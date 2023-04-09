З Вербною неділею 9 квітня — привітання у віршах, прозі та листівках

Вербна неділя 2023: теплі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 9 квітня 2023 року, за церковним календарем одне з дванадцяти найбільших свят — Вхід Господній в Єрусалим або Вербна неділя. Вона знаменує, що вже через тиждень всі зустрічатимуть світле свято Воскресіння Ісуса Христа. У цей чудовий весняний день варто привітати дорогих людей гарними листівками.
Новини.LIVE зробило велику добірку найкращих привітань із цим великим та світлим святом у віршах, прозі та яскравих листівках.
Вербна неділя 2023 — привітання у віршах українською мовою
Не я б’ю, верба б’є,
ЗСУ допомагає,
Україну захищає,
Усю нечисть проганяє!
***
Хай верба українців голубить,
А ворогів відганяє, щоб знайшли свою згубу!
Хай непотріб залишить наш дім,
Мир та спокій оселяться в нім!
***
Вітаю вас зі святом я чудовим!
Бажаю миру, щастя та добра,
В Неділю Вербну зичу знову й знову
Вам затишку та Божого тепла!
***
Тоненьким прутиком
З вербовим котиком
Себе вітаємо
Легеньким дотиком…
Радісну вістку
Собі говоримо,
Що день великий
Не поза горами,
Що вже за тиждень
Буде Великдень!
***
Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.
***
З Вербною неділею вітаю,
Радості й здоров’ячка бажаю!
Хай вербові котики пухнасті,
Подарують вам безмежне щастя!
***
У неділю Вербну природа оновлюється,
Теплотою і радістю серце наповнюється,
Гілочки верби здоров'я нам дають,
Коли легенько ними б'ють.
З прекрасним святом вас я вітаю,
Приємних емоцій побільше бажаю,
Нехай все, що ви задумали, збувається,
Нехай в житті все легко вдається!
***
Гілочки тоненькі, котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя,
Хай несуть у серце радість Воскресіння
Хай направлять наші душі до спасіння.
Гілочки тоненькі, котики вербові,
Всіх благословляють, щоб були здорові,
Щоб жили в любові і достаток мали,
Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.
Гілочки вербові сонце зігріває,
А душа радіє, а душа співає,
Бо вже близько свято, писанки і паска,
Бо на землю сходить світла Божа ласка.
Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.
***
Хай же Вербна ця неділя
Принесе у дім везіння,
Щоб всі мрії в нас збувались,
Ну, а друзі не зрікались.
***
З Вербною неділею,
Зі святом тебе,
Нехай не буде ніколи
У твоєму житті зла,
Нехай верби свята гілка,
Принесе в твій дім добра,
Твоїм близьким, твоїм діткам,
Щастя буде без кінця!
***
З Вербною неділею,
Зі святом тебе,
Нехай не буде ніколи
У твоєму житті зла,
Нехай верби свята гілка,
Принесе в твій дім добра,
Твоїм близьким, твоїм діткам,
Щастя буде без кінця!
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
***
Верба красна розцвітає,
Про Великдень сповіщає
І Спасителю під ноги
Стеле гілочки розлогі.
***
Ой ти гілко, гілко вербова!
На тобі зелена обнова.
Ще холоднувато надворі,
А ти вже в святечнім уборі.
Ти вже у церковцю ходила,
Господу стежинку встелила
І до нас вернулась, свячена
Гілочко вербова, зелена.
Ти торкни Оленочку трішки,
Хай росте, як мама, заввишки
А Максимка – шпарко й багато,
Хай здоровий буде, як тато.
***
Неділя квітна до нас в гості завітала,
У час коли в зелені шати одіваються ліси,
Розцвіла верба,щоби ми Ісуса зустрічали,
Із побажаннями любові та краси!
І ласка Божа нас торкнеться неодмінно,
Благословить Господь нам неньку Україну,
Щоб ми у радості та щасті довго жили,
Нам Матір Божа дасть усім здоров’я й сили!
***
Будь великий, як верба,
А здоровий, як вода,
А багатий, як земля!
З Вербною неділею!
***
Хай торкнеться вас лоза вербова,
Сіренька гілочка пухнаста,
Щоби ви були завжди здорові,
Та раділи, скоро свята Пасха!
***
Неділя вербна до нас в гості завітала,
У час коли в зелені шати одіваються ліси,
Розцвіла верба, щоби ми Ісуса зустрічали,
Із побажаннями любові та краси!
І ласка Божа нас торкнеться неодмінно,
Благословить Господь нам неньку Україну,
Щоб ми у радості та щасті довго жили,
Нам Матір Божа дасть усім здоров’я й сили!
***
Вербна неділя —
Світлий лик квітня,
Звернений із блакитних небес.
Вербна неділя —
Птахи прилетіли,
І розбуджений зітхає ліс.
Вербна неділя —
Верби зашуміли,
Розпушились в суворих днями посту.
Вербна неділя —
Їх встигли зірвати,
Щоб радісно зустріти Христа.
***
Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,
Торкнусь тебе легесенько вербою,
Готуйся зустрічати світлу Пасху,
Великдень йде до нас з тобою!
***
Нехай краса та пахощі верби,
Навіють щастя, кращі сподівання,
До Великодня, тиждень лиш журби,
Прийміть з Вербою щирі привітання!
***
Розцвіла у всій красі вербова лоза,
Щоби простелити стежку під ноги Христа,
За неділю щоб зустріти свято Великодня,
З вербною неділею вітаю сьогодні!
***
Бий лоза не ображай,
Всього доброго бажай,
Вже за тиждень з нетерпінням,
Великодніх свят чекай!
