Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Релігія arrow Вербна неділя 2023: теплі привітання у прозі, віршах та листівках arrow

Вербна неділя 2023: теплі привітання у прозі, віршах та листівках

9 квітня 2023 06:05
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
З Вербною неділею 9 квітня — привітання у віршах, прозі та листівках
У це світле свято побажайте знайомим, друзям та рідним радості, щастя та миру
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьогодні, 9 квітня 2023 року, за церковним календарем одне з дванадцяти найбільших свят — Вхід Господній в Єрусалим або Вербна неділя. Вона знаменує, що вже через тиждень всі зустрічатимуть світле свято Воскресіння Ісуса Христа. У цей чудовий весняний день варто привітати дорогих людей гарними листівками.

Новини.LIVE зробило велику добірку найкращих привітань із цим великим та світлим святом у віршах, прозі та яскравих листівках.

Читайте також:

Вербна неділя 2023 — привітання у віршах українською мовою

Не я б’ю, верба б’є,
ЗСУ допомагає,
Україну захищає,
Усю нечисть проганяє!

***

Хай верба українців голубить,
А ворогів відганяє, щоб знайшли свою згубу!
Хай непотріб залишить наш дім,
Мир та спокій оселяться в нім!

***

Вітаю вас зі святом я чудовим!
Бажаю миру, щастя та добра,
В Неділю Вербну зичу знову й знову
Вам затишку та Божого тепла!

***

Тоненьким прутиком
З вербовим котиком
Себе вітаємо
Легеньким дотиком…
Радісну вістку
Собі говоримо,
Що день великий
Не поза горами,
Що вже за тиждень
Буде Великдень!

***

Верба б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Уже недалечко
Червоне яєчко.
Лоза б’є, не я б’ю,
За тиждень – Великдень!
Будь здоровий, як вода,
І багатий, як земля.

***

З Вербною неділею вітаю,
Радості й здоров’ячка бажаю!
Хай вербові котики пухнасті,
Подарують вам безмежне щастя!

***

У неділю Вербну природа оновлюється,
Теплотою і радістю серце наповнюється,
Гілочки верби здоров'я нам дають,
Коли легенько ними б'ють.
З прекрасним святом вас я вітаю,
Приємних емоцій побільше бажаю,
Нехай все, що ви задумали, збувається,
Нехай в житті все легко вдається!

***

Гілочки тоненькі, котики пухнасті,
Хай несуть у хату радість, мир і щастя,
Хай несуть у серце радість Воскресіння
Хай направлять наші душі до спасіння.
Гілочки тоненькі, котики вербові,
Всіх благословляють, щоб були здорові,
Щоб жили в любові і достаток мали,
Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.
Гілочки вербові сонце зігріває,
А душа радіє, а душа співає,
Бо вже близько свято, писанки і паска,
Бо на землю сходить світла Божа ласка.
Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.

***

Хай же Вербна ця неділя
Принесе у дім везіння,
Щоб всі мрії в нас збувались,
Ну, а друзі не зрікались.

***

З Вербною неділею,
Зі святом тебе,
Нехай не буде ніколи
У твоєму житті зла,
Нехай верби свята гілка,
Принесе в твій дім добра,
Твоїм близьким, твоїм діткам,
Щастя буде без кінця!

***

З Вербною неділею,
Зі святом тебе,
Нехай не буде ніколи
У твоєму житті зла,
Нехай верби свята гілка,
Принесе в твій дім добра,
Твоїм близьким, твоїм діткам,
Щастя буде без кінця!

Вербна неділя 2023 — привітання у віршах українською мовою

Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!

***

Верба красна розцвітає,
Про Великдень сповіщає
І Спасителю під ноги
Стеле гілочки розлогі.

***

Ой ти гілко, гілко вербова!
На тобі зелена обнова.
Ще холоднувато надворі,
А ти вже в святечнім уборі.
Ти вже у церковцю ходила,
Господу стежинку встелила
І до нас вернулась, свячена
Гілочко вербова, зелена.
Ти торкни Оленочку трішки,
Хай росте, як мама, заввишки
А Максимка – шпарко й багато,
Хай здоровий буде, як тато.

***

Неділя квітна до нас в гості завітала,
У час коли в зелені шати одіваються ліси,
Розцвіла верба,щоби ми Ісуса зустрічали,
Із побажаннями любові та краси!
І ласка Божа нас торкнеться неодмінно,
Благословить Господь нам неньку Україну,
Щоб ми у радості та щасті довго жили,
Нам Матір Божа дасть усім здоров’я й сили!

***

Будь великий, як верба,
А здоровий, як вода,
А багатий, як земля!
З Вербною неділею!

