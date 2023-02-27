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Великий пост 2023: главные запреты, календарь питания и кому нельзя поститься

27 февраля 2023 13:40
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Великий пост 2023 — главные запреты и календарь питания на каждый день
Великий пост — самый длинный и строгий в году и продлится целых 48 дней
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Ежегодно за 48 дней до Пасхи у верующих начинается Великий пост. В этом году первый день выпадает на понедельник, 27 февраля. А завершится пост 15 апреля, в канун Пасхи.

Новини.LIVE рассказывает, что можно и нельзя есть в пост, и кому следует удержаться от пищевых ограничений.

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Что символизирует Великий пост

Великий пост — самый длинный и строгий в году. Он продлится целых 48 дней. В этот период почитают и подражают сорокадневному пребыванию и посту Иисуса Христа в пустыне.

Это Святая Четыредесятница, к которой присоединяется Страстная неделя. Каждую неделю Великого поста имеет свое содержание.

Каждая неделя Великого поста посвящена событию или святому: Торжество Православия, Григория Паламы, Крестопоклонный, Иоанна Лествичника, Марии Египетской, Вход Господень в Иерусалим.

Самые суровые недели поста — первая и седьмая. В эти периоды ограничения более строги и многие верующие отказываются от еды почти полностью.

Пост — это не просто воздержание от скоромной пищи, его цель — освободиться от зла и уберечь себя от грехов, ведь главная задача христианина — духовно совершенствовать себя. Выполнить эту задачу, конечно, нелегко, но помогают в этом именно пост и молитва.

Преподобный Паисий Величковский писал:

"Умеренный и разумный пост это основа и глава всех добродетелей. Как со львом и лютым змеем бороться, так надо и с врагом телесной немощи и духовной нищеты. Если кто хочет иметь разум твердым от дурных помыслов, пусть утончает плоть постом. Как дышать необходимо, так и поститься. Пост, войдя в душу, убивает грех, лежащий в ее глубине".

В этот период верующие должны молиться, посещать храм и помогать всем нуждающимся или заниматься благотворительностью. Следует исповедоваться, покаяться в грехах, извиниться за неправильные поступки и самим простить близких.

Что символизирует Великий пост

Великий пост — что запрещено есть

Большой пост имеет серьезные ограничения в питании. В этот период нельзя употреблять мясо, рыбу, молоко, молочные продукты и яйца.

Также существуют отдельные правила питания в зависимости от дня недели.

Что позволено есть в Великий пост

Во время поста можно есть только растительную пищу, иногда с добавлением масла. В определенные дни можно выпить немного вина.

Список продуктов, разрешенных во время Великого поста, таков:

  • овощи свежие, маринованные, квашеные, соленые;
  • фрукты, ягоды свежие, сушеные, замороженные, в виде варенья или компотов;
  • зелень;
  • каши из круп, приготовленные на воде (в определенные дни с добавлением растительного масла);
  • бобовые;
  • макаронные изделия (в составе которых нет яиц);
  • ржаной хлеб;
  • продукты из сои;
  • грибы;
  • орехи, семена;
  • мед, горький шоколад, халва, мармелад, козинаки;
  • масло, специи, травы.

В субботу и воскресенье допускается употребление умеренного количества вина.

Что позволено есть в Великий пост

Когда можно готовить рыбу в Великий пост

Рыбу на протяжении Великого поста можно есть исключительно по праздникам:

  • Благовещение Пресвятой Богородицы,
  • Вход Господень в Иерусалим,
  • Лазареву субботу.

Великий пост 2023 — календарь питания на каждый день

Самыми сложными считаются первый день поста — Чистый понедельник и предпоследний — Великая пятница: в эти дни предполагается полный отказ от еды, можно пить только воду.

Первая неделя: 27 февраля 5 марта

  • 27 февраля — очень суровый пост, можно только воду;
  • 28 февраля — сухое питание (сырая пища без масла, фрукты и овощи, орехи, мед, черный хлеб);
  • 1 марта — сухое питание;
  • 2 марта — сухое питание;
  • 3 марта — сухое питание;
  • 4 марта — горячая еда с маслом;
  • 5 марта — горячая еда с маслом и немного вина.

