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Роковини теракту 11 вересня в США: що відбувалося та архівні фото з місця трагедії

11 вересня 2023 08:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Роковини теракту 11 вересня в США: що відбувалося та архівні фото з місця трагедії
Терористичний акт у США. Фото: The Atlantic
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 11 вересня, роковини терористичного акту в США, який відбувся в 2001 році. Внаслідок нього загинуло майже 3 000 людей та ще понад 6 000 отримали поранення. 

Новини.LIVE розповідають, що сталося 11 вересня 2001 році.

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Терористичний акт 11 вересня 2001 року

Терористичний акт 11 вересня 2001 року — серія скоординованих терористичних атак ісламістської організації "Аль-Каїда" на території США за допомогою захоплених пасажирських літаків.

Внаслідок нападу загинуло 2 996 осіб. Цей теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв. Інфраструктура зазнала збитків на суму не менше 10 млрд доларів США.

Теракт у США 11 вересня 2001 року
Теракт у США. Фото: Reuters

Як відбувся теракт

Зранку 11 вересня 2001 року чотири групи терористів-смертників загальною кількістю 19 осіб захопили чотири пасажирські авіалайнери. Вони належали авіаперевізникам США. Літаки вилетіли з аеропортів у північно-східній частині Штатів та прямували до Каліфорнії. 

Кожна група терористів мала щонайменше одного члена, що пройшов початкову льотну підготовку. Вони спрямували літаки рейсу 11 American Airlines і рейсу 175 авіакомпанії United Airlines у північну та південну вежі комплексу Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку. Всередині будівель спалахнула пожежа, яка розплавила опорні сталеві конструкції, що викликало повне руйнування споруд.

Протягом години та 42 хвилин обидві 110-поверхові вежі-близнюки обвалилися.

Теракт у США 11 вересня 2001 року
Теракт у США. Фото: google.com

Уламки зруйнованих будівель й пожежа викликали обвал понад десятка прилеглих споруд.

Третій літак терористи направили в будівлю Пентагону, що призвело до часткової руйнації західної частини штаб-квартири Міноборони США.

Пасажири та команда четвертого авіалайнера, дізнавшись долю інших літаків, атакували викрадачів і довели літак до катастрофи у безлюдному полі поблизу містечка Шанксвілл.

Теракт у США 11 вересня 2001 року
Теракт у США. Фото: google.com

Очищення території від уламків будівель тривало аж до травня 2002 року. Пентагон було відремонтовано протягом року після теракту.

Хто організував теракт

Підозра у здійсненні найбільшого в історії теракту впала на "Аль-Каїду". США відреагували посиленням заходів безпеки всередині країни. Згодом Америка розпочала оголошену Бушом війну з тероризмом і вторглася в Афганістан, аби змістити талібів, які переховували представників "Аль-Каїди".

Лідер "Аль-Каїди" Осама бен Ладен спершу заперечував будь-яку причетність до теракту, однак в 2004 році він узяв на себе відповідальність за атаки. Мотивами головний терорист назвав підтримку США Ізраїлю, присутність американських військ у Саудівській Аравії та санкції проти Іраку.

Лідер "Аль-Каїди" Осама бен Ладен
Лідер "Аль-Каїди" Осама бен Ладен. Фото: google.com

У травні 2011 року силами американського спецпризначення SEAL Team Six Осаму бен Ладена було виявлено і вбито в Пакистані.

Смерть українців у теракті

Встановлено, що внаслідок подій в США загинуло 12 українців:

  • Олена Белеловська (Україна, Київ), емігрувала до США 1993 року;
  • Олександр Брагінський (Україна, Одеса), емігрував до США 1979 року;
  • Марина Геруберг (Україна, Одеса), емігрувала до США 1984 року;
  • Геннадій Боярський (Україна, Львів), емігрував до США 1978 року;
  • Юрій Мучинський (Україна), емігрував до США 1994 року;
  • Володимир Савінкін (Україна, Одеса), емігрував до США 1996 року;
  • Борис Халіф (Україна), емігрував до США 1979 року;
  • Людмила Ксідо (Україна, Одеса), емігрувала до США 1979 року;
  • Ігор Зукерман (Україна), емігрував до США 1992 року;
  • Тетяна Бакалінська (Україна, Біла Церква), емігрувала до США 1994 року;
  • Іван Скала українець, народився у США;
  • Олег Венгерчук українець, народився у США.

Тепер на місці веж-близнюків розташовується реконструйований Всесвітній торговий центр 1, урочисте відкриття якого відбулося 3 листопада 2014 року.

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