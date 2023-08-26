З 1 вересня починає діяти новий церковний календар: яким буде розклад свят

Українські віряни у церкві. Фото: Church.ua

В Україні з 1 вересня 2023 почне діяти новоюліанський церковний календар. Тепер багато святкових дат зміняться. Різдво офіційно перенесуть на 25 грудня. Водохреща, Святого Миколая, Покрова Богородиці також відзначатимемо не так, як раніше.

Детальніше про календарну реформу ПЦУ та повний список свят за новими датами — у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Дати свят за новим календарем

З осені 2023 року більшість церковних свят отримають нові дати. До них відносяться так звані "неперехідні":

Різдво Пресвятої Богородиці — 8 вересня (замість 21 вересня);

Воздвиження Чесного Хреста Господнього — 14 вересня (замість 27 вересня);

Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня (замість 14 жовтня);

Введення до Храму Пресвятої Богородиці — 21 листопада (замість 4 грудня);

Андрія Первозванного — 30 листопада (замість 13 грудня).

День святого Миколая — 6 грудня (замість 19 грудня);

Різдво — 25 грудня (замість 7 січня);

Собор Пресвятої Богородиці — 26 грудня (замість 8 січня);

День преподобної Меланії (Щедрий вечір, Маланки) — 31 грудня (замість 13 січня);

Святого Василя Великого — 1 січня (замість 14 січня);

Хрещення Господнє — 6 січня (замість 19 січня);

Стрітення Господнє — 2 лютого (замість 15 лютого);

Благовіщення Діви Марії — 25 березня (замість 7 квітня);

Різдво Іоанна Хрестителя (Івана Купала) — 24 червня (замість 7 липня);

Святих апостолів Петра та Павла — 29 червня (замість 12 липня);

День Іллі Пророка — 20 липня (замість 2 серпня);

Винесення чесних дерев Животворчого Хреста Господнього (Маковея, Медовий Спас) — 1 серпня (замість 14 серпня);

Преображення Господнє (Яблучний Спас) — 6 серпня (замість 19 серпня);

Успіння Пресвятої Богородиці — 15 серпня (замість 28 серпня);

Усікновення голови Іоанна Предтечі — 29 серпня (замість 11 вересня).

Періоди посту також зміняться

Крім того, Різдвяний піст закінчуватиметься до Нового року. Його період зміститься з 28 листопада — 6 січня на 15 листопада — 24 грудня.

Дати Успенського посту також зміняться: з 1 серпня до 14 серпня (замість з 14 серпня до 27 серпня). А Петров піст закінчуватиметься 28 червня (замість 11 липня).

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