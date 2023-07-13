Отрицал существование Украины: митрополит УПЦ (МП) Павел получил новое подозрение
Служба безопасности Украины разоблачила новые факты подрывной деятельности против Украины, в которых принимал участие митрополит УПЦ (МП) Павел. А именно настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла (Петра Лебедя).
Об этом пишет пресс-служба СБУ.
Что сказал митрополит
Как стало известно, за день до того, как ему было объявлено о первом подозрении от СБУ, митрополит в интервью одному из отечественных изданий заявил, что Украина не является суверенным государством.
Кроме того, Петр Лебедь назвал войну в Украине "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года.
"Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила эти факты преступных действий клирика", — говорится в сообщении.
Какое наказание грозит настоятелю
По этим доказательствам следователи СБУ сообщили фигуранту о новом подозрении по таким статьям УК Украины:
- ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений совершено должностным лицом повторно);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины за совершенное должностным лицом повторно).
За это ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"Отмечаем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", — добавили в сообщении.
Напомним, ранее в Киево-Печерскую Лавру пришла полиция и комиссия Минкульта. Там с самого утра начались стычки.