Найсильніша молитва за рідних на війні — які слова-обереги треба знати

Жінка молиться у церкві. Фото: pomisna.info

У часи війни особливо важливо відчувати підтримку, навіть якщо вона приходить у вигляді молитви або щирого звернення до Бога. Всі ми прагнемо, щоб наші рідні, що боронять нашу землю, були захищені від будь-яких небезпек і повернулися додому живими та здоровими. Молитва — це не просто слова, це потужний оберіг, що дарує надію, віру та небесний захист.

Новини.LIVE ділиться сильними молитвами за рідних, які на фронті захищають країну. Ці слова-обереги допоможуть вам у тяжкі часи.

Як правильно молитися за рідних на війні

Молитва — це особливий діалог із Богом, в якому кожне слово має вагу, кожне прохання має силу. Важливо не лише вимовляти слова, але й віддавати своє серце у кожному прошенні. Слова повинні виходити з серця, без зовнішніх і внутрішніх перепон. Священнослужителі наголошують, для вірян молитва не повинна бути одноразовою, вона має бути щоденною підтримкою.

Жінка молиться у церкві. Фото: freepik.com

Найсильніші молитви за українських воїнів

Молитва Ангелу-Хранителю за сина

"О святий Ангеле-охоронцю, вірний захиснику і наставнику мого сина, я звертаюся до Тебе з глибокою вірою і надією. Благаю Тебе, почуй мої молитви, будь поруч з моїм сином у кожну мить його життя. Захищай його від усякого зла, небезпек та спокус. Веди його по шляху праведності й мудрості, наставляючи його на добрі вчинки та благі наміри. Дай йому силу і мужність у випробуваннях, мудрість і розсудливість в ухваленні рішень, спокій і мир у його серці. Молюся за його здоров'я, щастя і добробут. Амінь".

Молитва для жінок за чоловіка-військового

"О Пречиста Діва, Мати Господа Всевишніх сил, неба і землі козацької Цариця! Прийми мою, Раби Божої (ім'я) молитву за чоловіка мого (мого), який став на захист своєї батьківщини України від жорстокого загарбника. Захисти нас, негідних рабів Твоїх, і вознеси молитви наші до Бога і Сина Твого, щоб змилосердився до захисників наших і послав благодать Свою до тих, хто шанує Всечесне ім'я Твоє з вірою і любов'ю.

Будь милосердна до Раба Божого (ім'я) та захисти його своєю силою! Молюся до Тебе Пречиста і Непорочна Діва як до всемогутньої заступниці і провідниці спасіння нашого! Охороняй захисника України від небезпеки та усіляких погроз, наповни його душу відвагою, а в його ворогів всели страх і сором. Збережи соборність землі нашої української, покрий нас святим Твоїм омофором від посягання злих нечистих сил і всякого супостату. Хай буде в країні нашій правда Господня, і так збережеться незалежність і непокірність українських земель. Амінь".

Молитва за воїна великомученикові Георгію Побідоносцю

"Святий, славний і всехвальний великомученику Георгіє! Зібранні в храмі твоєму і перед іконою твоєю святою поклоняється людіє, молимо тебе, відомий бажання нашого заступаю, моли з нами і про нас благаємо від свого милостиню Бога, так милостиво почує нас, які просять його милостиню, і не залишить вся наша до спасіння і житія нужденна прохання, і дарує країні нашій перемогу на опротестовния.

І паки, припадаючи, молимо тебе, Святий Побідоносце: зміцни даною тобі благодаттю у бранех православне воїнство, зруйнуй сили восстающих ворогів, так посоромляться і посоромляться, і зухвалість їх так зламається, і так відведуть, яко ми маємо божественну допомогу, і всім, в скорботі і обставині сущим, многомощное яви своє заступництво. Умоли Господа Бога, всієї тварі Творця, ізбавіті нас від вічної муки, так прославляємо Отця, і Сина, і Святого Духа, і твоє сповідуємо заступництво нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь".

