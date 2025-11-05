Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Религия arrow Убережет от беды — какая молитва защитит родных, которые на войне arrow

Убережет от беды — какая молитва защитит родных, которые на войне

5 ноября 2025 10:37
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор
Самая сильная молитва за родных на войне — какие слова-обереги надо знать
Женщина молится в церкви. Фото: pomisna.info
Анна Тищук - редактор
Анна Тищук
редактор

Во времена войны особенно важно чувствовать поддержку, даже если она приходит в виде молитвы или искреннего обращения к Богу. Все мы хотим, чтобы наши родные, защищающие нашу землю, были защищены от любых опасностей и вернулись домой живыми и здоровыми. Молитва — это не просто слова, это мощный оберег, который дарит надежду, веру и небесную защиту.

Новини.LIVE делится сильными молитвами за родных, которые на фронте защищают страну. Эти слова-обереги помогут вам в трудные времена.

Реклама
Читайте также:

Как правильно молиться за родных на войне

Молитва — это особый диалог с Богом, в котором каждое слово имеет вес, каждая просьба имеет силу. Важно не только произносить слова, но и отдавать свое сердце в каждом прошении. Слова должны исходить из сердца, без внешних и внутренних преград. Священнослужители отмечают, для верующих молитва не должна быть одноразовой, она должна быть ежедневной поддержкой.

 

Як правильно молитися за рідних на війні
Женщина молится в церкви. Фото: freepik.com

Самые сильные молитвы за украинских воинов

Молитва Ангелу-Хранителю за сына

"О святой Ангел-хранитель, верный защитник и наставник моего сына, я обращаюсь к Тебе с глубокой верой и надеждой. Умоляю Тебя, услышь мои молитвы, будь рядом с моим сыном в каждое мгновение его жизни. Защищай его от всякого зла, опасностей и соблазнов. Веди его по пути праведности и мудрости, наставляя его на добрые поступки и благие намерения. Дай ему силу и мужество в испытаниях, мудрость и рассудительность в принятии решений, спокойствие и мир в его сердце. Молюсь за его здоровье, счастье и благополучие. Аминь".

Молитва для женщин за мужа-военного

"О Пречистая Дева, Мать Господа Всевышних сил, неба и земли казацкой Царица! Прими мою, Рабы Божьей (имя) молитву за мужа моего (моего), который стал на защиту своей родины Украины от жестокого захватчика. Защити нас, недостойных рабов Твоих, и вознеси молитвы наши к Богу и Сыну Твоему, чтобы смилостивился к защитникам нашим и послал благодать Свою к тем, кто чтит Всечестное имя Твое с верой и любовью.

Будь милосердна к Рабу Божьему (имя) и защити его своей силой! Молюсь к Тебе Пречистая и Непорочная Дева как к всемогущей заступнице и проводнице спасения нашего! Охраняй защитника Украины от опасности и всяческих угроз, наполни его душу отвагой, а в его врагов всели страх и стыд. Сохрани соборность земли нашей украинской, покрой нас святым Твоим омофором от посягательства злых нечистых сил и всякого супостата. Да будет в стране нашей правда Господня, и так сохранится независимость и непокорность украинских земель. Аминь".

Молитва за воина великомученику Георгию Победоносцу

"Святой, славный и всехвальный великомученик Георгий! Собранные в храме твоем и пред иконою твоей святою поклоняющиеся люди, молим тебя, известный желания нашего заступаю, моли с нами и о нас умоляем от своего милостыню Бога, да милостиво услышит нас, просящих его милостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждающаяся просьба, и дарует стране нашей победу на опротестовния.

И паки, припадая, молим тебя, Святый победоносце: укрепи данной тебе благодатью в бранех православное воинство, разрушь силы восстающих врагов, да постыдятся и устыдятся, и дерзость их да сломается, и да отведут, яко мы имеем божественную помощь, и всем, в скорби и обстоятельстве сущим, многомощное яви свое заступничество. Умоли Господа Бога, всея твари Творца, избавити нас от вечного мучения, да прославляем Отца, и Сына, и Святого Духа, и твое исповедуем заступничество ныне, и во всякое время, и во веки веков. Аминь".

Делимся с вами также церковным календарем праздников на ноябрь 2025 года, чтобы вы не пропустили самые большие религиозные события последнего месяца осени.

