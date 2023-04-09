С Вербным воскресеньем 9 апреля — поздравления в стихах, прозе и открытках

В этот светлый праздник пожелайте знакомым, друзьям и родным радости, счастья и мира

Сегодня, 9 апреля 2023 года, по церковному календарю один из двенадцати самых больших праздников — Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. Оно знаменует, что уже через неделю все будут встречать светлый праздник Воскресения Иисуса Христа. В этот замечательный весенний день следует поздравить дорогих людей красивыми открытками.

Новини.LIVE сделало большую подборку лучших поздравлений с этим большим и светлым праздником в стихах, прозе и ярких открытках.

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Вербное воскресенье 2023 — поздравления в стихах

Не я бью, верба бьет,

ВСУ помогает,

Украину защищает,

Всю нечисть прогоняет!

***

Пусть верба украинцев голубит,

А врагов отгоняет, чтобы нашли свою гибель!

Пусть ненужно покинет наш дом,

Мир и покой поселятся в нем!

***

Поздравляю вас с праздником я чудесным!

Желаю мира, счастья и добра,

В воскресенье Вербную желаю снова и снова

Вам уюта и тепла Божьего!

***

Тоненьким прутиком

С ивовым котом

Себя поздравляем

Легким прикосновением…

Радостная весть

Себе говорим,

Что день большой

Не вне гор,

Что уже через неделю

Будет Пасха!

***

Ива бьет, не я бью,

Через неделю — Пасха!

Уже недалеко

Красное яичко.

Лоза бьет, не я бью,

Через неделю — Пасха!

Будь здоров, как вода,

И богат, как земля.

***

С Вербным воскресеньем поздравляю,

Радости и здоровьица желаю!

Пусть вербовые кошки пушистые,

Подарят вам безграничное счастье!

***

В воскресенье Вербная природа обновляется,

Теплотой и радостью сердце наполняется,

Веточки ивы здоровье нам дают,

Когда легко ими бьют.

С прекрасным праздником вас поздравляю,

Приятных эмоций побольше желаю,

Пусть все, что вы задумали, сбывается,

Пусть в жизни все легко удается!

***

Веточки тоненькие, кошки пушистые,

Пусть несут в дом радость, мир и счастье,

Пусть несут в сердце радость Воскресения

Пусть направят наши души ко спасению.

Веточки тоненькие, котики ивовые,

Всех благословляют, чтобы были здоровы,

Чтобы жили в любви и достаток имели,

Чтобы в молитве и с Богом дети росли.

Веточки ивовые солнце согревает,

А душа радуется, а душа поет,

Ибо уже близко праздник, писанки и пасха,

Ибо на землю сходит светлая благодать Божия.

Потому что через неделю будет у нас Пасха.

***

Пусть же Вербное это воскресенье

Принесет в дом везение,

Чтобы все мечты у нас сбывались,

Ну, а друзья не отрекались.

***

С Вербным воскресеньем,

С праздником тебя,

Пусть не будет никогда

В твоей жизни зла,

Пусть ивы святая ветвь,

Принесет в твой дом добра,

Твоим близким, твоим деткам,

Счастье будет без конца!

***

С Вербным воскресеньем,

С праздником тебя,

Пусть не будет никогда

В твоей жизни зла,

Пусть ивы святая ветвь,

Принесет в твой дом добра,

Твоим близким, твоим деткам,

Счастье будет без конца!

Светлая Вербница наступила,

Радость нам подарила,

Край дорог и у реки

Покрылись котом вербички.

Отрасли посвятили,

Деток уму научили,

Чтобы здоровыми росли,

Маму с отцом уважали!

***

Ива красная расцветает,

О Пасхе извещает

И Спасителю под ноги

Стелет веточки раскидистые.

***

Ой ты ветка, ветка ивовая!

На тебе зеленый обнов.

Еще холодновато на улице,

А ты уже в праздничном наряде.

Ты уже в церковь ходила,

Господу тропинку устилала

И к нам вернулась, святая

Веточка ивовая, зеленая.

