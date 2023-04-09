С Вербным воскресеньем 9 апреля — поздравления в стихах, прозе и открытках

Вербное воскресенье 2023: теплые поздравления в прозе, стихах и открытках
Сегодня, 9 апреля 2023 года, по церковному календарю один из двенадцати самых больших праздников — Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. Оно знаменует, что уже через неделю все будут встречать светлый праздник Воскресения Иисуса Христа. В этот замечательный весенний день следует поздравить дорогих людей красивыми открытками.
Новини.LIVE сделало большую подборку лучших поздравлений с этим большим и светлым праздником в стихах, прозе и ярких открытках.
Вербное воскресенье 2023 — поздравления в стихах
Не я бью, верба бьет,
ВСУ помогает,
Украину защищает,
Всю нечисть прогоняет!
***
Пусть верба украинцев голубит,
А врагов отгоняет, чтобы нашли свою гибель!
Пусть ненужно покинет наш дом,
Мир и покой поселятся в нем!
***
Поздравляю вас с праздником я чудесным!
Желаю мира, счастья и добра,
В воскресенье Вербную желаю снова и снова
Вам уюта и тепла Божьего!
***
Тоненьким прутиком
С ивовым котом
Себя поздравляем
Легким прикосновением…
Радостная весть
Себе говорим,
Что день большой
Не вне гор,
Что уже через неделю
Будет Пасха!
***
Ива бьет, не я бью,
Через неделю — Пасха!
Уже недалеко
Красное яичко.
Лоза бьет, не я бью,
Через неделю — Пасха!
Будь здоров, как вода,
И богат, как земля.
***
С Вербным воскресеньем поздравляю,
Радости и здоровьица желаю!
Пусть вербовые кошки пушистые,
Подарят вам безграничное счастье!
***
В воскресенье Вербная природа обновляется,
Теплотой и радостью сердце наполняется,
Веточки ивы здоровье нам дают,
Когда легко ими бьют.
С прекрасным праздником вас поздравляю,
Приятных эмоций побольше желаю,
Пусть все, что вы задумали, сбывается,
Пусть в жизни все легко удается!
***
Веточки тоненькие, кошки пушистые,
Пусть несут в дом радость, мир и счастье,
Пусть несут в сердце радость Воскресения
Пусть направят наши души ко спасению.
Веточки тоненькие, котики ивовые,
Всех благословляют, чтобы были здоровы,
Чтобы жили в любви и достаток имели,
Чтобы в молитве и с Богом дети росли.
Веточки ивовые солнце согревает,
А душа радуется, а душа поет,
Ибо уже близко праздник, писанки и пасха,
Ибо на землю сходит светлая благодать Божия.
Потому что через неделю будет у нас Пасха.
***
Пусть же Вербное это воскресенье
Принесет в дом везение,
Чтобы все мечты у нас сбывались,
Ну, а друзья не отрекались.
***
С Вербным воскресеньем,
С праздником тебя,
Пусть не будет никогда
В твоей жизни зла,
Пусть ивы святая ветвь,
Принесет в твой дом добра,
Твоим близким, твоим деткам,
Счастье будет без конца!
***
С Вербным воскресеньем,
С праздником тебя,
Пусть не будет никогда
В твоей жизни зла,
Пусть ивы святая ветвь,
Принесет в твой дом добра,
Твоим близким, твоим деткам,
Счастье будет без конца!
Светлая Вербница наступила,
Радость нам подарила,
Край дорог и у реки
Покрылись котом вербички.
Отрасли посвятили,
Деток уму научили,
Чтобы здоровыми росли,
Маму с отцом уважали!
***
Ива красная расцветает,
О Пасхе извещает
И Спасителю под ноги
Стелет веточки раскидистые.
***
Ой ты ветка, ветка ивовая!
На тебе зеленый обнов.
Еще холодновато на улице,
А ты уже в праздничном наряде.
Ты уже в церковь ходила,
Господу тропинку устилала
И к нам вернулась, святая
Веточка ивовая, зеленая.
