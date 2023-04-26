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Річниця аварії на ЧАЕС: сотні людей зібралися біля станції, щоб вшанувати пам'ять ліквідаторів

26 квітня 2023 14:48
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Річниця аварії на ЧАЕС: сотні людей зібралися біля станції, щоб вшанувати пам'ять ліквідаторів
Вшанування пам'яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС, 26 квітня 2023 року. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сьогодні, 26 квітня, відзначають 37-у річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції в Україні. Поблизу станції сьогодні зібралися кількасот людей для вшанування пам'яті загиблих ліквідаторів наслідків катастрофи. 

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE. 

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Кілька сотень людей зібралися, аби вшанувати пам'ять загиблих ліквідаторів аварії. 

Серед присутніх на заході також є працівники ЧАЕС, які минулого року працювали на станції під час російської окупації і робили все можливе, щоб трагедія не повторилася. 

Щоб почути їхні історії, стежте за новими включеннями телеканалу Новини.LIVE

Нагадаємо, трагедія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Через 37 років таємниць однієї з найжахливіших катастроф людства майже не залишилося. Та попри те, що емоційний шок навколо події затих, зона відчуження роками залишається містичним місцем, а небезпека загострилася під час збройної агресії Росії проти України. 

Про Чорнобиль тоді і зараз читайте в матеріалі Новини.LIVE. 

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