***

Хай торкнеться вас лоза вербова,
Сіренька гілочка пухнаста,
Щоби ви були завжди здорові,
Та раділи, скоро свята Пасха!

***

Неділя вербна до нас в гості завітала,
У час коли в зелені шати одіваються ліси,
Розцвіла верба, щоби ми Ісуса зустрічали,
Із побажаннями любові та краси!
І ласка Божа нас торкнеться неодмінно,
Благословить Господь нам неньку Україну,
Щоб ми у радості та щасті довго жили,
Нам Матір Божа дасть усім здоров’я й сили!

***

Вербна неділя —
Світлий лик квітня,
Звернений із блакитних небес.
Вербна неділя —
Птахи прилетіли,
І розбуджений зітхає ліс.
Вербна неділя —
Верби зашуміли,
Розпушились в суворих днями посту.
Вербна неділя —
Їх встигли зірвати,
Щоб радісно зустріти Христа.

***

Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,
Торкнусь тебе легесенько вербою,
Готуйся зустрічати світлу Пасху,
Великдень йде до нас з тобою!

***

Нехай краса та пахощі верби,
Навіють щастя, кращі сподівання,
До Великодня, тиждень лиш журби,
Прийміть з Вербою щирі привітання!

***

Розцвіла у всій красі вербова лоза,
Щоби простелити стежку під ноги Христа,
За неділю щоб зустріти свято Великодня,
З вербною неділею вітаю сьогодні!

***

Бий лоза не ображай,
Всього доброго бажай,
Вже за тиждень з нетерпінням,
Великодніх свят чекай!

З Вербною неділею 9 квітня — привітання

Привітання з Вербною неділею у прозі 

У свято цей світле хочу я побажати жменю здоров’я з верхом, чисту річку кохання, снігопад успіхів, і зорепад бажань. Нехай справжньою казкою в будинок прийде весна, і струмочками сніговими змиє всі переживання, смуток назавжди. Нехай дорога не підводить ніколи, і поруч будуть найвідданіші друзі.

***

Вітаю тебе з чудовим святом і бажаю у Вербну неділю пам'ятати про те, що найважливіше в житті. Це – любов до близьких, вміння прощати, бажання бути поруч з рідними у важку хвилину. Нехай це свято очистить наші душі та серця, відкривши їх для всього найкращого!

***

Вітаю з Вербною неділею! Нехай вербова гілка принесе вам здоров’я, бадьорість, довголіття і добробут. Нехай будинок покине все погане, а мир і любов будуть завжди з вами!

***

В таке чудовий свято бажаю, щоб разом з освяченою вербою в ваш будинок увійшли благодать, достаток і радість. А душа нехай цвіте і сяє, як весняні квіти!

***

З Вербною неділею! Нехай верба обдарує міцним здоров’ям і щирою любов’ю. Нехай всі тривоги та негоди підуть і закриють двері. Бажаю чистих і щирих відносин, легкості на душі, тепла в серці, щастя в домі та краси навколо.

***

Вітаю з Вербною Неділею і хочу побажати, щоб душа твоя очистилась від грішних помислів, щоб серце відчуло щастя і натхнення. Нехай молоді гілочки верби "виб’ють" з тебе все погане, хай вони обдарують тебе міцним здоров’ям, силою волі, добротою в прагненнях і вчинках.

***

Нехай з першими дзвонами, що долинають з церков у Вербну неділю, у твоєму житті запанує справжня гармонія і згода. Щастя і божественної любові тобі.

***

Моя кохана, з Вербною неділею тебе! Нехай це свято допоможе тобі у всіх починаннях, і будь-яке бажання, загадане сьогодні, здійсниться. Будь завжди поруч зі мною, кохана!

***

Коханий чоловік — скільки в цих словах солодощів, ніжності та сили. Ти для мене — найкращий. Нехай збуваються твої бажання, адже ти мрієш тільки про хороше! Хай тобі завжди щастить у всьому! З Вербною неділею!

***

Сьогодні я вітаю вас з Вербною неділею! Нехай з гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі!

Привітання з Вербною неділею у прозі

Нехай верба додасть сил і міцного здоров’я, нехай життя твоє увійде велика радість і світла любов, нехай у душі твоєї не буде приводів сумувати та плакати, нехай для тебе завжди горить вогонь великої надії, хай у твоєму серці завжди буде ніжність і відрада.

***

Вітаю вас з Вербною Неділею! З усього серця бажаю здоров'я всім членам вашої родини, щастя вашому дому і світлої весни! Нехай всі нещастя і прикрості обійдуть вас стороною, а радість і добро знайдуть до вас дорогу!

