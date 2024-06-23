С праздником Ивана Купала 2024 — душевные поздравления в открытках, стихах и прозе

Украинцы празднуют Ивана Купала 2024 — открытки и теплые пожелания мира и счастья
В этом году украинцы впервые отмечают Ивана Купала в новую дату, а именно в ночь с 23 на 24 июня. Это один из самых мистических праздников, преисполненный самобытными традициями. В это время следует делать добрые дела, признаваться в искренних чувствах и, конечно, поздравлять друг друга.
Новини.LIVE собрал душевные и теплые поздравления в открытках, стихах и прозе.
С праздником Ивана Купала 2024 — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с праздником Ивана Купала! В этот светлый и волшебный праздник желаю быть здоровым, жить в мире и счастье!
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Пусть этот магический день наполнит тебя любовью, мечтами, счастьем, рвением, вдохновением, оптимизмом, миром и гармонией. С праздником Ивана Купала!
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Желаю тебе преуспевать, любить, мечтать, надеяться, верить, прошлое вспоминать с улыбкой, в будущее смотреть с оптимизмом, а в ближайшем обязательно найти свой цветущий папоротник, который подарит тебе счастье, мир, спокойствие и радость. С праздником Ивана Купала!
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В праздник Ивана Купала я хочу пожелать громкого веселья, чудесных забав и дружеских гуляний. Пусть в этот праздник душа поверит в чудо, пусть твои глаза увидят тот заветный цветок папоротника, пусть сердце не знает одиночества, пусть в твоей жизни появится луч удачи, радости и счастья.
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Поздравляю с праздником Ивана Купала! Пусть этот день станет временем особенного колдовства, когда можно найти новые силы и возможности.
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На Ивана Купала желаю море веселья, радости и незабываемых моментов. Пусть этот праздник принесет много ярких эмоций и запоминающихся впечатлений на весь год!
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С праздником Ивана Купала. Пусть будет радостной и богатой твоя жизнь, пусть запомнится яркими красками и улыбками этот праздник.
Красивые поздравления с праздником Ивана Купала в стихах на украинском языке
На Івана на Купала
Веселіше в світі стало!
Сонце, яскравіше розгоряйся,
Всіх теплом зігріти старайся!
Зі святом!
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А дівчини плетуть вінки,
Квіти яскраві та п’янкі.
Вогонь горить, ніч роз’ясняє —
Іван Купала наступає!
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На Івана, на Купала,
посилаю свій привіт:
побажати хочу щастя,
довгих і прекрасних літ!
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Водим хороводи,
і вінки пускаємо,
щастя і здоров’я
друзям всім бажаємо!
Зі святом Івана Купала!
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На Івана, на Купала
Розгулятись місця мало,
Хочуть всі у ліс піти
Квітку папороті знайти.
Якщо квітку цю знайдеш,
То багато заживеш!
Як не знайдеш то не злися,
Співай, гуляй і веселися.
Ивана Купала 2024 — яркие поздравления в открытках
Видеопоздравления с праздником Ивана Купала 2024 года
Ранее мы писали, чего категорически нельзя делать в праздник Ивана Купала.
Напомним, мы рассказывали, как сплести венок на Ивана Купала, чтобы привлечь удачу и исполнить желание.
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