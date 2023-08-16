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Родственники судьи Тандыра тайно переводили деньги на счет жены погибшего нацгвардейца

16 августа 2023 15:58
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Родственники судьи Тандыра тайно переводили деньги на счет жены погибшего нацгвардейца
Анна Бондаренко с дочерью. Фото: Бабель
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Жена сбитого на блокпосте нацгвардейца Анна Бондаренко заявила, что семья судьи Тандыра переводила ей на счет средства. Однако девушка решила от них отказаться и вернуть назад.

Об этом пишет Бабель.

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Что известно

Отмечается, что еще во время судебного заседания судья Алексей Тандыр заявил, что хочет помочь семье Бондаренко деньгами. Вроде бы жена чиновника анонимно перевела на счет Анны Бондаренко определенную сумму денег.

В то же время супруга погибшего нацгвардейца заявила, что на ее банковскую карточку поступило четыре анонимных перевода 30 мая и 1 июня. Общая сумма - 18 тысяч гривен.

Узнав, что они могут быть от семьи Тандыра, Анна решила вернуть их адвокатам судьи.

"Мне нужно только одно - чтобы Тандыр сел. Он убил Вадима, разрушил нашу жизнь", — сказала Анна.

Напомним, ранее мы писали, что глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр, совершивший смертельное ДТП на блокпоста в Киеве, пытался сфальсифицировать экспертизу. Следовательно, вместо мочи сдал на анализ воду и слюну.

Добавим, Киевская городская прокуратура завершила досудебное расследование по делу смертельного ДТП, вызванного председателем Макаровского районного суда Алексеем Тандыром. В ночь на 26 мая 2023 года чиновник сбил насмерть нацгвардейца на блокпоста в Киеве.

Позже стало известно, что он превысил скорость в 20 раз. Судья ехал на "Лексусе" со скоростью 100 км/ч. Однако, по правилам, скорость автомобиля не должна превышать 5 км/ч, поскольку он приближался к контрольно-пропускному пункту.

 

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