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Великий піст 2023: головні заборони, календар харчування та кому не можна постувати

27 лютого 2023 13:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Великий піст 2023 — головні заборони та календар харчування на кожен день
Великий піст — найдовший і найсуворіший в році, й триватиме цілих 48 днів
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Щорічно за 48 днів до Великодня у вірян починається Великий піст. Цьогоріч перший день випадає на понеділок, 27 лютого. А завершиться піст 15 квітня, в переддень Великодня.

Новини.LIVE розповідає, що можна і не можна їсти в піст, і кому варто втриматися від харчових обмежень. 

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Що символізує Великий піст 

Великий піст — найдовший і найсуворіший в році. Він триватиме цілих 48 днів. У цей період шанують та наслідують сорокаденне перебування й постування Ісуса Христа в пустелі.

Це Свята Чотиридесятниця, до якої приєднується Страсний тиждень. Кожний тиждень Великого посту має свій зміст. 

Кожен тиждень Великого посту присвячений події або святому: Торжество Православ'я, Григорія Палами, Хрестопоклонний, Іоанна Лествичника, Марії Єгипетської, Вхід Господній в Єрусалим.

Найсуворіші тижні посту — перший та сьомий. У ці періоди обмеження більш суворі й багато вірян відмовляються від їжі майже повністю.

Піст — це не просто утримання від скоромної їжі, його мета —  звільнитися від зла й уберегти себе від гріхів, адже головне завдання християнина — духовно вдосконалювати себе. Виконати це завдання, звісно, нелегко, але допомагають у цьому саме піст і молитва.

Преподобний Паїсій Величковський писав:

"Помірний і розумний піст це підґрунтя і глава всіх чеснот. Як із левом і лютим змієм боротися, так треба і з ворогом тілесної немочі й духовної вбогості. Якщо хто хоче мати розум твердим від поганих помислів, нехай стоншує плоть постом. Як дихати необхідно, так і постити. Піст, увійшовши в душу, вбиває гріх, що лежить в її глибині".

У цей період віряни мають молитися, відвідувати храм і допомагати всім нужденним, або займатися благодійністю. Варто сповідатися, покаятися в гріхах, попросити вибачення за неправильні вчинки і самим пробачити близьких.

Що символізує Великий піст

Великий піст — що заборонено їсти 

Великий піст має серйозні обмеження у харчуванні. В цей період не можна вживати м'ясо, рибу, молоко, молочні продукти і яйця.

Також існують окремі правила щодо харчування залежно від дня тижня. 

Що дозволено їсти у Великий піст

Під час посту дозволено їсти тільки рослинну їжу, іноді з додаванням олії. В певні дні можна випити трохи вина.

Список продуктів, які дозволені під час Великого посту такий: 

  • овочі свіжі, мариновані, квашені, солоні;
  • фрукти, ягоди свіжі, сушені, заморожені, у вигляді варення чи компотів;
  • зелень;
  • каші з круп, приготовані на воді (у певні дні з додаванням олії);
  • бобові;
  • макаронні вироби (в складі яких немає яєць);
  • житній хліб;
  • продукти з сої;
  • гриби;
  • горіхи, насіння;
  • мед, гіркий шоколад, халва, мармелад, козинаки;
  • олія, спеції, трави. 

В суботу та неділю допускається вживання помірної кількості вина. 

Що дозволено їсти у Великий піст

Коли можна готувати рибу в Великий піст

Рибу протягом Великого посту можна їсти виключно у свята:

  • Благовіщення Пресвятої Богородиці,
  • Вхід Господній в Єрусалим,
  • Лазареву суботу.

Великий піст 2023 — календар харчування на кожен день

Найскладнішими вважаються перший день посту — Чистий понеділок і передостанній — Велика п'ятниця: в ці дні передбачається повна відмова від їжі, можна пити тільки воду.

Перший тиждень: 27 лютого — 5 березня

  • 27 лютого — дуже суворий піст, можна тільки воду;
  • 28 лютого — сухоїдіння (сира їжа без масла, фрукти та овочі, горіхи, мед, чорний хліб);
  • 1 березня — сухоїдіння;
  • 2 березня — сухоїдіння;
  • 3 березня — сухоїдіння;
  • 4 березня — гаряча їжа з олією;
  • 5 березня — гаряча їжа з олією і трохи вина.

