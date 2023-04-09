З Вербною неділею 9 квітня — привітання у віршах, прозі та листівках

У це світле свято побажайте знайомим, друзям та рідним радості, щастя та миру

Сьогодні, 9 квітня 2023 року, за церковним календарем одне з дванадцяти найбільших свят — Вхід Господній в Єрусалим або Вербна неділя. Вона знаменує, що вже через тиждень всі зустрічатимуть світле свято Воскресіння Ісуса Христа. У цей чудовий весняний день варто привітати дорогих людей гарними листівками.

Новини.LIVE зробило велику добірку найкращих привітань із цим великим та світлим святом у віршах, прозі та яскравих листівках.

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Вербна неділя 2023 — привітання у віршах українською мовою

Не я б’ю, верба б’є,

ЗСУ допомагає,

Україну захищає,

Усю нечисть проганяє!

***

Хай верба українців голубить,

А ворогів відганяє, щоб знайшли свою згубу!

Хай непотріб залишить наш дім,

Мир та спокій оселяться в нім!

***

Вітаю вас зі святом я чудовим!

Бажаю миру, щастя та добра,

В Неділю Вербну зичу знову й знову

Вам затишку та Божого тепла!

***

Тоненьким прутиком

З вербовим котиком

Себе вітаємо

Легеньким дотиком…

Радісну вістку

Собі говоримо,

Що день великий

Не поза горами,

Що вже за тиждень

Буде Великдень!

***

Верба б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Уже недалечко

Червоне яєчко.

Лоза б’є, не я б’ю,

За тиждень – Великдень!

Будь здоровий, як вода,

І багатий, як земля.

***

З Вербною неділею вітаю,

Радості й здоров’ячка бажаю!

Хай вербові котики пухнасті,

Подарують вам безмежне щастя!

***

У неділю Вербну природа оновлюється,

Теплотою і радістю серце наповнюється,

Гілочки верби здоров'я нам дають,

Коли легенько ними б'ють.

З прекрасним святом вас я вітаю,

Приємних емоцій побільше бажаю,

Нехай все, що ви задумали, збувається,

Нехай в житті все легко вдається!

***

Гілочки тоненькі, котики пухнасті,

Хай несуть у хату радість, мир і щастя,

Хай несуть у серце радість Воскресіння

Хай направлять наші душі до спасіння.

Гілочки тоненькі, котики вербові,

Всіх благословляють, щоб були здорові,

Щоб жили в любові і достаток мали,

Щоб в молитві й з Богом діточки зростали.

Гілочки вербові сонце зігріває,

А душа радіє, а душа співає,

Бо вже близько свято, писанки і паска,

Бо на землю сходить світла Божа ласка.

Бо уже за тиждень буде в нас Великдень.

***

Хай же Вербна ця неділя

Принесе у дім везіння,

Щоб всі мрії в нас збувались,

Ну, а друзі не зрікались.

***

З Вербною неділею,

Зі святом тебе,

Нехай не буде ніколи

У твоєму житті зла,

Нехай верби свята гілка,

Принесе в твій дім добра,

Твоїм близьким, твоїм діткам,

Щастя буде без кінця!

***

З Вербною неділею,

Зі святом тебе,

Нехай не буде ніколи

У твоєму житті зла,

Нехай верби свята гілка,

Принесе в твій дім добра,

Твоїм близьким, твоїм діткам,

Щастя буде без кінця!

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

***

Верба красна розцвітає,

Про Великдень сповіщає

І Спасителю під ноги

Стеле гілочки розлогі.

***

Ой ти гілко, гілко вербова!

На тобі зелена обнова.

Ще холоднувато надворі,

А ти вже в святечнім уборі.

Ти вже у церковцю ходила,

Господу стежинку встелила

І до нас вернулась, свячена

Гілочко вербова, зелена.

Ти торкни Оленочку трішки,

Хай росте, як мама, заввишки

А Максимка – шпарко й багато,

Хай здоровий буде, як тато.