Ты тронь Леночку немножко,
Пусть растет, как мама, высотой
А Максимка — быстро и много,
Пусть здоров будет, как папа.
***
Воскресенье апреля к нам в гости пришло,
Во время когда в зеленые одеяния одеваются леса,
Расцвела верба, чтобы мы Иисуса встречали,
С пожеланиями любви и красоты!
И благодать Божия нас коснется непременно,
Благословит Господь нам мать Украину,
Чтобы мы в радости и счастье долго жили,
Нам Матерь Божья даст всем здоровье и силы!
***
Будь велик, как верба,
А здоров, как вода,
А богат, как земля!
С Вербным воскресеньем!
***
Пусть коснется вас лоза ивовая,
Серенькая веточка пушистая,
Чтобы вы были всегда здоровы,
Да радовались, скоро святая Пасха!
***
Воскресенье вербное к нам в гости пришло,
Во время когда в зеленые одеяния одеваются леса,
Расцвела верба, чтобы мы Иисуса встречали,
С пожеланиями любви и красоты!
И благодать Божия нас коснется непременно,
Благословит Господь нам мать Украину,
Чтобы мы в радости и счастье долго жили,
Нам Матерь Божья даст всем здоровье и силы!
***
Вербное воскресенье
Светлый лик апреля,
Обращен с голубых небес.
Вербное воскресенье
Птицы прилетели,
И разбуженный вздыхает лес.
Вербное воскресенье
Ивы зашумели,
Распушились в суровых днях поста.
Вербное воскресенье
Их успели сорвать,
Чтобы радостно встретить Христа.
***
Коснусь пушистым котом сереньким,
Коснусь тебя легонько вербой,
Готовься встречать светлую Пасху,
Пасха идет к нам с тобой!
***
Пусть красота и благовония ивы,
Навеют счастье, лучшие надежды,
До Пасхи, неделя только печали,
Примите с Ивой искренние поздравления!
***
Расцвела во всей красе ивовая лоза,
Чтобы простелить тропу под ноги Христа,
За воскресенье, чтобы встретить праздник Пасхи,
С вербным воскресеньем поздравляю сегодня!
***
Бей лоза не обижай,
Всего доброго желай,
Уже через неделю с нетерпением,
Пасхальных праздников жди!
Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе
В праздник этот светлое хочу я пожелать горсть здоровья с верхом, чистую реку любви, снегопад успехов, и звездопад желаний. Пусть настоящей сказкой в дом придет весна, и снежными ручейками смоет все переживания, грусть навсегда. Пусть дорога не подводит никогда, и рядом будут самые преданные друзья.
***
Поздравляю тебя с прекрасным праздником и желаю в Вербное воскресенье помнить о том, что самое важное в жизни. Это любовь к близким, умение прощать, желание быть рядом с родными в трудную минуту. Пусть этот праздник очистит наши души и сердца, открыв их всему наилучшему!
***
Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть ивовая ветвь принесет вам здоровье, бодрость, долголетие и благополучие. Пусть дом покинет все дурное, а мир и любовь будут всегда с вами!
***
В такой чудесный праздник желаю, чтобы вместе с освященной ивой в ваш дом вошли благодать, изобилие и радость. А душа пусть цветет и сияет, как весенние цветы!
***
С Вербным воскресеньем! Пусть ива одарит крепким здоровьем и искренней любовью. Пусть все тревоги и непогоды пойдут и закроют дверь. Желаю чистых и искренних отношений, воздушности на душе, тепла в сердце, счастья в доме и красоты вокруг.
***
Поздравляю с Вербным Воскресением и хочу пожелать, чтобы душа твоя очистилась от грешных помыслов, чтобы сердце почувствовало счастье и вдохновение. Пусть молодые веточки ивы "выбьют" из тебя все плохое, пусть они одарят тебя крепким здоровьем, силой воли, добротой в стремлениях и поступках.
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Пусть с первыми звонами, доносящимися из церквей в Вербное воскресенье, в твоей жизни воцарится настоящая гармония и согласие. Счастья и божественной любви к тебе.
