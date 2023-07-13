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Заперечував існування України: митрополит УПЦ (МП) Павло отримав нову підозру

13 липня 2023 19:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Заперечував існування України: митрополит УПЦ (МП) Павло отримав нову підозру
Вручення підозри митрополиту. Фото: СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Служба безпеки України викрила нові факти підривної діяльності проти України, в яких брав участь митрополит УПЦ (МП) Павло. А саме настоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя).

Про це пише пресслужба СБУ.

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Що сказав митрополит

Як стало відомо, за день до того, як йому оголосили про першу підозру від СБУ, митрополит в інтерв'ю одному з вітчизняних видань заявив, що Україна не є суверенною державою.

Крім того, Петро Лебідь назвав війну в Україні "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року.

"Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила ці факти злочинних дій клірика", — йдеться у повідомленні.

Яке покарання загрожує настоятелю

За цими доказами слідчі СБУ повідомили фігуранту про нову підозру за такими статтями КК України:

  • ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України за вчинене службовою особою повторно).

За це йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, раніше до Києво-Печерської Лаври прийшла поліція та комісія Мінкульту. Там з самого ранку почалися сутички.

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