***

Неділя квітна до нас в гості завітала,

У час коли в зелені шати одіваються ліси,

Розцвіла верба,щоби ми Ісуса зустрічали,

Із побажаннями любові та краси!

І ласка Божа нас торкнеться неодмінно,

Благословить Господь нам неньку Україну,

Щоб ми у радості та щасті довго жили,

Нам Матір Божа дасть усім здоров’я й сили!

***

Будь великий, як верба,

А здоровий, як вода,

А багатий, як земля!

З Вербною неділею!

***

Хай торкнеться вас лоза вербова,

Сіренька гілочка пухнаста,

Щоби ви були завжди здорові,

Та раділи, скоро свята Пасха!

***

Неділя вербна до нас в гості завітала,

У час коли в зелені шати одіваються ліси,

Розцвіла верба, щоби ми Ісуса зустрічали,

Із побажаннями любові та краси!

І ласка Божа нас торкнеться неодмінно,

Благословить Господь нам неньку Україну,

Щоб ми у радості та щасті довго жили,

Нам Матір Божа дасть усім здоров’я й сили!

***

Вербна неділя —

Світлий лик квітня,

Звернений із блакитних небес.

Вербна неділя —

Птахи прилетіли,

І розбуджений зітхає ліс.

Вербна неділя —

Верби зашуміли,

Розпушились в суворих днями посту.

Вербна неділя —

Їх встигли зірвати,

Щоб радісно зустріти Христа.

***

Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,

Торкнусь тебе легесенько вербою,

Готуйся зустрічати світлу Пасху,

Великдень йде до нас з тобою!

***

Нехай краса та пахощі верби,

Навіють щастя, кращі сподівання,

До Великодня, тиждень лиш журби,

Прийміть з Вербою щирі привітання!

***

Розцвіла у всій красі вербова лоза,

Щоби простелити стежку під ноги Христа,

За неділю щоб зустріти свято Великодня,

З вербною неділею вітаю сьогодні!

***

Бий лоза не ображай,

Всього доброго бажай,

Вже за тиждень з нетерпінням,

Великодніх свят чекай!

Привітання з Вербною неділею у прозі

У свято цей світле хочу я побажати жменю здоров’я з верхом, чисту річку кохання, снігопад успіхів, і зорепад бажань. Нехай справжньою казкою в будинок прийде весна, і струмочками сніговими змиє всі переживання, смуток назавжди. Нехай дорога не підводить ніколи, і поруч будуть найвідданіші друзі.

***

Вітаю тебе з чудовим святом і бажаю у Вербну неділю пам'ятати про те, що найважливіше в житті. Це – любов до близьких, вміння прощати, бажання бути поруч з рідними у важку хвилину. Нехай це свято очистить наші душі та серця, відкривши їх для всього найкращого!

***

Вітаю з Вербною неділею! Нехай вербова гілка принесе вам здоров’я, бадьорість, довголіття і добробут. Нехай будинок покине все погане, а мир і любов будуть завжди з вами!

***

В таке чудовий свято бажаю, щоб разом з освяченою вербою в ваш будинок увійшли благодать, достаток і радість. А душа нехай цвіте і сяє, як весняні квіти!

***

З Вербною неділею! Нехай верба обдарує міцним здоров’ям і щирою любов’ю. Нехай всі тривоги та негоди підуть і закриють двері. Бажаю чистих і щирих відносин, легкості на душі, тепла в серці, щастя в домі та краси навколо.

***

Вітаю з Вербною Неділею і хочу побажати, щоб душа твоя очистилась від грішних помислів, щоб серце відчуло щастя і натхнення. Нехай молоді гілочки верби "виб’ють" з тебе все погане, хай вони обдарують тебе міцним здоров’ям, силою волі, добротою в прагненнях і вчинках.

***

Нехай з першими дзвонами, що долинають з церков у Вербну неділю, у твоєму житті запанує справжня гармонія і згода. Щастя і божественної любові тобі.

