Родственникам погибших защитников из Львовщины вручили ордена

Родственникам погибших защитников со Львовщины вручили ордена
Награды вручили семьям защитников Львовщины, которые погибли во время выполнения боевых задач на фронте.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовской ОВА.
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Указом Президента Украины за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге наградили посмертно:
Штокала Ивана Игоревича — участника русско-украинской войны, старшего солдата по контракту и санитара отделения сбора и эвакуации раненых медицинского пункта отдельного отряда специального назначения "Азов". Награжден орденом "За мужество" III степени и орденом "За мужество" II степени (посмертно).
Митюк Павел Михайлович — участник российско-украинской войны, старший сержант по контракту и старший инструктор группы специального назначения отдельного отряда специального назначения. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени (посмертно).
Лучечка Юрия Васильевича — участника российско-украинской войны, солдата по контракту и стрелка батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов". Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени (посмертно).
Юрчака Виктора Николаевича — участника российско-украинской войны, старшего солдата по контракту и старшего механика-водителя зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени (посмертно).
Потешка Романа Михайловича — участника русско-украинской войны, старшего лейтенанта и командира 3 боевой группы разведки отдельного отряда специального назначения "Азов". Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени (посмертно).
Криля Богдана Сергеевича — участника российско-украинской войны, лейтенанта и старшего водителя батальона оперативного назначения отдельного отряда специального назначения "Азов". Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени (посмертно).
Для справки
Орден "За мужество" I, II, III степени — государственная награда Украины, орден, предоставляемый для празднования военнослужащих, работников правоохранительных органов и других лиц за личные мужество и героизм, обнаруженные при спасении людей, материальных ценностей при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в борьбе с преступностью, а также в других случаях при исполнении воинской, служебной, гражданской обязанности в условиях, связанных с риском для жизни.
Напомним, мы ранее писали, что воину, расстрелянному за "Славу Украины", предлагают присвоить звание Героя Украины.