Календар харчування на кожен день

Другий тиждень: 6 — 12 березня

  • 6 березня — сухоїдіння;
  • 7 березня — гаряча їжа без олії;
  • 8 березня — сухоїдіння;
  • 9 березня — гаряча їжа без олії;
  • 10 березня — сухоїдіння;
  • 11 березня — гаряча їжа з олією;
  • 12 березня — гаряча їжа з олією, вино.

Третій тиждень: 13 — 19 березня

  • 13 березня — сухоїдіння;
  • 14 березня — гаряча їжа без олії;
  • 15 березня — сухоїдіння;
  • 16 березня — гаряча їжа без олії;
  • 17 березня — сухоїдіння;
  • 18 березня — гаряча їжа з олією;
  • 19 березня — гаряча їжа з олією, вино.

Четвертий тиждень: 20 — 26 березня

  • 20 березня — сухоїдіння;
  • 21 березня — гаряча їжа без олії;
  • 22 березня — сухоїдіння;
  • 23 березня — гаряча їжа без олії;
  • 24 березня — сухоїдіння;
  • 25 березня — гаряча їжа з олією;
  • 26 березня — гаряча їжа з олією, трохи вина.

П'ятий тиждень: 27 березня — 2 квітня

  • 27 березня — сухоїдіння (сухофрукти, свіжі овочі та фрукти, чорний хліб);
  • 28 березня — гаряча їжа без олії;
  • 29 березня — сухоїдіння;
  • 30 березня — гаряча їжа без олії;
  • 31 березня — сухоїдіння;
  • 1 квітня — гаряча їжа з олією;
  • 2 квітня — гаряча їжа з олією, вино.

Великий піст 2023 — календар харчування на кожен день

Шостий тиждень: 3 — 9 квітня

  • 3 квітня — сухоїдіння;
  • 4 квітня, Благовіщення — гаряча їжа з олією і риба;
  • 5 квітня — сухоїдіння;
  • 6 квітня — гаряча їжа без олії;7
  • квітня — сухоїдіння;
  • 8 квітня, Лазарева субота — гаряча їжа з олією;
  • 9 квітня, Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) — гаряча їжа з олією, вино і риба.

Сьомий (страсний) тиждень: 10 — 16 квітня

  • 10 квітня — сухоїдіння;
  • 11 квітня — гаряча їжа без олії;
  • 12 квітня — сухоїдіння;
  • 13 квітня — гаряча їжа без олії;
  • 14 квітня — повне утримання від їжі, тільки вода;
  • 15 квітня, останній день Великого посту — сухоїдіння;
  • 16 квітня, Пасха або Світле Христове Воскресіння — дозволяється будь-яка їжа.

Календар харчування на Великий піст

Великий піст 2023 — кому не можна дотримуватися обмежень

Дотримуватися найсуворішого посту можна далеко не всім. Адже обмеження в їжі можуть негативно вплинути на здоров'я. 

Навіть здоровим людям варто підходити до посту з обережністю, обмежуючи не всі продукти одразу.

Краще відмовитися від постування: 

  • людям похилого віку;
  • людям з хронічними захворюваннями (особливо тим, хто має серйозні проблеми з підшлунковою залозою, печінкою, шлунково-кишковим трактом, онкологією, цукровим діабетом, анемією, подагрою); 
  • тим, хто хворіє, нещодавно хворів і зараз відновлюється;
  • маленьким дітям;
  • дітям шкільного віку;
  • людям, які зайняті важкою фізичною працею;
  • вагітним;
  • жінкам, що годують дітей груддю (материнське молоко важливе для маленької дитини. Важливі речовини містяться у молочних та м'ясних продуктах, які заборонені під час посту);
  • жінкам і чоловікам, які тільки готуються до зачаття, адже навесні організм і так відчуває нестачу поживних речовин.

Великий піст 2023 — кому не можна дотримуватися обмежень

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, коли Великдень у 2023 році, а також українські традиції та звичаї цього дня. 

Також ми писали про сильні молитви до Пресвятої Богородиці про зцілення, захист, прощення, заступництво та дарування дітей. 

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