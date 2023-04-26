Годовщина аварии на ЧАЭС: сотни людей собрались возле станции, чтобы почтить память ликвидаторов

Чествование памяти ликвидаторов аварии на ЧАЭС, 26 апреля 2023 года. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Сегодня, 26 апреля, отмечают 37-ю годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции в Украине. Вблизи станции сегодня собралось несколько сот человек, чтобы почтить память погибших ликвидаторов последствий катастрофы.

Об этом с места происшествия сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Что сегодня происходит у ЧАЭС

Несколько сотен человек собрались, чтобы почтить память погибших ликвидаторов аварии.

Среди присутствующих на мероприятии есть также работники ЧАЭС, которые в прошлом году работали на станции во время российской оккупации и делали все возможное, чтобы трагедия не повторилась.

Чтобы услышать их истории, следите за новыми включениями телеканала Новини.LIVE.

Напомним, трагедия на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Спустя 37 лет тайн одной из самых ужасных катастроф человечества почти не осталось. Но, несмотря на то, что эмоциональный шок вокруг события затих, зона отчуждения годами остается мистическим местом, а опасность обострилась во время вооруженной агрессии России против Украины.

О Чернобыле тогда и сейчас читайте в материале Новини.LIVE.