Календарь питания на каждый день

Вторая неделя: 6 12 марта

  • 6 марта — сухое питание;
  • 7 марта — горячая еда без масла;
  • 8 марта — сухое питание;
  • 9 марта — горячая еда без масла;
  • 10 марта — сухое питание;
  • 11 марта — горячая еда с маслом;
  • 12 марта — горячая еда с маслом, вино.

Третья неделя: 13 19 марта

  • 13 марта — сухое питание;
  • 14 марта — горячая еда без масла;
  • 15 марта — сухое питание;
  • 16 марта — горячая еда без масла;
  • 17 марта — сухое питание;
  • 18 марта — горячая еда с маслом;
  • 19 марта — горячая еда с маслом, вино.

Четвертая неделя: 20 26 марта

  • 20 марта — сухое питание;
  • 21 марта — горячая еда без масла;
  • 22 марта — сухое питание;
  • 23 марта — горячая еда без масла;
  • 24 марта — сухое питание;
  • 25 марта — горячая еда с маслом;
  • 26 марта — горячая еда с маслом, немного вина.

Пятая неделя: 27 марта 2 апреля

  • 27 марта — сухое питание (сухофрукты, свежие овощи и фрукты, черный хлеб);
  • 28 марта — горячая еда без масла;
  • 29 марта — сухое питание;
  • 30 марта — горячая еда без масла;
  • 31 марта — сухое питание;
  • 1 апреля — горячая еда с маслом;
  • 2 апреля — горячая еда с маслом, вино.

Великий пост 2023 – календарь питания на каждый день

Шестая неделя: 3 9 апреля

  • 3 апреля — сухое питание;
  • 4 апреля, Благовещение — горячая еда с маслом и рыба;
  • 5 апреля — сухое питание;
  • 6 апреля — горячая еда без масла;
  • апреля — сухоедение;
  • 8 апреля, Лазарева суббота — горячая еда с маслом;
  • 9 апреля, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — горячая пища с маслом, вино и рыба.

Седьмая (страстная) неделя: 10 16 апреля

  • 10 апреля — сухоедение;
  • 11 апреля — горячая еда без масла;
  • 12 апреля — сухое питание;
  • 13 апреля — горячая еда без масла;
  • 14 апреля — полное воздержание от еды, только вода;
  • 15 апреля, последний день Великого поста — сухоедение;
  • 16 апреля, Пасха или Светлое Христово Воскресение — разрешается любая еда.

Календарь питания на Великий пост

Великий пост 2023 — кому нельзя соблюдать ограничения

Соблюдать самый строгий пост можно далеко не всем. Ведь ограничения в пище могут отрицательно повлиять на здоровье.

Даже здоровым людям следует подходить к посту с осторожностью, ограничивая не все продукты сразу.

Лучше отказаться от поста:

  • Пожилым людям;
  • людям с хроническими заболеваниями (особенно тем, кто испытывает серьезные проблемы с поджелудочной железой, печенью, желудочно-кишечным трактом, онкологией, сахарным диабетом, анемией, подагрой);
  • тем, кто болеет, недавно болел и сейчас восстанавливается;
  • маленьким детям;
  • детям школьного возраста;
  • людям, занятым тяжелым физическим трудом;
  • беременным;
  • женщинам, кормящим детей грудью (материнское молоко важно для маленького ребенка. Важные вещества содержатся в молочных и мясных продуктах, запрещенных во время поста);
  • женщинам и мужчинам, только готовящимся к зачатию, ведь весной организм и так испытывает недостаток питательных веществ.

Великий пост 2023 — кому нельзя соблюдать ограничения

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году, а также украинские традиции и обычаи этого дня.

Также мы писали о сильных молитвах к Пресвятой Богородице об исцелении, защите, прощении, покровительстве и даровании детей.

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