Великий пост 2023 — главные запреты и календарь питания на каждый день

Великий пост — самый длинный и строгий в году и продлится целых 48 дней

Ежегодно за 48 дней до Пасхи у верующих начинается Великий пост. В этом году первый день выпадает на понедельник, 27 февраля. А завершится пост 15 апреля, в канун Пасхи.

Новини.LIVE рассказывает, что можно и нельзя есть в пост, и кому следует удержаться от пищевых ограничений.

Что символизирует Великий пост

Великий пост — самый длинный и строгий в году. Он продлится целых 48 дней. В этот период почитают и подражают сорокадневному пребыванию и посту Иисуса Христа в пустыне.

Это Святая Четыредесятница, к которой присоединяется Страстная неделя. Каждую неделю Великого поста имеет свое содержание.

Каждая неделя Великого поста посвящена событию или святому: Торжество Православия, Григория Паламы, Крестопоклонный, Иоанна Лествичника, Марии Египетской, Вход Господень в Иерусалим.

Самые суровые недели поста — первая и седьмая. В эти периоды ограничения более строги и многие верующие отказываются от еды почти полностью.

Пост — это не просто воздержание от скоромной пищи, его цель — освободиться от зла и уберечь себя от грехов, ведь главная задача христианина — духовно совершенствовать себя. Выполнить эту задачу, конечно, нелегко, но помогают в этом именно пост и молитва.

Преподобный Паисий Величковский писал:

"Умеренный и разумный пост — это основа и глава всех добродетелей. Как со львом и лютым змеем бороться, так надо и с врагом телесной немощи и духовной нищеты. Если кто хочет иметь разум твердым от дурных помыслов, пусть утончает плоть постом. Как дышать необходимо, так и поститься. Пост, войдя в душу, убивает грех, лежащий в ее глубине".

В этот период верующие должны молиться, посещать храм и помогать всем нуждающимся или заниматься благотворительностью. Следует исповедоваться, покаяться в грехах, извиниться за неправильные поступки и самим простить близких.

Великий пост — что запрещено есть

Большой пост имеет серьезные ограничения в питании. В этот период нельзя употреблять мясо, рыбу, молоко, молочные продукты и яйца.

Также существуют отдельные правила питания в зависимости от дня недели.

Что позволено есть в Великий пост

Во время поста можно есть только растительную пищу, иногда с добавлением масла. В определенные дни можно выпить немного вина.

Список продуктов, разрешенных во время Великого поста, таков:

овощи свежие, маринованные, квашеные, соленые;

фрукты, ягоды свежие, сушеные, замороженные, в виде варенья или компотов;

зелень;

каши из круп, приготовленные на воде (в определенные дни с добавлением растительного масла);

бобовые;

макаронные изделия (в составе которых нет яиц);

ржаной хлеб;

продукты из сои;

грибы;

орехи, семена;

мед, горький шоколад, халва, мармелад, козинаки;

масло, специи, травы.

В субботу и воскресенье допускается употребление умеренного количества вина.

Когда можно готовить рыбу в Великий пост

Рыбу на протяжении Великого поста можно есть исключительно по праздникам:

Благовещение Пресвятой Богородицы,

Вход Господень в Иерусалим,

Лазареву субботу.

Великий пост 2023 — календарь питания на каждый день

Самыми сложными считаются первый день поста — Чистый понедельник и предпоследний — Великая пятница: в эти дни предполагается полный отказ от еды, можно пить только воду.

Первая неделя: 27 февраля — 5 марта

27 февраля — очень суровый пост, можно только воду;

28 февраля — сухое питание (сырая пища без масла, фрукты и овощи, орехи, мед, черный хлеб);

1 марта — сухое питание;

2 марта — сухое питание;

3 марта — сухое питание;

4 марта — горячая еда с маслом;

5 марта — горячая еда с маслом и немного вина.

Вторая неделя: 6 — 12 марта

6 марта — сухое питание;

7 марта — горячая еда без масла;

8 марта — сухое питание;

9 марта — горячая еда без масла;

10 марта — сухое питание;

11 марта — горячая еда с маслом;

12 марта — горячая еда с маслом, вино.

Третья неделя: 13 — 19 марта

13 марта — сухое питание;

14 марта — горячая еда без масла;

15 марта — сухое питание;

16 марта — горячая еда без масла;

17 марта — сухое питание;

18 марта — горячая еда с маслом;

19 марта — горячая еда с маслом, вино.

Четвертая неделя: 20 — 26 марта

20 марта — сухое питание;

21 марта — горячая еда без масла;

22 марта — сухое питание;

23 марта — горячая еда без масла;

24 марта — сухое питание;

25 марта — горячая еда с маслом;

26 марта — горячая еда с маслом, немного вина.

Пятая неделя: 27 марта — 2 апреля

27 марта — сухое питание (сухофрукты, свежие овощи и фрукты, черный хлеб);

28 марта — горячая еда без масла;

29 марта — сухое питание;

30 марта — горячая еда без масла;

31 марта — сухое питание;

1 апреля — горячая еда с маслом;

2 апреля — горячая еда с маслом, вино.

Шестая неделя: 3 — 9 апреля

3 апреля — сухое питание;

4 апреля, Благовещение — горячая еда с маслом и рыба;

5 апреля — сухое питание;

6 апреля — горячая еда без масла;

апреля — сухоедение;

8 апреля, Лазарева суббота — горячая еда с маслом;

9 апреля, Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — горячая пища с маслом, вино и рыба.

Седьмая (страстная) неделя: 10 — 16 апреля

10 апреля — сухоедение;

11 апреля — горячая еда без масла;

12 апреля — сухое питание;

13 апреля — горячая еда без масла;

14 апреля — полное воздержание от еды, только вода;

15 апреля, последний день Великого поста — сухоедение;

16 апреля, Пасха или Светлое Христово Воскресение — разрешается любая еда.

Великий пост 2023 — кому нельзя соблюдать ограничения

Соблюдать самый строгий пост можно далеко не всем. Ведь ограничения в пище могут отрицательно повлиять на здоровье.

Даже здоровым людям следует подходить к посту с осторожностью, ограничивая не все продукты сразу.

Лучше отказаться от поста:

Пожилым людям;

людям с хроническими заболеваниями (особенно тем, кто испытывает серьезные проблемы с поджелудочной железой, печенью, желудочно-кишечным трактом, онкологией, сахарным диабетом, анемией, подагрой);

тем, кто болеет, недавно болел и сейчас восстанавливается;

маленьким детям;

детям школьного возраста;

людям, занятым тяжелым физическим трудом;

беременным;

женщинам, кормящим детей грудью (материнское молоко важно для маленького ребенка. Важные вещества содержатся в молочных и мясных продуктах, запрещенных во время поста);

женщинам и мужчинам, только готовящимся к зачатию, ведь весной организм и так испытывает недостаток питательных веществ.

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