Привітання з Вербною неділею у прозі
У свято цей світле хочу я побажати жменю здоров’я з верхом, чисту річку кохання, снігопад успіхів, і зорепад бажань. Нехай справжньою казкою в будинок прийде весна, і струмочками сніговими змиє всі переживання, смуток назавжди. Нехай дорога не підводить ніколи, і поруч будуть найвідданіші друзі.
***
Вітаю тебе з чудовим святом і бажаю у Вербну неділю пам'ятати про те, що найважливіше в житті. Це – любов до близьких, вміння прощати, бажання бути поруч з рідними у важку хвилину. Нехай це свято очистить наші душі та серця, відкривши їх для всього найкращого!
***
Вітаю з Вербною неділею! Нехай вербова гілка принесе вам здоров’я, бадьорість, довголіття і добробут. Нехай будинок покине все погане, а мир і любов будуть завжди з вами!
***
В таке чудовий свято бажаю, щоб разом з освяченою вербою в ваш будинок увійшли благодать, достаток і радість. А душа нехай цвіте і сяє, як весняні квіти!
***
З Вербною неділею! Нехай верба обдарує міцним здоров’ям і щирою любов’ю. Нехай всі тривоги та негоди підуть і закриють двері. Бажаю чистих і щирих відносин, легкості на душі, тепла в серці, щастя в домі та краси навколо.
***
Вітаю з Вербною Неділею і хочу побажати, щоб душа твоя очистилась від грішних помислів, щоб серце відчуло щастя і натхнення. Нехай молоді гілочки верби "виб’ють" з тебе все погане, хай вони обдарують тебе міцним здоров’ям, силою волі, добротою в прагненнях і вчинках.
***
Нехай з першими дзвонами, що долинають з церков у Вербну неділю, у твоєму житті запанує справжня гармонія і згода. Щастя і божественної любові тобі.
***
Моя кохана, з Вербною неділею тебе! Нехай це свято допоможе тобі у всіх починаннях, і будь-яке бажання, загадане сьогодні, здійсниться. Будь завжди поруч зі мною, кохана!
***
Коханий чоловік — скільки в цих словах солодощів, ніжності та сили. Ти для мене — найкращий. Нехай збуваються твої бажання, адже ти мрієш тільки про хороше! Хай тобі завжди щастить у всьому! З Вербною неділею!
***
Сьогодні я вітаю вас з Вербною неділею! Нехай з гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі!
Нехай верба додасть сил і міцного здоров’я, нехай життя твоє увійде велика радість і світла любов, нехай у душі твоєї не буде приводів сумувати та плакати, нехай для тебе завжди горить вогонь великої надії, хай у твоєму серці завжди буде ніжність і відрада.
***
Вітаю вас з Вербною Неділею! З усього серця бажаю здоров'я всім членам вашої родини, щастя вашому дому і світлої весни! Нехай всі нещастя і прикрості обійдуть вас стороною, а радість і добро знайдуть до вас дорогу!
***
Вітаю з Вербною Неділею! Хочу побажати створювати щось добре і чудове, вірити тільки в хороше і світле, дарувати близьким свою любов і турботу, згадувати все веселе і жити щасливим сьогоденням. Нехай цією Вербною Неділею покине твоє серце смуток і тривоги, хай тіло наповниться здоров'ям, а дім засіяє у світлі радості.
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Нехай Вербна неділя подарує тобі невичерпну радість! Нехай щасливим і радісним стане цей день і нехай стане він початком великого і світлого шляху, на якому тобі завжди будуть зустрічатися тільки добрі люди! Зі святом і всіх найкращих благ тобі!
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У це світле весняне свято Вербної неділі хочеться побажати всім миру в душі, достатку в домі, чистих прагнень і помислів, а також гармонії з близькими. Нехай разом з гілочкою верби в ваш будинок увійдуть Ангели та охоронятимуть і берегти вас і вашу родину. Нехай це світле свято подарує тепло на серці, добрі думки і ясний, радісний день! Нехай сім’я завжди буде дружна, щаслива і здорова, а доля вбереже від бід!
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Вітаю з Вербною Неділею! Бажаю, щоб міцні гілочки верби наповнили тебе силами, здоров’ям і бадьорістю, твій будинок – достатком, щастям і радістю, а твоє життя – благом, любов’ю і доброї надією. Нехай у Вербну Неділю підуть всі печалі та негаразди, нехай зникнуть з життя образи, нехай стане чистою і світлою душа, нехай буде добрим світ навколо, нехай Бог пошле міцне здоров’я і вірне щастя.
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Вітаю з Вербною Неділею і від душі хочу побажати створювати щось добре і чудове, вірити тільки в хороше і світле, дарувати близьким свою любов і турботу, згадувати все веселе і жити щасливим сьогоденням. Нехай в цей Вербну неділю твоє серце покине печаль і тривоги, нехай наповниться добрим здоров’ям і світлом радості твій будинок.
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У цей особливий день нехай верба подарує чисте, добре світло і добрі посмішки! Бажаю щирої віри, здоров’я і довгих безнапасних років, не знаючи горя і печалі!
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З Вербною Неділею всіх вас вітаю і хочу побажати кожному бути як верба – сильними, квітучими, соковитими та міцними.
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Зі святом входу Господнього в Єрусалим! Нехай гілочки верби – символ перемоги життя над смертю – позбавлять вас від хвороб, повернуть здоров’я і радості життя. Збережіть гілочку верби, нехай оберігає вас і ваш будинок до наступної Вербної Неділі.
Вербна неділя 9 квітня — привітання у листівках
Відеопривітання з Вербною неділею
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