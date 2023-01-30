Які товари можуть заборонити купувати за готівку в Україні — список

Якщо відповідне рішення буде ухвалено, купувати такі товари українці зможуть лише за умови оплати картою

В Україні можуть заборонити оплату підакцизних товарів готівкою. Якщо ідею буде схвалено, розраховуватися за алкоголь, цигарки та навіть пальне можна буде лише банківською карткою.

З відповідною ініціативою виступили в Офісі Президента. Про це розповів заступник голови ОП та куратор реформи Ростислав Шурма під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ, пише "Економічна правда".

Алкоголь, тютюн і бензин лише банківською карткою — у чому сенс ініціативи

За словами Шурми, таке рішення може допомогти вивести алкогольний і тютюновий ринки, а також ринок пального з тіні.

Він наголосив, що сьогодні доля нелегального ринку алкоголю та тютюну сягають просто "космічного" показника. В тіні знаходиться близько 30% тютюнового бізнесу, а з ринком алкоголю все ще гірше.

Як пояснює заступник голови ОП, схожі зміни прийняли, коли був дефіцит пального на початку повномасштабної війни. Тоді АЗС запровадили тільки безготівкову оплату або через застосунок. Як результат споживачі за короткий час адаптувалися й це допомогло "відбілити обіг палива".

Які зміни відбудуться у разі запровадження ініціативи

Ростислав Шурма наголосив, що перш за все відбудуться суттєві зміни у процедурі адміністрування податків:

електронний акциз у вигляді QR-коду. Це означає, що, замість традиційної акцизної марки, яку наклеювали на пачку цигарок чи пляшку алкоголю і яку можна було підробити, буде унікальний QR-код. Він дозволить споживачеві відслідковувати, де продукція була вироблена, де зберігалася тощо;

система переведення розрахунків за алкоголь, тютюнові вироби та пальне у безготівковий формат. Тобто придбати підакцизні товари за готівку українці просто не зможуть. У продавців не буде можливості уникнути сплати акцизу. А це означає, що всі прибутки від таких товарів будуть під контролем держави.

Важливо також, що запровадження цієї системи буде відбуватися на тлі підвищення податків на так зване "шкідливе споживання". Тобто разом зі зміною способу оплати, значно зросте й акциз на алкоголь, тютюн та пальне.

Ростислав Шурма додав, що систему безготівкової оплати підакцизних товарів все ще розробляють. Тож, коли вона запрацює в Україні, поки невідомо.

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