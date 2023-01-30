Какие товары могут запретить покупать за наличные в Украине — список

Если соответствующее решение будет принято, покупать такие товары украинцы смогут только при оплате картой

В Украине могут запретить оплату подакцизных товаров наличными. Если идея будет одобрена, рассчитываться за алкоголь, сигареты и даже горючее можно будет только банковской картой.

С соответствующей инициативой выступили в Офисе Президента. Об этом рассказал заместитель председателя ОП и куратор реформы Ростислав Шурма во время брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ, пишет "Экономическая правда".

Алкоголь, табак и бензин только банковской картой — в чем смысл инициативы

По словам Шурмы, такое решение может помочь вывести алкогольный и табачный рынки, а также рынок горючего из тени.

Он подчеркнул, что сегодня судьба нелегального рынка алкоголя и табака достигает просто "космического" показателя. В тени находится около 30% табачного бизнеса, а с рынком алкоголя все еще хуже.

Как объясняет заместитель председателя ОП, подобные изменения приняли, когда был дефицит горючего в начале полномасштабной войны. Тогда АЗС ввели только безналичную оплату или через приложение. Как результат, потребители за короткое время адаптировались и это помогло "отбелить оборот топлива".

Какие изменения произойдут в случае введения инициативы

Ростислав Шурма подчеркнул, что, прежде всего, произойдут существенные изменения в процедуре администрирования налогов:

электронный акциз в виде QR-кода. Это означает, что вместо традиционной акцизной марки, которую наклеивали на пачку сигарет или бутылку алкоголя и которую можно было подделать, будет уникальный QR-код. Он позволит потребителю отслеживать, где продукция была произведена, где хранилась и т.п.;

система перевода расчетов за алкоголь, табачные изделия и горючее в безналичный формат. То есть приобрести подакцизные товары за наличные деньги украинцы просто не смогут. У продавцов не будет возможности избежать уплаты акциза. А это значит, что все доходы от таких товаров будут под контролем государства.

Важно также, что внедрение этой системы будет происходить на фоне повышения налогов на так называемое "вредное потребление". То есть вместе с изменением способа оплаты значительно возрастет и акциз на алкоголь, табак и горючее.

Ростислав Шурма добавил, что систему безналичной оплаты подакцизных товаров все еще разрабатывают. Потому, когда она заработает в Украине, пока неизвестно.

Другие новости по теме

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма заявил, что в Украине с 2023 года пачка сигарет подорожает примерно на 14 гривен.

Также эксперты прогнозируют подорожание хлеба. Одна из причин — увеличение посевных земель под масличные культуры.

Новини.LIVE писало, что в Украине изменят требования к куриным яйцам: поделят на классы и вес. Таким образом, они будут приведены в соответствие с требованиями законодательства Европейского Союза.