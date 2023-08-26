С 1 сентября начинает действовать новый церковный календарь: каким будет расписание праздников

Украинские верующие в церкви. Фото: Church.ua

В Украине с 1 сентября 2023 года начнет действовать новоюлианский церковный календарь. Теперь многие праздничные даты изменятся. Рождество официально перенесут на 25 декабря. Крещение, Святого Николая, Покрова Богородицы также отмечать не так, как раньше.

Детальнее о календарной реформе ПЦУ и полном списке праздников по новым датам — в материале РБК-Украина ниже.

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Даты праздников по новому календарю

С осени 2023 года большинство церковных праздников получат новые даты. К ним относятся так называемые "непереходные":

Рождество Пресвятой Богородицы — 8 сентября (вместо 21 сентября);

Воздвижение Честного Креста Господня — 14 сентября (вместо 27 сентября);

Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября (вместо 14 октября);

Введение в Храм Пресвятой Богородицы — 21 ноября (вместо 4 декабря);

Андрея Первозванного — 30 ноября (вместо 13 декабря).

День святого Николая — 6 декабря (вместо 19 декабря);

Рождество — 25 декабря (вместо 7 января);

Собор Пресвятой Богородицы — 26 декабря (вместо 8 января);

День преподобной Мелании (Щедрый вечер, Маланки) — 31 декабря (вместо 13 января);

Святого Василия Великого — 1 января (вместо 14 января);

Крещение Господне — 6 января (вместо 19 января);

Сретение Господне — 2 февраля (вместо 15 февраля);

Благовещение Девы Марии — 25 марта (вместо 7 апреля);

Рождество Иоанна Крестителя (Иоанна Купала) — 24 июня (вместо 7 июля);

Святых апостолов Петра и Павла — 29 июня (вместо 12 июля);

День Илии Пророка — 20 июля (вместо 2 августа);

Вынос честных деревьев Животворящего Креста Господня (Маковея, Медовый Спас) — 1 августа (вместо 14 августа);

Преображение Господне (Яблочный Спас) — 6 августа (вместо 19 августа);

Успение Пресвятой Богородицы — 15 августа (вместо 28 августа);

Усекновение председателя Иоанна Предтечи — 29 августа (вместо 11 сентября).

Периоды поста также изменятся

Кроме того, Рождественский пост будет оканчиваться к Новому году. Его период сместится с 28 ноября — 6 января на 15 ноября — 24 декабря.

Даты Успенского поста также изменятся: с 1 августа по 14 августа (вместо с 14 августа по 27 августа). А Петров пост будет оканчиваться 28 июня (вместо 11 июля).

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