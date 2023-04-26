Річниця аварії на ЧАЕС: сотні людей зібралися біля станції, щоб вшанувати пам'ять ліквідаторів

Вшанування пам'яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС, 26 квітня 2023 року. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Сьогодні, 26 квітня, відзначають 37-у річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції в Україні. Поблизу станції сьогодні зібралися кількасот людей для вшанування пам'яті загиблих ліквідаторів наслідків катастрофи.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Кілька сотень людей зібралися, аби вшанувати пам'ять загиблих ліквідаторів аварії.

Серед присутніх на заході також є працівники ЧАЕС, які минулого року працювали на станції під час російської окупації і робили все можливе, щоб трагедія не повторилася.

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Нагадаємо, трагедія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Через 37 років таємниць однієї з найжахливіших катастроф людства майже не залишилося. Та попри те, що емоційний шок навколо події затих, зона відчуження роками залишається містичним місцем, а небезпека загострилася під час збройної агресії Росії проти України.

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