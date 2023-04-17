Как провести Пасхальную неделю 2023 — традиции, приметы и запреты

Женщина ставит свечу за здоровье в церкви. Фото: УНИАН

Светлая седмица, Светлая, Святая или Пасхальная неделя — это время радости, веселья и отдыха. Верующие ходят в гости и поздравляют друг друга словами: "Христос Воскрес — Воистину Воскрес!".

Рассказываем, что обязательно нужно сделать в это время, какие существуют важные традиции и запреты.

Читайте также:

Светлая неделя 2023 года: традиции по дням

Светлая Седмица, неделя после Пасхи, в этом году приходится на период с 17 по 23 апреля. Каждый день недели в этот период имеет свои традиции и особенности.

Светлый понедельник: Поливаемый понедельник

17 апреля — День Богородицы. Во многих регионах Украины понедельник Светлой седмицы называют "Поливаный понедельник". Название связано с обычаем, когда парни обливают девушек водой, а те за это дарят им писанки. Также в понедельник верующие обязательно ходят друг к другу в гости. С собой принято брать писанки, пасхальные яйца, куличи, а также другие пасхальные вкусности. Можно раздавать милостыню нуждающимся и делать добрые дела.

Светлый вторник

18 апреля — "Купалищи". Утром обязательно молились. Также в этот день продолжают ходить в гости, целыми семьями.

Светлая среда

19 апреля — "Хороводница" или Громовая среда. Начинаются молодежные гуляния. В селах традиционно начинали водить хороводы, продолжавшиеся до Дня Святой Троицы.

Светлый четверг: Новая Пасха

20 апреля — "Новская Пасха", то есть Пасха мертвецов. Во многих регионах в первый четверг после Пасхи идут на кладбище, убирают могилы, несут красные яйца и вспоминают о усопших. Считалось, что в этот день весть о наступлении Пасхи достигает загробного мира и умершие присоединяются в праздновании к живым.

Также украинцы в древности устраивали смотрины. Девушки собирались группками, шли на холмы, пели веселые песни и призывали весну. Существовал интересный обычай "водить кобылу". На длинной палице делали "голову" из сумки и сена, привязывали с другого конца "хвост" и предлагали всем желающим "покататься". А водить такую "кобылу" разрешалось только мужчине, которого переодевали в цыгане.

Пятница Светлой седмицы

21 апреля — "Прощенный день", праздник иконы Божией Матери "Живоносный источник". В этот день в храмах совершается малое водосвятие. Также в этот день тесть и теща приглашали в гости родителей зятя. А молодые незамужние девушки в старину умывались в этот день ледяной водой — верили, что тогда целый год будут здоровыми и красивыми.

Светлая суббота

22 апреля. В Светлую субботу хозяйки полноценно приступали к домашней работе.

В субботу также продолжали гулянье и веселье. Одной из игр в этот день было "катание яиц". Кто первым докатит яйцо с холма и не разобьет его, тот победил.

Пасхальная неделя: Красная горка

23 апреля. Воскресенье Светлой седмицы называют Красной горкой. Это первый день поминального Томиного недели (Радоницкого недели).

В старину верили, что сидеть в этот день дома незамужним девушкам и холостякам — плохая примета. Было принято проводить обряды призыва весны.

Светлая седмица — главные запреты

В Светлую неделю верующие соблюдают следующие запреты:

нельзя скучать по умершим;

проводить панихиды;

плакаты;

сердиться;

злиться;

ссориться;

работать ни на огороде, ни дома.

На Пасхальной неделе не соблюдают пост, даже ради Причастия. Нельзя проводить обряд венчания, однако разрешается крестить детей.

Освященные продукты нельзя выбрасывать, их нужно съесть за праздничным столом, поделиться с родными и соседями или раздать бедным.

Сильная молитва в Светлую неделю 2023

Всю Светлую неделю нужно произносить молитву к Иисусу Христу, которая придаст силы и здоровье:

О, Сын Божий, воскрес их мертвых, показавший всему миру силу веры христианской! К Тебе с молитвой обращаюсь и прошу Тебя: не оставь меня, раба (у) Божьего (y) (имя), во времена тяжелые, защити меня от зла и помоги мне во время Суда Страшного. Будь милостив ко мне, Господи, очисти душу мою от грехов. Аминь.

Господь Бог, совершивший чудо Воскресения, восставший из гробницы и мира явился. Умоляю Тебя о прощении грехов моих и уповаю на милосердие Твое. Защити меня от злых помыслов не позволь мне совершить злодеяние. Возношу благодарственную молитву Тебе и в дальнейшем надеюсь на помощь Твою. Аминь.