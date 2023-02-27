РФ распространяет фейковые документы о "плане нападения ВСУ" на Приднестровье: детали
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил, что российские СМИ распространяют фейковый "документ", в котором представлены обвинения относительно непризнанного Приднестровья. Этот "документ" утверждает, что правительство Зеленского готовится к вторжению в Приднестровье.
Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия дезинформации.
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Фейковые документы
Согласно сообщению, это является частью дезинформационной кампании, которую осуществляют российские СМИ.
В Центре противодействия дезинформации отметили, что он фейковый, поскольку:
- в нем содержатся ошибки, не присущие украинской деловой речи: "н.п.Кропивницкий", "534 оисб", "543 оисб", "наказ ки" (командировки. — Ред.);
- его первоисточником является Telegram-канал Запорожского коллаборанта Владимира Рогова;
- получил распространение исключительно в российском и пророссийском информационном поле.
"Путем создания и распространения подобных фейков враг пытается демонизировать Силы обороны и в общественном мнении закрепить за ними устойчивый образ "агрессора", — говорится в сообщении.
Напомним, что Минобороны рф обвинило Украину в намерении осуществить радиационное загрязнение своей территории, чтобы обвинить москву накануне сессии Генассамблеи ООН. Враждебная пропаганда время от времени повторяет нарратив о "грязной бомбе".