церковь молитвы религия воины защита
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:00 Гранты для женщин — кто может получить помощь в 1 тыс. долларов

10:55 В Одессе из окна шестого этажа выпала пятилетняя девочка

10:48 ЕС хочет ввести испытательный срок для новых членов — детали

10:34 ТОП-5 главных ошибок при покупке Android-смартфона

10:23 Одесса остановилась на мгновение — чествование павших героев

Жена после гибели мужа воплотила его мечту — Жінки-фенікс - 80x80

Жена после гибели мужа воплотила его мечту — Жінки-фенікс

10:15 Квартира в наследство — когда разрешено продавать жилье

10:05 Цены на дрова в Украине — сколько получится купить на 30 000 грн

09:56 Возвращение Трампа не помогло — демократы выиграли на выборах

09:50 Стабилизационные и плановые отключения света в Одессе сегодня

09:41 Людям с инвалидностью могут повысить выплаты — кого касается

11:00 Гранты для женщин — кто может получить помощь в 1 тыс. долларов

10:55 В Одессе из окна шестого этажа выпала пятилетняя девочка

10:48 ЕС хочет ввести испытательный срок для новых членов — детали

10:34 ТОП-5 главных ошибок при покупке Android-смартфона

10:23 Одесса остановилась на мгновение — чествование павших героев

Жена после гибели мужа воплотила его мечту — Жінки-фенікс - 80x80

Жена после гибели мужа воплотила его мечту — Жінки-фенікс

10:15 Квартира в наследство — когда разрешено продавать жилье

10:05 Цены на дрова в Украине — сколько получится купить на 30 000 грн

09:56 Возвращение Трампа не помогло — демократы выиграли на выборах

09:50 Стабилизационные и плановые отключения света в Одессе сегодня

09:41 Людям с инвалидностью могут повысить выплаты — кого касается

06:40 Призраки, скандалы и победы — киевское метро отмечает 65 лет

06:20 Трамп — год после выборов, обещания и реальность

24 октября

19:47 Судьба ООН — на что способна сегодня эта организация

23 октября

22:33 Перевод часов на зимнее время — как это влияет на одесситов

22 октября

22:33 Туристический сезон 2025 — в Одессе увеличился поток отдыхающих

21 октября

22:43 Осенние цены Привоза — что покупают одесситы, меняется ли спрос

20 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — каких изменений ждут горожане

17 октября

19:47 Цены на рынках в Одессе — какие продукты подорожали

16 октября

22:33 Военная администрация в Одессе — что изменится для горожан

15 октября

22:33 Выезжать или оставаться — как одесситы готовятся к очередной зиме

Text

08:00 Зеленский сделал заявление о вступлении в ЕС — эфир Ранок.LIVE

4 ноября
Text

18:04 ЕС оценил прогресс Украины на пути к союзу — эфир Вечір.LIVE

Text

12:57 Как получить тысячу в рамках "Зимней поддержки" — эфир День.LIVE

Text

08:00 Ракеты Storm Shadow от Британии и удары по РФ — эфир Ранок.LIVE

3 ноября
Text

17:50 В ЕС представят отчет о прогрессе кандидатов — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

05:45 Новые правила для украинцев 60+ — что изменится в 2026 году

обновлено:

23:45 Природная очистка выгребной ямы — дерево, заменяющее технику

29 октября 2025
обновлено:

04:30 В ноябре эти категории мужчин ждут в ТЦК — уже есть перечень

1 ноября 2025
обновлено:

12:32 Самый энергоемкий прибор в доме — потребляет как 65 холодильников

30 октября 2025
обновлено:

17:12 В АТБ переписали цены на яйца — сколько теперь стоит одна штука

обновлено:

07:15 Потребители газа будут подавать показатели иначе — что известно

обновлено:

20:12 Право собственности отменят — чья недвижимость под угрозой в 2025

22 октября 2025
обновлено:

17:12 В АТБ отказались от старых цен на яйца — что стало со стоимостью

31 октября 2025
обновлено:

00:55 Рыба по-еврейски — самый вкусный рецепт, идеально на ужин

29 октября 2025
обновлено:

06:12 Земля за забором — сколько метров принадлежит владельцу дома

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации