Работа мечты: в Австралии ищут сиделку для кошки

Няня кошки будет жить в роскошном доме и иметь полный пансион. Фото: соцсети

Бесплатное проживание в роскошном доме в Сиднее и солидное вознаграждение ждет того, кто будет просто заботиться за домашним животным. Одна австралийская семья ищет на постоянную основу няню для своего котика.

Об этом пишет издание Ladbible.

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Объявление о вакансии разместили на местном сайте с предложениями о работе.

"Не упустите эту возможность один раз в жизни ухаживать за одним домашним любимцем весь рабочий день и сосредоточиться только на заботе и любви одного кота", — говорится в объявлении.

В объявлении указано, что семья ищет няню на полный рабочий день, которая будет заниматься их любимцем круглосуточно. На эту должность нужен человек, готовый проживать с ними в доме. Кандидату предоставят собственную комнату.

Объявление работодателя. Фото: Ladbible

Своим идеальным кандидатом работодатели видят человека с опытом ухода за кошками.

В Австралии предлагают работу няни для кошки. Фото: Ladbible

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