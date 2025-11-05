Самая сильная молитва за родных на войне — какие слова-обереги надо знать

Женщина молится в церкви. Фото: pomisna.info

Во времена войны особенно важно чувствовать поддержку, даже если она приходит в виде молитвы или искреннего обращения к Богу. Все мы хотим, чтобы наши родные, защищающие нашу землю, были защищены от любых опасностей и вернулись домой живыми и здоровыми. Молитва — это не просто слова, это мощный оберег, который дарит надежду, веру и небесную защиту.

Новини.LIVE делится сильными молитвами за родных, которые на фронте защищают страну. Эти слова-обереги помогут вам в трудные времена.

Как правильно молиться за родных на войне

Молитва — это особый диалог с Богом, в котором каждое слово имеет вес, каждая просьба имеет силу. Важно не только произносить слова, но и отдавать свое сердце в каждом прошении. Слова должны исходить из сердца, без внешних и внутренних преград. Священнослужители отмечают, для верующих молитва не должна быть одноразовой, она должна быть ежедневной поддержкой.

Женщина молится в церкви. Фото: freepik.com

Самые сильные молитвы за украинских воинов

Молитва Ангелу-Хранителю за сына

"О святой Ангел-хранитель, верный защитник и наставник моего сына, я обращаюсь к Тебе с глубокой верой и надеждой. Умоляю Тебя, услышь мои молитвы, будь рядом с моим сыном в каждое мгновение его жизни. Защищай его от всякого зла, опасностей и соблазнов. Веди его по пути праведности и мудрости, наставляя его на добрые поступки и благие намерения. Дай ему силу и мужество в испытаниях, мудрость и рассудительность в принятии решений, спокойствие и мир в его сердце. Молюсь за его здоровье, счастье и благополучие. Аминь".

Молитва для женщин за мужа-военного

"О Пречистая Дева, Мать Господа Всевышних сил, неба и земли казацкой Царица! Прими мою, Рабы Божьей (имя) молитву за мужа моего (моего), который стал на защиту своей родины Украины от жестокого захватчика. Защити нас, недостойных рабов Твоих, и вознеси молитвы наши к Богу и Сыну Твоему, чтобы смилостивился к защитникам нашим и послал благодать Свою к тем, кто чтит Всечестное имя Твое с верой и любовью.

Будь милосердна к Рабу Божьему (имя) и защити его своей силой! Молюсь к Тебе Пречистая и Непорочная Дева как к всемогущей заступнице и проводнице спасения нашего! Охраняй защитника Украины от опасности и всяческих угроз, наполни его душу отвагой, а в его врагов всели страх и стыд. Сохрани соборность земли нашей украинской, покрой нас святым Твоим омофором от посягательства злых нечистых сил и всякого супостата. Да будет в стране нашей правда Господня, и так сохранится независимость и непокорность украинских земель. Аминь".

Молитва за воина великомученику Георгию Победоносцу

"Святой, славный и всехвальный великомученик Георгий! Собранные в храме твоем и пред иконою твоей святою поклоняющиеся люди, молим тебя, известный желания нашего заступаю, моли с нами и о нас умоляем от своего милостыню Бога, да милостиво услышит нас, просящих его милостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждающаяся просьба, и дарует стране нашей победу на опротестовния.

И паки, припадая, молим тебя, Святый победоносце: укрепи данной тебе благодатью в бранех православное воинство, разрушь силы восстающих врагов, да постыдятся и устыдятся, и дерзость их да сломается, и да отведут, яко мы имеем божественную помощь, и всем, в скорби и обстоятельстве сущим, многомощное яви свое заступничество. Умоли Господа Бога, всея твари Творца, избавити нас от вечного мучения, да прославляем Отца, и Сына, и Святого Духа, и твое исповедуем заступничество ныне, и во всякое время, и во веки веков. Аминь".

