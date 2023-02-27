РФ поширює фейкові документи про "план нападу ЗСУ" на Придністров'я: деталі
Центр протидії дезінформації при РНБО України заявив, що російські ЗМІ поширюють фейковий "документ", в якому подано звинувачення щодо невизнаного Придністров'я. Цей "документ" стверджує, що уряд Зеленського готується до вторгнення у Придністров'я.
Про це повідомляє пресслужба Центру протидії дезінформації.
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Фейкові документи
Це є частиною дезінформаційної кампанії, яку здійснюють російські ЗМІ.
У Центрі протидії дезінформації зазначили, що він фейковий, оскільки:
- у ньому містяться помилки, не притаманні українському діловому мовленню: "н.п.Кропивницький", "534 оісб", "543 оісб", "наказ ки (командировки — ред.)";
- його першоджерелом є Telegram-канал запорізького колаборанта володимира рогова;
- набув поширення виключно в російському та проросійському інформаційному полі.
"Шляхом створення та розповсюдження подібних фейків ворог намагається демонізувати Сили оборони та у громадській думці закріпити за ними стійкий образ "агресора", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Міноборони росії звинуватило Україну в намірі здійснити радіаційне забруднення своєї території, щоб звинуватити москву напередодні сесії Генасамблеї ООН. Ворожа пропаганда іноді повторює наратив про "брудну бомбу".