РФ поширює фейкові документи про "план нападу ЗСУ" на Придністров'я: деталі

Документ стосується уряду Зеленського

Центр протидії дезінформації при РНБО України заявив, що російські ЗМІ поширюють фейковий "документ", в якому подано звинувачення щодо невизнаного Придністров'я. Цей "документ" стверджує, що уряд Зеленського готується до вторгнення у Придністров'я.

Про це повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації.

Фейкові документи

Це є частиною дезінформаційної кампанії, яку здійснюють російські ЗМІ.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що він фейковий, оскільки:

у ньому містяться помилки, не притаманні українському діловому мовленню: "н.п.Кропивницький", "534 оісб", "543 оісб", "наказ ки (командировки — ред.)";

його першоджерелом є Telegram-канал запорізького колаборанта володимира рогова;

набув поширення виключно в російському та проросійському інформаційному полі.

"Шляхом створення та розповсюдження подібних фейків ворог намагається демонізувати Сили оборони та у громадській думці закріпити за ними стійкий образ "агресора", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Міноборони росії звинуватило Україну в намірі здійснити радіаційне забруднення своєї території, щоб звинуватити москву напередодні сесії Генасамблеї ООН. Ворожа пропаганда іноді повторює наратив про "брудну бомбу".