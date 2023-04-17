Як провести Великодній тиждень 2023 — традиції, прикмети та заборони

Жінка ставить свічку за здоров'я у церкві. Фото: УНІАН

Світла седмиця, Світлий, Святий або Великодній тиждень — це час радості, веселощів та відпочинку. Віряни ходять у гості та вітають один одного словами: "Христос Воскрес — Воістину Воскрес!".

Розповідаємо, що обов'язково треба зробити у цей час, які існують важливі традиції та що заборонено робити.

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Світлий тиждень 2023: традиції за днями

Світла Седмиця, тиждень після Великодня, цього року припадає на період від 17 до 23 квітня. Кожен день тижня у цей період має свої традиції та особливості.

Світлий понеділок: Поливаний понеділок

17 квітня — День Богородиці. В багатьох регіонах України понеділок Світлої седмиці називають "Поливаний понеділок". Назва пов'язана зі звичаєм, коли парубки обливають дівчат водою, а ті за це дарують їм писанки. Також у понеділок віряни обов'язково ходять одне до одного в гості. З собою заведено брати писанки, крашанки, паски, а також інші великодні смаколики. Можна роздавати милостиню нужденним і робити добрі справи.

Світлий вівторок

18 квітня — "Купалищи". Вранці обов'язково молилися. В народі заведено було в цей день обливати холодною водою тих, хто проспав ранкові молитви. Також у цей день продовжують ходити в гості, цілими сім'ями.

Світла середа

19 квітня — "Хороводниця" або Громова середа. Починаються молодіжні гуляння. В селах традиційно починали водити хороводи, які тривали до Дня Святої Трійці.

Світлий четвер: Навський Великдень

20 квітня — "Навський Великдень", тобто Великдень мерців. У багатьох регіонах в перший четвер після Великодня йдуть на кладовище, прибирають могили, несуть червоні яйця і згадують про покійних. Вважалося що в цей день звістка про настання Великодня сягає потойбічного світу й померлі приєднуються у святкуванні до живих.

Також українці в давнину влаштовували оглядини. Дівчата збиралися групками, йшли на пагорби, співали веселі пісні та закликали весну. Існував цікавий звичай "водити кобилу". На довгій палиці робили "голову" з торби та сіна, прив'язували з іншого кінця "хвіст" та пропонували всім охочим "покататися". А водити таку "кобилу" дозволялося лише чоловікові, якого перевдягали у цигана.

П'ятниця Світлої седмиці

21 квітня — "Прощений день", свято ікони Божої Матері "Живоносне джерело". В цей день у храмах здійснюється мале водосвяття. Також у цей день тесть і теща запрошували в гості батьків зятя. А молоді незаміжні дівчата в давнину вмивалися цього дня крижаною водою — вірили, що тоді цілий рік будуть здоровими й красивими.

Світла субота

22 квітня. У Світлу суботу господині повноцінно бралися до хатньої роботи.

В суботу також продовжували гуляння та веселощі. Однією з ігор цього дня було "катання яєць". Хто перший докотить яйце з пагорба і не розіб'є його, той переміг.

Неділя Великоднього тижня: Червона гірка

23 квітня. Неділю Світлої седмиці називають Червоною гіркою. Це перший день поминального Томиного тижня (Радоницького тижня).

В давнину вірили, що сидіти цього дня вдома незаміжнім дівчатам та неодруженим хлопцям — погана прикмета. Було прийнято проводити обряди закликання весни.

Світла седмиця — головні заборони

У Світлий тиждень віряни дотримуються таких заборон:

не можна сумувати за померлими;

проводити панахиди;

плакати;

сердитися;

злитися;

сваритися;

працювати ні на городі, ні вдома.

На Великодньому тижні не дотримуються посту, навіть заради Причастя. Не можна проводити обряд вінчання, однак дозволяється хрестити дітей.

Освячені продукти не можна викидати, їх потрібно з’їсти за святковим столом, поділитися з рідними та сусідами або роздати бідним.

Сильна молитва у Світлий тиждень 2023

Весь Світлий тиждень потрібно промовляти молитву до Ісуса Христа, яка надасть сил та здоров'я:

О, Син Божий, воскреслий їх мepтвих, що показав усьому світові силу віри християнської! До Тебе з молитвою звертаюся і прошу Тебе: не покинь мене, раба (у) Божого (y) (ім’я), у часи важкі, захисти мене від зла та допоможи мені під час Сyду Стpaшного. Будь же милостивий до мене, Господи, очисти дyшy мою від гріхів. Амінь.

Господь Бог, що зробив чудо Воскресіння, повсталий з гpoбниці і світу з’явився. Молю Тебе про прощення гріхів моїх і сподіваюся на милосердя Твоє. Захисти мене від злих помислів не дозволь мені зробити злодіяння. Підношу подячну молитву Тобі і надалі сподіваюся на допомогу Твою. Амінь.