздником Ивана Купала 2024 года

 

 

Ранее мы писали, чего категорически нельзя делать в праздник Ивана Купала.

Напомним, мы рассказывали, как сплести венок на Ивана Купала, чтобы привлечь удачу и исполнить желание.

Также советуем узнать, как отмечают Троицу в Украине, какие существуют обычаи, традиции и ритуалы в праздник.

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