Ты тронь Леночку немножко,

Пусть растет, как мама, высотой

А Максимка — быстро и много,

Пусть здоров будет, как папа.

***

Воскресенье апреля к нам в гости пришло,

Во время когда в зеленые одеяния одеваются леса,

Расцвела верба, чтобы мы Иисуса встречали,

С пожеланиями любви и красоты!

И благодать Божия нас коснется непременно,

Благословит Господь нам мать Украину,

Чтобы мы в радости и счастье долго жили,

Нам Матерь Божья даст всем здоровье и силы!

***

Будь велик, как верба,

А здоров, как вода,

А богат, как земля!

С Вербным воскресеньем!

***

Пусть коснется вас лоза ивовая,

Серенькая веточка пушистая,

Чтобы вы были всегда здоровы,

Да радовались, скоро святая Пасха!

***

Воскресенье вербное к нам в гости пришло,

Во время когда в зеленые одеяния одеваются леса,

Расцвела верба, чтобы мы Иисуса встречали,

С пожеланиями любви и красоты!

И благодать Божия нас коснется непременно,

Благословит Господь нам мать Украину,

Чтобы мы в радости и счастье долго жили,

Нам Матерь Божья даст всем здоровье и силы!

***

Вербное воскресенье

Светлый лик апреля,

Обращен с голубых небес.

Вербное воскресенье

Птицы прилетели,

И разбуженный вздыхает лес.

Вербное воскресенье

Ивы зашумели,

Распушились в суровых днях поста.

Вербное воскресенье

Их успели сорвать,

Чтобы радостно встретить Христа.

***

Коснусь пушистым котом сереньким,

Коснусь тебя легонько вербой,

Готовься встречать светлую Пасху,

Пасха идет к нам с тобой!

***

Пусть красота и благовония ивы,

Навеют счастье, лучшие надежды,

До Пасхи, неделя только печали,

Примите с Ивой искренние поздравления!

***

Расцвела во всей красе ивовая лоза,

Чтобы простелить тропу под ноги Христа,

За воскресенье, чтобы встретить праздник Пасхи,

С вербным воскресеньем поздравляю сегодня!

***

Бей лоза не обижай,

Всего доброго желай,

Уже через неделю с нетерпением,

Пасхальных праздников жди!

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе

В праздник этот светлое хочу я пожелать горсть здоровья с верхом, чистую реку любви, снегопад успехов, и звездопад желаний. Пусть настоящей сказкой в дом придет весна, и снежными ручейками смоет все переживания, грусть навсегда. Пусть дорога не подводит никогда, и рядом будут самые преданные друзья.

***

Поздравляю тебя с прекрасным праздником и желаю в Вербное воскресенье помнить о том, что самое важное в жизни. Это любовь к близким, умение прощать, желание быть рядом с родными в трудную минуту. Пусть этот праздник очистит наши души и сердца, открыв их всему наилучшему!

***

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть ивовая ветвь принесет вам здоровье, бодрость, долголетие и благополучие. Пусть дом покинет все дурное, а мир и любовь будут всегда с вами!

***

В такой чудесный праздник желаю, чтобы вместе с освященной ивой в ваш дом вошли благодать, изобилие и радость. А душа пусть цветет и сияет, как весенние цветы!

***

С Вербным воскресеньем! Пусть ива одарит крепким здоровьем и искренней любовью. Пусть все тревоги и непогоды пойдут и закроют дверь. Желаю чистых и искренних отношений, воздушности на душе, тепла в сердце, счастья в доме и красоты вокруг.

***

Поздравляю с Вербным Воскресением и хочу пожелать, чтобы душа твоя очистилась от грешных помыслов, чтобы сердце почувствовало счастье и вдохновение. Пусть молодые веточки ивы "выбьют" из тебя все плохое, пусть они одарят тебя крепким здоровьем, силой воли, добротой в стремлениях и поступках.

***

Пусть с первыми звонами, доносящимися из церквей в Вербное воскресенье, в твоей жизни воцарится настоящая гармония и согласие. Счастья и божественной любви к тебе.