***

Моя кохана, з Вербною неділею тебе! Нехай це свято допоможе тобі у всіх починаннях, і будь-яке бажання, загадане сьогодні, здійсниться. Будь завжди поруч зі мною, кохана!

***

Коханий чоловік — скільки в цих словах солодощів, ніжності та сили. Ти для мене — найкращий. Нехай збуваються твої бажання, адже ти мрієш тільки про хороше! Хай тобі завжди щастить у всьому! З Вербною неділею!

***

Сьогодні я вітаю вас з Вербною неділею! Нехай з гілочкою верби ваш будинок наповниться світлим щастям, новими надіями, теплою атмосферою любові та взаєморозуміння! Нехай мир і злагода завжди панують у вашому домі!

Нехай верба додасть сил і міцного здоров’я, нехай життя твоє увійде велика радість і світла любов, нехай у душі твоєї не буде приводів сумувати та плакати, нехай для тебе завжди горить вогонь великої надії, хай у твоєму серці завжди буде ніжність і відрада.

***

Вітаю вас з Вербною Неділею! З усього серця бажаю здоров'я всім членам вашої родини, щастя вашому дому і світлої весни! Нехай всі нещастя і прикрості обійдуть вас стороною, а радість і добро знайдуть до вас дорогу!

***

Вітаю з Вербною Неділею! Хочу побажати створювати щось добре і чудове, вірити тільки в хороше і світле, дарувати близьким свою любов і турботу, згадувати все веселе і жити щасливим сьогоденням. Нехай цією Вербною Неділею покине твоє серце смуток і тривоги, хай тіло наповниться здоров'ям, а дім засіяє у світлі радості.

***

Нехай Вербна неділя подарує тобі невичерпну радість! Нехай щасливим і радісним стане цей день і нехай стане він початком великого і світлого шляху, на якому тобі завжди будуть зустрічатися тільки добрі люди! Зі святом і всіх найкращих благ тобі!

***

У це світле весняне свято Вербної неділі хочеться побажати всім миру в душі, достатку в домі, чистих прагнень і помислів, а також гармонії з близькими. Нехай разом з гілочкою верби в ваш будинок увійдуть Ангели та охоронятимуть і берегти вас і вашу родину. Нехай це світле свято подарує тепло на серці, добрі думки і ясний, радісний день! Нехай сім’я завжди буде дружна, щаслива і здорова, а доля вбереже від бід!

***

Вітаю з Вербною Неділею! Бажаю, щоб міцні гілочки верби наповнили тебе силами, здоров’ям і бадьорістю, твій будинок – достатком, щастям і радістю, а твоє життя – благом, любов’ю і доброї надією. Нехай у Вербну Неділю підуть всі печалі та негаразди, нехай зникнуть з життя образи, нехай стане чистою і світлою душа, нехай буде добрим світ навколо, нехай Бог пошле міцне здоров’я і вірне щастя.

***

Вітаю з Вербною Неділею і від душі хочу побажати створювати щось добре і чудове, вірити тільки в хороше і світле, дарувати близьким свою любов і турботу, згадувати все веселе і жити щасливим сьогоденням. Нехай в цей Вербну неділю твоє серце покине печаль і тривоги, нехай наповниться добрим здоров’ям і світлом радості твій будинок.

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У цей особливий день нехай верба подарує чисте, добре світло і добрі посмішки! Бажаю щирої віри, здоров’я і довгих безнапасних років, не знаючи горя і печалі!

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З Вербною Неділею всіх вас вітаю і хочу побажати кожному бути як верба – сильними, квітучими, соковитими та міцними.

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Зі святом входу Господнього в Єрусалим! Нехай гілочки верби – символ перемоги життя над смертю – позбавлять вас від хвороб, повернуть здоров’я і радості життя. Збережіть гілочку верби, нехай оберігає вас і ваш будинок до наступної Вербної Неділі.

Вербна неділя 9 квітня — привітання у листівках

Відеопривітання з Вербною неділею

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