РФ распространяет фейковые документы о "плане нападения ВСУ" на Приднестровье: детали

Документ касается правительства Зеленского

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявил, что российские СМИ распространяют фейковый "документ", в котором представлены обвинения относительно непризнанного Приднестровья. Этот "документ" утверждает, что правительство Зеленского готовится к вторжению в Приднестровье.

Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия дезинформации.

Фейковые документы

Согласно сообщению, это является частью дезинформационной кампании, которую осуществляют российские СМИ.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что он фейковый, поскольку:

в нем содержатся ошибки, не присущие украинской деловой речи: "н.п.Кропивницкий", "534 оисб", "543 оисб", "наказ ки" (командировки. — Ред.);

его первоисточником является Telegram-канал Запорожского коллаборанта Владимира Рогова;

получил распространение исключительно в российском и пророссийском информационном поле.

"Путем создания и распространения подобных фейков враг пытается демонизировать Силы обороны и в общественном мнении закрепить за ними устойчивый образ "агрессора", — говорится в сообщении.

Напомним, что Минобороны рф обвинило Украину в намерении осуществить радиационное загрязнение своей территории, чтобы обвинить москву накануне сессии Генассамблеи ООН. Враждебная пропаганда время от времени повторяет нарратив о "грязной бомбе".