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Родичам загиблих захисників із Львівщини вручили ордени

10 березня 2023 16:27
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Родичам загиблих захисників із Львівщини вручили ордени
Їх нагородили орденами «За мужність» II та III ступенів
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Нагороди вручили родинам захисників із Львівщини, які загинули під час виконання бойових завдань на фронті.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОВА.

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Указом Президента України за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагородили посмертно:

Штокала Івана Ігоровича – учасника російсько-української війни, старшого солдата за контрактом та санітара  відділення збору та евакуації поранених медичного пункту окремого загону спеціального призначення "Азов". Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня, та орденом "За мужність" II ступеня (посмертно).

Митюка Павла Михайловича  — учасника російсько-української війни, старшого сержанта за контрактом та старшого інструктора групи спеціального призначення окремого загону спеціального призначення. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно).

Лучечка Юрія Васильовича  — учасника російсько-української війни, солдата за контрактом та стрільця батальйону оперативного призначення окремого загону спеціального призначення "Азов". Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно).

Юрчака Віктора Миколайовича  — учасника російсько-української війни, старшого солдата за контрактом та старшого механіка-водія зенітного ракетно-артилерійського дивізіону. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно).

Потішка Романа Михайловича  — учасника російсько-української війни, старшого лейтенанта та командира 3 бойової групи розвідки окремого загону спеціального призначення "Азов". Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно).

Кріля Богдана Сергійовича  — учасника російсько-української війни, лейтенанта та старшого водія батальйону оперативного призначення окремого загону спеціального призначення "Азов". Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня (посмертно).

Для довідки

Орден "За мужність" I, II, III ступеня  — державна нагорода України, орден, який надається для відзначення військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та інших осіб за особисті мужність і героїзм, виявлені при рятуванні людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у боротьбі зі злочинністю, а також в інших випадках при виконанні військового, службового, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних з ризиком для життя.

Нагадаємо, ми раніше писали, що воїну, розстріляному за "Слава Україні", пропонують присвоїти звання Героя України.

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