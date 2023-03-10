Родственникам погибших защитников из Львовщины вручили ордена

Их наградили орденами "За мужество" II и III степеней

Награды вручили семьям защитников Львовщины, которые погибли во время выполнения боевых задач на фронте.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОВА.

Указом Президента Украины за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге наградили посмертно:

Штокала Ивана Игоревича — участника русско-украинской войны, старшего солдата по контракту и санитара отделения сбора и эвакуации раненых медицинского пункта отдельного отряда специального назначения "Азов". Награжден орденом "За мужество" III степени и орденом "За мужество" II степени (посмертно).

Митюк Павел Михайлович — участник российско-украинской войны, старший сержант по контракту и старший инструктор группы специального назначения отдельного отряда специального назначения. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени (посмертно).

Лучечка Юрия Васильевича — участника российско-украинской войны, солдата по контракту и стрелка батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов". Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени (посмертно).

Юрчака Виктора Николаевича — участника российско-украинской войны, старшего солдата по контракту и старшего механика-водителя зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени (посмертно).

Потешка Романа Михайловича — участника русско-украинской войны, старшего лейтенанта и командира 3 боевой группы разведки отдельного отряда специального назначения "Азов". Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени (посмертно).

Криля Богдана Сергеевича — участника российско-украинской войны, лейтенанта и старшего водителя батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов". Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени (посмертно).

Для справки

Орден "За мужество" I, II, III степени — государственная награда Украины, орден, предоставляемый для празднования военнослужащих, работников правоохранительных органов и других лиц за личные мужество и героизм, обнаруженные при спасении людей, материальных ценностей при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в борьбе с преступностью, а также в других случаях при исполнении воинской, служебной, гражданской обязанности в условиях, связанных с риском для жизни.

Напомним, мы ранее писали, что воину, расстрелянному за "Славу Украины", предлагают присвоить звание Героя Украины.