Робота мрії: в Австралії шукають доглядальника для кішки

Няня кішки буде жити у розкішному будинку та мати повний пансіон. Фото: соцмережі

Безплатне проживання в розкішному маєтку в Сіднеї та солідна винагорода чекає на того, хто просто піклуватиметься за домашньою тваринкою. Одна австралійська родина шукає на постійну основу няню для свого котика.

Про це пише видання Ladbible.

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"Не пропустіть цю нагоду один раз у житті доглядати за одним домашнім улюбленцем весь робочий день і зосередитися лише на турботі та любові одного кота", — йдеться в оголошенні.

В оголошенні йдеться, що родина шукає няню на повний робочий день, яка опікуватиметься їхнім улюбленцем цілодобово. На цю посаду потрібна людина, яка готова проживати з ними в будинку. Кандидату нададуть власну кімнату.

Оголошення роботодавця. Фото: Ladbible

Своїм ідеальним кандидатом роботодавці бачать людину з досвідом догляду за кішками.

В Австралії пропонують роботу доглядальника за кішкою. Фото: Ladbible

Нагадаємо, український ринок праці на другий рік війни поступово відновлюється. При цьому є регіони, де такий процес відбувається найдинамічніше і знайти роботу громадянам значно легше. Як зазначають експерти, найбільш інтенсивне відновлення на ринку праці зараз фіксують у східних, північних та південних областях.