***

Вітаю з Вербною Неділею! Хочу побажати створювати щось добре і чудове, вірити тільки в хороше і світле, дарувати близьким свою любов і турботу, згадувати все веселе і жити щасливим сьогоденням. Нехай цією Вербною Неділею покине твоє серце смуток і тривоги, хай тіло наповниться здоров'ям, а дім засіяє у світлі радості.

***

Нехай Вербна неділя подарує тобі невичерпну радість! Нехай щасливим і радісним стане цей день і нехай стане він початком великого і світлого шляху, на якому тобі завжди будуть зустрічатися тільки добрі люди! Зі святом і всіх найкращих благ тобі!

***

У це світле весняне свято Вербної неділі хочеться побажати всім миру в душі, достатку в домі, чистих прагнень і помислів, а також гармонії з близькими. Нехай разом з гілочкою верби в ваш будинок увійдуть Ангели та охоронятимуть і берегти вас і вашу родину. Нехай це світле свято подарує тепло на серці, добрі думки і ясний, радісний день! Нехай сім’я завжди буде дружна, щаслива і здорова, а доля вбереже від бід!

***

Вітаю з Вербною Неділею! Бажаю, щоб міцні гілочки верби наповнили тебе силами, здоров’ям і бадьорістю, твій будинок – достатком, щастям і радістю, а твоє життя – благом, любов’ю і доброї надією. Нехай у Вербну Неділю підуть всі печалі та негаразди, нехай зникнуть з життя образи, нехай стане чистою і світлою душа, нехай буде добрим світ навколо, нехай Бог пошле міцне здоров’я і вірне щастя.

***

Вітаю з Вербною Неділею і від душі хочу побажати створювати щось добре і чудове, вірити тільки в хороше і світле, дарувати близьким свою любов і турботу, згадувати все веселе і жити щасливим сьогоденням. Нехай в цей Вербну неділю твоє серце покине печаль і тривоги, нехай наповниться добрим здоров’ям і світлом радості твій будинок.

***

У цей особливий день нехай верба подарує чисте, добре світло і добрі посмішки! Бажаю щирої віри, здоров’я і довгих безнапасних років, не знаючи горя і печалі!

***

З Вербною Неділею всіх вас вітаю і хочу побажати кожному бути як верба – сильними, квітучими, соковитими та міцними.

***

Зі святом входу Господнього в Єрусалим! Нехай гілочки верби – символ перемоги життя над смертю – позбавлять вас від хвороб, повернуть здоров’я і радості життя. Збережіть гілочку верби, нехай оберігає вас і ваш будинок до наступної Вербної Неділі.

Вербна неділя 9 квітня — привітання у листівках 

Картинки з Вербною неділею 2023

Привітання з Вербною неділею 9 квітня

Привітання з Вербною неділею

Вербна неділя 2023: картинки

Привітання з Вербною Неділею 2023 у віршах

Вербна неділя 2023

З Вербною неділею: гарні святкові привітання

Вербна неділя 2023: красиві листівки і картинки

Свято Вербної неділі, або Вхід Господній у Єрусалим

Вітання і картинки з Вербною неділею

Вербна неділя 2023 або Вхід Господній в Єрусалим

Красиві привітання з Вербною неділею

Привітання з Вербною неділею 2023: картинки

З Вербною неділею 2023 року

Картинки з Вербною неділею 2023

Картинки з Вербною неділею 2023: листівки

Найкращі привітання з Вербною неділею

Вітаємо всіх з Вербною неділею

Як привітати з Вербною неділею

Вербна неділя 2023: красиві привітання

Щирі вітання з Вербною неділею

Привітання з Вербною Неділею своїми словами

Вітаю з Вербною неділею

Красиві привітання з Вербною неділею 9 квітня

Вербна неділя: картинки і листівки до свята

Картинки для привітань з Вербною неділею

Найкращі привітання з Вербною неділею своїми словами

Картинки з Вербною неділею українською мовою

Привітання з Вербною неділею на картинках

Привітання з Вербною неділею у прозі, своїми словами

З Вербною неділею - картинки

Нaйкращі вірші та привітання з Вербною неділею

Вербна неділя 2023: найкращі привітання та листівки

Привітання до Вербної неділі

Листівки Вербна неділя

Привітання з Вербною неділею в картинках

Вербна неділя 2023 привітання та картинки

Відеопривітання з Вербною неділею

 

 

 

Інші матеріали про релігію

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, коли Великдень у 2023 році, а також українські традиції та звичаї цього дня. 

Також ми писали про сильні молитви до Пресвятої Богородиці про зцілення, захист, прощення, заступництво та дарування дітей. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

06:23Українцям з мінімальними пенсіями виплатять надбавки: хто отримає 70%

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB