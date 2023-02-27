Великий піст 2023 — головні заборони та календар харчування на кожен день

Великий піст 2023: головні заборони, календар харчування та кому не можна постувати
Щорічно за 48 днів до Великодня у вірян починається Великий піст. Цьогоріч перший день випадає на понеділок, 27 лютого. А завершиться піст 15 квітня, в переддень Великодня.
Новини.LIVE розповідає, що можна і не можна їсти в піст, і кому варто втриматися від харчових обмежень.
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Що символізує Великий піст
Великий піст — найдовший і найсуворіший в році. Він триватиме цілих 48 днів. У цей період шанують та наслідують сорокаденне перебування й постування Ісуса Христа в пустелі.
Це Свята Чотиридесятниця, до якої приєднується Страсний тиждень. Кожний тиждень Великого посту має свій зміст.
Кожен тиждень Великого посту присвячений події або святому: Торжество Православ'я, Григорія Палами, Хрестопоклонний, Іоанна Лествичника, Марії Єгипетської, Вхід Господній в Єрусалим.
Найсуворіші тижні посту — перший та сьомий. У ці періоди обмеження більш суворі й багато вірян відмовляються від їжі майже повністю.
Піст — це не просто утримання від скоромної їжі, його мета — звільнитися від зла й уберегти себе від гріхів, адже головне завдання християнина — духовно вдосконалювати себе. Виконати це завдання, звісно, нелегко, але допомагають у цьому саме піст і молитва.
Преподобний Паїсій Величковський писав:
"Помірний і розумний піст — це підґрунтя і глава всіх чеснот. Як із левом і лютим змієм боротися, так треба і з ворогом тілесної немочі й духовної вбогості. Якщо хто хоче мати розум твердим від поганих помислів, нехай стоншує плоть постом. Як дихати необхідно, так і постити. Піст, увійшовши в душу, вбиває гріх, що лежить в її глибині".
У цей період віряни мають молитися, відвідувати храм і допомагати всім нужденним, або займатися благодійністю. Варто сповідатися, покаятися в гріхах, попросити вибачення за неправильні вчинки і самим пробачити близьких.
Великий піст — що заборонено їсти
Великий піст має серйозні обмеження у харчуванні. В цей період не можна вживати м'ясо, рибу, молоко, молочні продукти і яйця.
Також існують окремі правила щодо харчування залежно від дня тижня.
Що дозволено їсти у Великий піст
Під час посту дозволено їсти тільки рослинну їжу, іноді з додаванням олії. В певні дні можна випити трохи вина.
Список продуктів, які дозволені під час Великого посту такий:
- овочі свіжі, мариновані, квашені, солоні;
- фрукти, ягоди свіжі, сушені, заморожені, у вигляді варення чи компотів;
- зелень;
- каші з круп, приготовані на воді (у певні дні з додаванням олії);
- бобові;
- макаронні вироби (в складі яких немає яєць);
- житній хліб;
- продукти з сої;
- гриби;
- горіхи, насіння;
- мед, гіркий шоколад, халва, мармелад, козинаки;
- олія, спеції, трави.
В суботу та неділю допускається вживання помірної кількості вина.
Коли можна готувати рибу в Великий піст
Рибу протягом Великого посту можна їсти виключно у свята:
- Благовіщення Пресвятої Богородиці,
- Вхід Господній в Єрусалим,
- Лазареву суботу.
Великий піст 2023 — календар харчування на кожен день
Найскладнішими вважаються перший день посту — Чистий понеділок і передостанній — Велика п'ятниця: в ці дні передбачається повна відмова від їжі, можна пити тільки воду.
Перший тиждень: 27 лютого — 5 березня
- 27 лютого — дуже суворий піст, можна тільки воду;
- 28 лютого — сухоїдіння (сира їжа без масла, фрукти та овочі, горіхи, мед, чорний хліб);
- 1 березня — сухоїдіння;
- 2 березня — сухоїдіння;
- 3 березня — сухоїдіння;
- 4 березня — гаряча їжа з олією;
- 5 березня — гаряча їжа з олією і трохи вина.
Другий тиждень: 6 — 12 березня
- 6 березня — сухоїдіння;
- 7 березня — гаряча їжа без олії;
- 8 березня — сухоїдіння;
- 9 березня — гаряча їжа без олії;
- 10 березня — сухоїдіння;
- 11 березня — гаряча їжа з олією;
- 12 березня — гаряча їжа з олією, вино.
Третій тиждень: 13 — 19 березня
- 13 березня — сухоїдіння;
- 14 березня — гаряча їжа без олії;
- 15 березня — сухоїдіння;
- 16 березня — гаряча їжа без олії;
- 17 березня — сухоїдіння;
- 18 березня — гаряча їжа з олією;
- 19 березня — гаряча їжа з олією, вино.
Четвертий тиждень: 20 — 26 березня
- 20 березня — сухоїдіння;
- 21 березня — гаряча їжа без олії;
- 22 березня — сухоїдіння;
- 23 березня — гаряча їжа без олії;
- 24 березня — сухоїдіння;
- 25 березня — гаряча їжа з олією;
- 26 березня — гаряча їжа з олією, трохи вина.
П'ятий тиждень: 27 березня — 2 квітня
- 27 березня — сухоїдіння (сухофрукти, свіжі овочі та фрукти, чорний хліб);
- 28 березня — гаряча їжа без олії;
- 29 березня — сухоїдіння;
- 30 березня — гаряча їжа без олії;
- 31 березня — сухоїдіння;
- 1 квітня — гаряча їжа з олією;
- 2 квітня — гаряча їжа з олією, вино.
Шостий тиждень: 3 — 9 квітня
- 3 квітня — сухоїдіння;
- 4 квітня, Благовіщення — гаряча їжа з олією і риба;
- 5 квітня — сухоїдіння;
- 6 квітня — гаряча їжа без олії;7
- квітня — сухоїдіння;
- 8 квітня, Лазарева субота — гаряча їжа з олією;
- 9 квітня, Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) — гаряча їжа з олією, вино і риба.
Сьомий (страсний) тиждень: 10 — 16 квітня
- 10 квітня — сухоїдіння;
- 11 квітня — гаряча їжа без олії;
- 12 квітня — сухоїдіння;
- 13 квітня — гаряча їжа без олії;
- 14 квітня — повне утримання від їжі, тільки вода;
- 15 квітня, останній день Великого посту — сухоїдіння;
- 16 квітня, Пасха або Світле Христове Воскресіння — дозволяється будь-яка їжа.
Великий піст 2023 — кому не можна дотримуватися обмежень
Дотримуватися найсуворішого посту можна далеко не всім. Адже обмеження в їжі можуть негативно вплинути на здоров'я.
Навіть здоровим людям варто підходити до посту з обережністю, обмежуючи не всі продукти одразу.
Краще відмовитися від постування:
- людям похилого віку;
- людям з хронічними захворюваннями (особливо тим, хто має серйозні проблеми з підшлунковою залозою, печінкою, шлунково-кишковим трактом, онкологією, цукровим діабетом, анемією, подагрою);
- тим, хто хворіє, нещодавно хворів і зараз відновлюється;
- маленьким дітям;
- дітям шкільного віку;
- людям, які зайняті важкою фізичною працею;
- вагітним;
- жінкам, що годують дітей груддю (материнське молоко важливе для маленької дитини. Важливі речовини містяться у молочних та м'ясних продуктах, які заборонені під час посту);
- жінкам і чоловікам, які тільки готуються до зачаття, адже навесні організм і так відчуває нестачу поживних речовин.
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