***

Моя любимая, с Вербным воскресеньем тебя! Пусть этот праздник поможет тебе во всех начинаниях, и любое желание, загаданное сегодня, исполнится. Будь всегда рядом со мной, любимая!

***

Любимый мужчина – сколько в этих словах сладостей, нежности и силы. Ты для меня лучший. Пусть сбываются твои желания, ты ведь мечтаешь только о хорошем! Пусть тебе всегда везет во всем! С Вербным воскресеньем!

***

Сегодня я поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Пусть с веточкой ивы ваш дом наполнится светлым счастьем, новыми надеждами, теплой атмосферой любви и взаимопонимания! Пусть мир и согласие всегда властвуют в вашем доме!

Пусть верба придаст сил и крепкого здоровья, пусть жизнь твоя войдет великая радость и светлая любовь, пусть в душе твоей не будет поводов грустить и плакать, пусть для тебя всегда горит огонь великой надежды, пусть в сердце твоем всегда будет нежность и отрада.

***

Поздравляю вас с Вербным Воскресением! Со всего сердца желаю здоровья всем членам вашей семьи, счастья вашему дому и светлой весны! Пусть все несчастья и горести обойдут вас стороной, а радость и добро найдут вам дорогу!

***

Поздравляю с Вербным Воскресением! Хочу пожелать создавать что-то хорошее и замечательное, верить только в хорошее и светлое, дарить близким свою любовь и заботу, вспоминать все веселое и жить счастливым настоящим. Пусть этим Вербным Воскресением покинет сердце твое печаль и тревоги, пусть тело наполнится здоровьем, а дом засияет в свете радости.

***

Пусть Вербное воскресенье подарит тебе неистощимую радость! Пусть счастливым и радостным станет этот день и пусть станет он началом большого и светлого пути, на котором тебе всегда будут встречаться только добрые люди! С праздником и всех лучших благ тебе!

***

В этот светлый весенний праздник Вербного воскресенья хочется пожелать всему миру в душе, достатку в доме, чистых стремлений и помыслов, а также гармонии с близкими. Пусть вместе с веточкой ивы в ваш дом войдут Ангелы и будут охранять и беречь вас и вашу семью. Пусть этот светлый праздник подарит тепло на сердце, добрые мысли и ясный, радостный день! Пусть семья всегда будет дружна, счастлива и здорова, а судьба убережет от бед!

***

Поздравляю с Вербным Воскресением! Желаю, чтобы крепкие веточки вербы наполнили тебя силами, здоровьем и бодростью, твой дом — достатком, счастьем и радостью, а твоя жизнь — благом, любовью и доброй надеждой. Пусть в Вербное Воскресение пойдут все печали и невзгоды, пусть исчезнут из жизни обиды, пусть станет чистой и светлой душа, да будет добрым мир вокруг, пусть Бог пошлет крепкое здоровье и верное счастье.

***

Поздравляю с Вербным Воскресением и от души хочу пожелать создавать что-то хорошее и чудесное, верить только в хорошее и светлое, дарить близким свою любовь и заботу, вспоминать все веселое и жить счастливым настоящим. Пусть в это Вербное воскресенье твое сердце покинет печаль и тревоги, пусть наполнится добрым здоровьем и светом радости твой дом.

***

В этот особый день пусть ива подарит чистый, добрый свет и добрые улыбки! Желаю искренней веры, здоровья и долгих безнапасных лет, не зная горя и печали!

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С Вербным Воскресением всех вас поздравляю и хочу пожелать каждому быть как верба — сильными, цветущими, сочными и крепкими.

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С праздником входа Господня в Иерусалим! Пусть веточки вербы – символ победы жизни над смертью – избавят вас от болезней, вернут здоровье и радости жизни. Сохраните веточку ивы, пусть оберегает вас и ваш дом до следующего Вербного Воскресения.

Вербное воскресенье 9 апреля — поздравления в открытках

Видеопоздравления с Вербным воскресеньем

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