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Моя любимая, с Вербным воскресеньем тебя! Пусть этот праздник поможет тебе во всех начинаниях, и любое желание, загаданное сегодня, исполнится. Будь всегда рядом со мной, любимая!
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Любимый мужчина – сколько в этих словах сладостей, нежности и силы. Ты для меня лучший. Пусть сбываются твои желания, ты ведь мечтаешь только о хорошем! Пусть тебе всегда везет во всем! С Вербным воскресеньем!
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Сегодня я поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Пусть с веточкой ивы ваш дом наполнится светлым счастьем, новыми надеждами, теплой атмосферой любви и взаимопонимания! Пусть мир и согласие всегда властвуют в вашем доме!
Пусть верба придаст сил и крепкого здоровья, пусть жизнь твоя войдет великая радость и светлая любовь, пусть в душе твоей не будет поводов грустить и плакать, пусть для тебя всегда горит огонь великой надежды, пусть в сердце твоем всегда будет нежность и отрада.
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Поздравляю вас с Вербным Воскресением! Со всего сердца желаю здоровья всем членам вашей семьи, счастья вашему дому и светлой весны! Пусть все несчастья и горести обойдут вас стороной, а радость и добро найдут вам дорогу!
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Поздравляю с Вербным Воскресением! Хочу пожелать создавать что-то хорошее и замечательное, верить только в хорошее и светлое, дарить близким свою любовь и заботу, вспоминать все веселое и жить счастливым настоящим. Пусть этим Вербным Воскресением покинет сердце твое печаль и тревоги, пусть тело наполнится здоровьем, а дом засияет в свете радости.
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Пусть Вербное воскресенье подарит тебе неистощимую радость! Пусть счастливым и радостным станет этот день и пусть станет он началом большого и светлого пути, на котором тебе всегда будут встречаться только добрые люди! С праздником и всех лучших благ тебе!
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В этот светлый весенний праздник Вербного воскресенья хочется пожелать всему миру в душе, достатку в доме, чистых стремлений и помыслов, а также гармонии с близкими. Пусть вместе с веточкой ивы в ваш дом войдут Ангелы и будут охранять и беречь вас и вашу семью. Пусть этот светлый праздник подарит тепло на сердце, добрые мысли и ясный, радостный день! Пусть семья всегда будет дружна, счастлива и здорова, а судьба убережет от бед!
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Поздравляю с Вербным Воскресением! Желаю, чтобы крепкие веточки вербы наполнили тебя силами, здоровьем и бодростью, твой дом — достатком, счастьем и радостью, а твоя жизнь — благом, любовью и доброй надеждой. Пусть в Вербное Воскресение пойдут все печали и невзгоды, пусть исчезнут из жизни обиды, пусть станет чистой и светлой душа, да будет добрым мир вокруг, пусть Бог пошлет крепкое здоровье и верное счастье.
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Поздравляю с Вербным Воскресением и от души хочу пожелать создавать что-то хорошее и чудесное, верить только в хорошее и светлое, дарить близким свою любовь и заботу, вспоминать все веселое и жить счастливым настоящим. Пусть в это Вербное воскресенье твое сердце покинет печаль и тревоги, пусть наполнится добрым здоровьем и светом радости твой дом.
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В этот особый день пусть ива подарит чистый, добрый свет и добрые улыбки! Желаю искренней веры, здоровья и долгих безнапасных лет, не зная горя и печали!
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С Вербным Воскресением всех вас поздравляю и хочу пожелать каждому быть как верба — сильными, цветущими, сочными и крепкими.
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С праздником входа Господня в Иерусалим! Пусть веточки вербы – символ победы жизни над смертью – избавят вас от болезней, вернут здоровье и радости жизни. Сохраните веточку ивы, пусть оберегает вас и ваш дом до следующего Вербного Воскресения.
Вербное воскресенье 9 апреля — поздравления в открытках
Видеопоздравления с Вербным воскресеньем
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