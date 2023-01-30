Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Ряд товарів в Україні не продаватимуть за готівку: список arrow

Ряд товарів в Україні не продаватимуть за готівку: список

30 січня 2023 15:33
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Які товари можуть заборонити купувати за готівку в Україні — список
Якщо відповідне рішення буде ухвалено, купувати такі товари українці зможуть лише за умови оплати картою
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

В Україні можуть заборонити оплату підакцизних товарів готівкою. Якщо ідею буде схвалено, розраховуватися за алкоголь, цигарки та навіть пальне можна буде лише банківською карткою.

З відповідною ініціативою виступили в Офісі Президента. Про це розповів заступник голови ОП та куратор реформи Ростислав Шурма під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ, пише "Економічна правда".

Читайте також:

Алкоголь, тютюн і бензин лише банківською карткою — у чому сенс ініціативи

За словами Шурми, таке рішення може допомогти вивести алкогольний і тютюновий ринки, а також ринок пального з тіні.

Він наголосив, що сьогодні доля нелегального ринку алкоголю та тютюну сягають просто "космічного" показника. В тіні знаходиться близько 30% тютюнового бізнесу, а з ринком алкоголю все ще гірше.

Як пояснює заступник голови ОП, схожі зміни прийняли, коли був дефіцит пального на початку повномасштабної війни. Тоді АЗС запровадили тільки безготівкову оплату або через застосунок. Як результат споживачі за короткий час адаптувалися й це допомогло "відбілити обіг палива". 

Алкоголь, тютюн і бензин лише банківською карткою — у чому сенс ініціативи

Які зміни відбудуться у разі запровадження ініціативи 

Ростислав Шурма наголосив, що перш за все відбудуться суттєві зміни у процедурі адміністрування податків: 

  • електронний акциз у вигляді QR-коду. Це означає, що, замість традиційної акцизної марки, яку наклеювали на пачку цигарок чи пляшку алкоголю і яку можна було підробити, буде унікальний QR-код. Він дозволить споживачеві відслідковувати, де продукція була вироблена, де зберігалася тощо;
  • система переведення розрахунків за алкоголь, тютюнові вироби та пальне у безготівковий формат. Тобто придбати підакцизні товари за готівку українці просто не зможуть. У продавців не буде можливості уникнути сплати акцизу. А це означає, що всі прибутки від таких товарів будуть під контролем держави.

Важливо також, що запровадження цієї системи буде відбуватися на тлі підвищення податків на так зване "шкідливе споживання". Тобто разом зі зміною способу оплати, значно зросте й акциз на алкоголь, тютюн та пальне.

Українцям можуть заборонити розраховуватися готівкою за бензин, алкоголь і цигарки

Ростислав Шурма додав, що систему безготівкової оплати підакцизних товарів все ще розробляють. Тож, коли вона запрацює в Україні, поки невідомо. 

Інші новини за темою 

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма заявив, що в Україні з 2023 року пачка цигарок подорожчає приблизно на 14 гривень.

Також експерти прогнозують подорожчання хліба. Одна з причин — збільшення посівних земель під олійні культури.

Новини.LIVE писало, що в Україні змінять вимоги до курячих яєць: поділять на класи та вагу. Таким чином вони будуть приведені у відповідність із вимогами законодавства Європейського Союзу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

17:12 Волгоград активно готують до приїзду путіна, — ЗМІ

17:11 Лідер збірної Англії готується до переїзду до Італії: йому запропонували вигідні умови

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

16:55 Тероризували мешканців Одещини: СБУ знешкодила злочинне угруповання

16:53 На Київщині п'яний водій на автомобілі влетів у колесовідбійник

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:47 У Києві відновлюють рух електротранспорту: де запрацюють трамваї

Новина з відео

16:45 У рф дефіцит ракет і дронів: ЗСУ пояснили, що далі можна очікувати від окупантів

16:39 Від Чехії на "Євробачення" хоче поїхати гурт з росіянкою у складі: про що їхня пісня

16:35 Битва за Крим стане вирішальною в російсько-українській війні, — ЗМІ

16:30 Фатальна розвага: в Одесі загинув підліток через ураження струмом

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

Новина з відео

16:45 У рф дефіцит ракет і дронів: ЗСУ пояснили, що далі можна очікувати від окупантів

Новина з відео

16:29 Зеленський з прем'єркою Данії відвідали Миколаїв: де вони побували

Новина з відео

14:24 ​​​​​​​Нічний удар по Харкову: тіло загиблої жінки досі не знайшли

Новина з відео

14:22 Зеленський здійснив робочу поїздку до Миколаївщини: подробиці візиту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:41 В Ірані прогриміли нові вибухи: що відомо

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 січня: Терезам — розв'язання складних питань, Рибам — продуктивний день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​Нічний удар по харківській багатоповерхівці: загинула щонайменше одна людина

Новина з відео

23:02 Останнє інтерв’ю: загиблий очільник МВС Монастирський розповів, чого хотів би найбільше

Новина з відео

22:47 Обстріл херсонського порту: екіпаж пошкодженого судна локалізував витік нафти у Дніпро

14:00 "Бавовна" в Ірані: деталі удару по союзнику путіна та що означає "останнє попередження"

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Ексклюзив

16:00 "Росіяни дохнуть, живі переступають через мертвих і знову лізуть на наші позиції", — позивний "Відьма"

Ексклюзив

13:00 Вартість хліба може зрости: які передумови для цього є на Одещині

Ексклюзив

12:00 "Поєднавши різні запахи — наприклад, рослин і фаст-фуду — передати суть міста неможливо": авторка "іменного" парфуму Варшави для Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 Українська зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Кораблі

17:00 П'ять правил, як розмовляти з прихильниками теорій змови

14:30 Схуднути ефективно і без страждань: які невеликі зміни треба внести до щоденної рутини

Ексклюзив

12:00 Пів трильйона на борги: чи зможе Україна розрахуватися за своїми зобов'язаннями у 2023 році

Ексклюзив

11:00 Одеські ринки заполонили імпортні продукти: наскільки сильно це вплинуло на ціни

Актуальне по темі

None 30 Січень 17:10

Волгоград активно готують до приїзду путіна, — ЗМІ

None 30 Січень 15:22

Лідер збірної Англії готується до переїзду до Італії: йому запропонували вигідні умови

None 30 Січень 17:14

Гороскоп на 31 січня: Тельцям — подбати про здоров'я, Стрільцям — контролювати емоції

None 30 Січень 17:11

Тероризували мешканців Одещини: СБУ знешкодила злочинне угруповання

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB