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Отрицал существование Украины: митрополит УПЦ (МП) Павел получил новое подозрение

13 июля 2023 19:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Отрицал существование Украины: митрополит УПЦ (МП) Павел получил новое подозрение
Вручение подозрения митрополиту. Фото: СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Служба безопасности Украины разоблачила новые факты подрывной деятельности против Украины, в которых принимал участие митрополит УПЦ (МП) Павел. А именно настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла (Петра Лебедя).

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

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Что сказал митрополит

Как стало известно, за день до того, как ему было объявлено о первом подозрении от СБУ, митрополит в интервью одному из отечественных изданий заявил, что Украина не является суверенным государством.

Кроме того, Петр Лебедь назвал войну в Украине "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года.

"Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила эти факты преступных действий клирика", — говорится в сообщении.

Какое наказание грозит настоятелю

По этим доказательствам следователи СБУ сообщили фигуранту о новом подозрении по таким статьям УК Украины:

  • ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений совершено должностным лицом повторно);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины за совершенное должностным лицом повторно).

За это ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Отмечаем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", — добавили в сообщении.

Напомним, ранее в Киево-Печерскую Лавру пришла полиция и комиссия Минкульта. Там с самого утра начались стычки.

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