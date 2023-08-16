Родичі судді Тандира таємно переводили гроші на рахунок дружини загиблого нацгвардійця
Дружина збитого на блокпості нацгвардійця Анна Бондаренко заявила, що родина судді Тандира переводила їй на рахунок кошти. Однак дівчина вирішила від них відмовитися і повернути назад.
Про це пише Бабель.
Що відомо
Зазначається, що ще під час судового засідання суддя Олексій Тандир заявив, що хоче допомогти родині Бондаренків грошима. Начебто дружина посадовця анонімно переказала на рахунок Анни Бондаренко певну суму грошей.
У той же час дружина загиблого нацгвардійця заявила, що на її банківську картку надійшло чотири анонімні перекази 30 травня та 1 червня. Загальна сума ― 18 тисяч гривень.
Дізнавшись, що вони можуть бути від родини Тандира, Анна вирішила повернути їх адвокатам судді.
"Мені потрібно тільки одне — щоб Тандир сів. Він убив Вадима, зруйнував наше життя", — сказала Анна.
Нагадаємо, раніше ми писали, що голова Макарівського районного суду Олексій Тандир, який вчинив смертельне ДТП на блокпосту у Києві, намагався сфальсифікувати експертизу. Відтак, замість сечі здав на аналіз воду й слину.
Додамо, Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування у справі смертельної ДТП, яку спричинив голова Макарівського районного суду Олексій Тандир. У ніч проти 26 травня 2023 року посадовець збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.
Пізніше стало відомо, що він перевищив швидкість у 20 разів. Суддя їхав на "Лексусі" зі швидкістю 100 км/год. Однак, за правилами, швидкість автомобіля не мала перевищувати 5 км/год, оскільки він наближався до контрольно-пропускного пункту.