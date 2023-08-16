Родичі судді Тандира таємно переводили гроші на рахунок дружини загиблого нацгвардійця

Анна Бондаренко з донькою. Фото: Бабель

Дружина збитого на блокпості нацгвардійця Анна Бондаренко заявила, що родина судді Тандира переводила їй на рахунок кошти. Однак дівчина вирішила від них відмовитися і повернути назад.

Про це пише Бабель.

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Що відомо

Зазначається, що ще під час судового засідання суддя Олексій Тандир заявив, що хоче допомогти родині Бондаренків грошима. Начебто дружина посадовця анонімно переказала на рахунок Анни Бондаренко певну суму грошей.

У той же час дружина загиблого нацгвардійця заявила, що на її банківську картку надійшло чотири анонімні перекази 30 травня та 1 червня. Загальна сума ― 18 тисяч гривень.

Дізнавшись, що вони можуть бути від родини Тандира, Анна вирішила повернути їх адвокатам судді.

"Мені потрібно тільки одне — щоб Тандир сів. Він убив Вадима, зруйнував наше життя", — сказала Анна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голова Макарівського районного суду Олексій Тандир, який вчинив смертельне ДТП на блокпосту у Києві, намагався сфальсифікувати експертизу. Відтак, замість сечі здав на аналіз воду й слину.

Додамо, Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування у справі смертельної ДТП, яку спричинив голова Макарівського районного суду Олексій Тандир. У ніч проти 26 травня 2023 року посадовець збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Пізніше стало відомо, що він перевищив швидкість у 20 разів. Суддя їхав на "Лексусі" зі швидкістю 100 км/год. Однак, за правилами, швидкість автомобіля не мала перевищувати 5 км/год, оскільки він наближався до контрольно-пропускного пункту.