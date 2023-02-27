Великий піст 2023 — головні заборони та календар харчування на кожен день

Великий піст — найдовший і найсуворіший в році, й триватиме цілих 48 днів

Щорічно за 48 днів до Великодня у вірян починається Великий піст. Цьогоріч перший день випадає на понеділок, 27 лютого. А завершиться піст 15 квітня, в переддень Великодня.

Новини.LIVE розповідає, що можна і не можна їсти в піст, і кому варто втриматися від харчових обмежень.

Що символізує Великий піст

Великий піст — найдовший і найсуворіший в році. Він триватиме цілих 48 днів. У цей період шанують та наслідують сорокаденне перебування й постування Ісуса Христа в пустелі.

Це Свята Чотиридесятниця, до якої приєднується Страсний тиждень. Кожний тиждень Великого посту має свій зміст.

Кожен тиждень Великого посту присвячений події або святому: Торжество Православ'я, Григорія Палами, Хрестопоклонний, Іоанна Лествичника, Марії Єгипетської, Вхід Господній в Єрусалим.

Найсуворіші тижні посту — перший та сьомий. У ці періоди обмеження більш суворі й багато вірян відмовляються від їжі майже повністю.

Піст — це не просто утримання від скоромної їжі, його мета — звільнитися від зла й уберегти себе від гріхів, адже головне завдання християнина — духовно вдосконалювати себе. Виконати це завдання, звісно, нелегко, але допомагають у цьому саме піст і молитва.

Преподобний Паїсій Величковський писав:

"Помірний і розумний піст — це підґрунтя і глава всіх чеснот. Як із левом і лютим змієм боротися, так треба і з ворогом тілесної немочі й духовної вбогості. Якщо хто хоче мати розум твердим від поганих помислів, нехай стоншує плоть постом. Як дихати необхідно, так і постити. Піст, увійшовши в душу, вбиває гріх, що лежить в її глибині".

У цей період віряни мають молитися, відвідувати храм і допомагати всім нужденним, або займатися благодійністю. Варто сповідатися, покаятися в гріхах, попросити вибачення за неправильні вчинки і самим пробачити близьких.

Великий піст — що заборонено їсти

Великий піст має серйозні обмеження у харчуванні. В цей період не можна вживати м'ясо, рибу, молоко, молочні продукти і яйця.

Також існують окремі правила щодо харчування залежно від дня тижня.

Що дозволено їсти у Великий піст

Під час посту дозволено їсти тільки рослинну їжу, іноді з додаванням олії. В певні дні можна випити трохи вина.

Список продуктів, які дозволені під час Великого посту такий:

овочі свіжі, мариновані, квашені, солоні;

фрукти, ягоди свіжі, сушені, заморожені, у вигляді варення чи компотів;

зелень;

каші з круп, приготовані на воді (у певні дні з додаванням олії);

бобові;

макаронні вироби (в складі яких немає яєць);

житній хліб;

продукти з сої;

гриби;

горіхи, насіння;

мед, гіркий шоколад, халва, мармелад, козинаки;

олія, спеції, трави.

В суботу та неділю допускається вживання помірної кількості вина.

Коли можна готувати рибу в Великий піст

Рибу протягом Великого посту можна їсти виключно у свята:

Благовіщення Пресвятої Богородиці,

Вхід Господній в Єрусалим,

Лазареву суботу.

Великий піст 2023 — календар харчування на кожен день

Найскладнішими вважаються перший день посту — Чистий понеділок і передостанній — Велика п'ятниця: в ці дні передбачається повна відмова від їжі, можна пити тільки воду.

Перший тиждень: 27 лютого — 5 березня

27 лютого — дуже суворий піст, можна тільки воду;

28 лютого — сухоїдіння (сира їжа без масла, фрукти та овочі, горіхи, мед, чорний хліб);

1 березня — сухоїдіння;

2 березня — сухоїдіння;

3 березня — сухоїдіння;

4 березня — гаряча їжа з олією;

5 березня — гаряча їжа з олією і трохи вина.

Другий тиждень: 6 — 12 березня

6 березня — сухоїдіння;

7 березня — гаряча їжа без олії;

8 березня — сухоїдіння;

9 березня — гаряча їжа без олії;

10 березня — сухоїдіння;

11 березня — гаряча їжа з олією;

12 березня — гаряча їжа з олією, вино.

Третій тиждень: 13 — 19 березня

13 березня — сухоїдіння;

14 березня — гаряча їжа без олії;

15 березня — сухоїдіння;

16 березня — гаряча їжа без олії;

17 березня — сухоїдіння;

18 березня — гаряча їжа з олією;

19 березня — гаряча їжа з олією, вино.

Четвертий тиждень: 20 — 26 березня

20 березня — сухоїдіння;

21 березня — гаряча їжа без олії;

22 березня — сухоїдіння;

23 березня — гаряча їжа без олії;

24 березня — сухоїдіння;

25 березня — гаряча їжа з олією;

26 березня — гаряча їжа з олією, трохи вина.

П'ятий тиждень: 27 березня — 2 квітня

27 березня — сухоїдіння (сухофрукти, свіжі овочі та фрукти, чорний хліб);

28 березня — гаряча їжа без олії;

29 березня — сухоїдіння;

30 березня — гаряча їжа без олії;

31 березня — сухоїдіння;

1 квітня — гаряча їжа з олією;

2 квітня — гаряча їжа з олією, вино.

Шостий тиждень: 3 — 9 квітня

3 квітня — сухоїдіння;

4 квітня, Благовіщення — гаряча їжа з олією і риба;

5 квітня — сухоїдіння;

6 квітня — гаряча їжа без олії;7

квітня — сухоїдіння;

8 квітня, Лазарева субота — гаряча їжа з олією;

9 квітня, Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) — гаряча їжа з олією, вино і риба.

Сьомий (страсний) тиждень: 10 — 16 квітня

10 квітня — сухоїдіння;

11 квітня — гаряча їжа без олії;

12 квітня — сухоїдіння;

13 квітня — гаряча їжа без олії;

14 квітня — повне утримання від їжі, тільки вода;

15 квітня, останній день Великого посту — сухоїдіння;

16 квітня, Пасха або Світле Христове Воскресіння — дозволяється будь-яка їжа.

Великий піст 2023 — кому не можна дотримуватися обмежень

Дотримуватися найсуворішого посту можна далеко не всім. Адже обмеження в їжі можуть негативно вплинути на здоров'я.

Навіть здоровим людям варто підходити до посту з обережністю, обмежуючи не всі продукти одразу.

Краще відмовитися від постування:

людям похилого віку;

людям з хронічними захворюваннями (особливо тим, хто має серйозні проблеми з підшлунковою залозою, печінкою, шлунково-кишковим трактом, онкологією, цукровим діабетом, анемією, подагрою);

тим, хто хворіє, нещодавно хворів і зараз відновлюється;

маленьким дітям;

дітям шкільного віку;

людям, які зайняті важкою фізичною працею;

вагітним;

жінкам, що годують дітей груддю (материнське молоко важливе для маленької дитини. Важливі речовини містяться у молочних та м'ясних продуктах, які заборонені під час посту);

жінкам і чоловікам, які тільки готуються до зачаття, адже навесні організм і так відчуває нестачу поживних речовин.

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