Великий пост 2023 — главные запреты и календарь питания на каждый день

Великий пост 2023: главные запреты, календарь питания и кому нельзя поститься
Ежегодно за 48 дней до Пасхи у верующих начинается Великий пост. В этом году первый день выпадает на понедельник, 27 февраля. А завершится пост 15 апреля, в канун Пасхи.
Новини.LIVE рассказывает, что можно и нельзя есть в пост, и кому следует удержаться от пищевых ограничений.
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Что символизирует Великий пост
Великий пост — самый длинный и строгий в году. Он продлится целых 48 дней. В этот период почитают и подражают сорокадневному пребыванию и посту Иисуса Христа в пустыне.
Это Святая Четыредесятница, к которой присоединяется Страстная неделя. Каждую неделю Великого поста имеет свое содержание.
Каждая неделя Великого поста посвящена событию или святому: Торжество Православия, Григория Паламы, Крестопоклонный, Иоанна Лествичника, Марии Египетской, Вход Господень в Иерусалим.
Самые суровые недели поста — первая и седьмая. В эти периоды ограничения более строги и многие верующие отказываются от еды почти полностью.
Пост — это не просто воздержание от скоромной пищи, его цель — освободиться от зла и уберечь себя от грехов, ведь главная задача христианина — духовно совершенствовать себя. Выполнить эту задачу, конечно, нелегко, но помогают в этом именно пост и молитва.
Преподобный Паисий Величковский писал:
"Умеренный и разумный пост — это основа и глава всех добродетелей. Как со львом и лютым змеем бороться, так надо и с врагом телесной немощи и духовной нищеты. Если кто хочет иметь разум твердым от дурных помыслов, пусть утончает плоть постом. Как дышать необходимо, так и поститься. Пост, войдя в душу, убивает грех, лежащий в ее глубине".
В этот период верующие должны молиться, посещать храм и помогать всем нуждающимся или заниматься благотворительностью. Следует исповедоваться, покаяться в грехах, извиниться за неправильные поступки и самим простить близких.
Великий пост — что запрещено есть
Большой пост имеет серьезные ограничения в питании. В этот период нельзя употреблять мясо, рыбу, молоко, молочные продукты и яйца.
Также существуют отдельные правила питания в зависимости от дня недели.
Что позволено есть в Великий пост
Во время поста можно есть только растительную пищу, иногда с добавлением масла. В определенные дни можно выпить немного вина.
Список продуктов, разрешенных во время Великого поста, таков:
- овощи свежие, маринованные, квашеные, соленые;
- фрукты, ягоды свежие, сушеные, замороженные, в виде варенья или компотов;
- зелень;
- каши из круп, приготовленные на воде (в определенные дни с добавлением растительного масла);
- бобовые;
- макаронные изделия (в составе которых нет яиц);
- ржаной хлеб;
- продукты из сои;
- грибы;
- орехи, семена;
- мед, горький шоколад, халва, мармелад, козинаки;
- масло, специи, травы.
В субботу и воскресенье допускается употребление умеренного количества вина.
Когда можно готовить рыбу в Великий пост
Рыбу на протяжении Великого поста можно есть исключительно по праздникам:
- Благовещение Пресвятой Богородицы,
- Вход Господень в Иерусалим,
- Лазареву субботу.
Великий пост 2023 — календарь питания на каждый день
Самыми сложными считаются первый день поста — Чистый понедельник и предпоследний — Великая пятница: в эти дни предполагается полный отказ от еды, можно пить только воду.
Первая неделя: 27 февраля — 5 марта
- 27 февраля — очень суровый пост, можно только воду;
- 28 февраля — сухое питание (сырая пища без масла, фрукты и овощи, орехи, мед, черный хлеб);
- 1 марта — сухое питание;
- 2 марта — сухое питание;
- 3 марта — сухое питание;
- 4 марта — горячая еда с маслом;
- 5 марта — горячая еда с маслом и немного вина.
Вторая неделя: 6 — 12 марта
- 6 марта — сухое питание;
- 7 марта — горячая еда без масла;
- 8 марта — сухое питание;
- 9 марта — горячая еда без масла;
- 10 марта — сухое питание;
- 11 марта — горячая еда с маслом;
- 12 марта — горячая еда с маслом, вино.
Третья неделя: 13 — 19 марта
- 13 марта — сухое питание;
- 14 марта — горячая еда без масла;
- 15 марта — сухое питание;
- 16 марта — горячая еда без масла;
- 17 марта — сухое питание;
- 18 марта — горячая еда с маслом;
- 19 марта — горячая еда с маслом, вино.
Четвертая неделя: 20 — 26 марта
- 20 марта — сухое питание;
- 21 марта — горячая еда без масла;
- 22 марта — сухое питание;
- 23 марта — горячая еда без масла;
- 24 марта — сухое питание;
- 25 марта — горячая еда с маслом;
- 26 марта — горячая еда с маслом, немного вина.
Пятая неделя: 27 марта — 2 апреля
- 27 марта — сухое питание (сухофрукты, свежие овощи и фрукты, черный хлеб);
- 28 марта — горячая еда без масла;
- 29 марта — сухое питание;
- 30 марта — горячая еда без масла;
- 31 марта — сухое питание;
- 1 апреля — горячая еда с маслом;
- 2 апреля — горячая еда с маслом, вино.
Шестая неделя: 3 — 9 апреля
- 3 апреля — сухое питание;
- 4 апреля, Благовещение — горячая еда с маслом и рыба;
- 5 апреля — сухое питание;
- 6 апреля — горячая еда без масла;
- апреля — сухоедение;
- 8 апреля, Лазарева суббота — горячая еда с маслом;
- 9 апреля, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — горячая пища с маслом, вино и рыба.
Седьмая (страстная) неделя: 10 — 16 апреля
- 10 апреля — сухоедение;
- 11 апреля — горячая еда без масла;
- 12 апреля — сухое питание;
- 13 апреля — горячая еда без масла;
- 14 апреля — полное воздержание от еды, только вода;
- 15 апреля, последний день Великого поста — сухоедение;
- 16 апреля, Пасха или Светлое Христово Воскресение — разрешается любая еда.
Великий пост 2023 — кому нельзя соблюдать ограничения
Соблюдать самый строгий пост можно далеко не всем. Ведь ограничения в пище могут отрицательно повлиять на здоровье.
Даже здоровым людям следует подходить к посту с осторожностью, ограничивая не все продукты сразу.
Лучше отказаться от поста:
- Пожилым людям;
- людям с хроническими заболеваниями (особенно тем, кто испытывает серьезные проблемы с поджелудочной железой, печенью, желудочно-кишечным трактом, онкологией, сахарным диабетом, анемией, подагрой);
- тем, кто болеет, недавно болел и сейчас восстанавливается;
- маленьким детям;
- детям школьного возраста;
- людям, занятым тяжелым физическим трудом;
- беременным;
- женщинам, кормящим детей грудью (материнское молоко важно для маленького ребенка. Важные вещества содержатся в молочных и мясных продуктах, запрещенных во время поста);
- женщинам и мужчинам, только готовящимся к зачатию, ведь весной организм и так испытывает недостаток питательных веществ.
Напомним, Новини.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году, а также украинские традиции и обычаи этого дня.
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