Годовщина теракта 11 сентября в США: что происходило и архивные фото с места трагедии

Террористический акт в США. Фото: The Atlantic

Сегодня, 11 сентября, годовщина террористического акта в США, состоявшегося в 2001 году. В результате погибли почти 3 000 человек и еще более 6 000 получили ранения.

Новини.LIVE рассказывают, что произошло 11 сентября 2001 года.

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Террористический акт 11 сентября 2001 года

Террористический акт 11 сентября 2001 года — серия скоординированных террористических атак исламистской организации "Аль-Каида" на территории США с помощью захваченных пассажирских самолетов.

В результате нападения погибли 2 996 человек. Этот теракт стал самым большим в истории по количеству жертв. Инфраструктура понесла убытки на сумму не менее 10 млрд долларов США.

Теракт в США. Фото: Reuters

Как произошел теракт

Утром 11 сентября 2001 года четыре группы террористов-смертников, общей численностью 19 человек, захватили четыре пассажирских авиалайнера. Они принадлежали авиаперевозчикам США. Самолеты вылетели из аэропортов в северо-восточной части Штатов и направлялись в Калифорнию.

Каждая группа террористов имела не менее одного члена, прошедшего начальную летную подготовку. Они отправили самолеты рейса 11 American Airlines и рейса 175 авиакомпании United Airlines в северную и южную башни комплекса Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Внутри построек вспыхнул пожар, который расплавил опорные стальные конструкции, что вызвало полное разрушение сооружений.

В течение часа и 42 минут обе 110-этажные башни-близнецы обрушились.

Теракт в США. Фото: google.com

Обломки разрушенных построек и пожар вызвали обвал более десятка близлежащих сооружений.

Третий самолет террористы направили в здание Пентагона, что привело к частичному разрушению западной части штаб-квартиры Минобороны США.

Пассажиры и команда четвертого авиалайнера, узнав судьбу других самолетов, атаковали похитителей и довели самолет до катастрофы в безлюдном поле вблизи городка Шанксвилл.

Теракт в США. Фото: google.com

Очистка территории от обломков зданий продолжалась вплоть до мая 2002 года. Пентагон был отремонтирован в течение года после теракта.

Кто организовал теракт

Подозрение в совершении крупнейшего в истории теракта упало на "Аль-Каиду". США отреагировали усилением мер безопасности внутри страны. Впоследствии Америка начала объявленную Бушем войну с терроризмом и вторглась в Афганистан, чтобы сместить талибов, скрывавших представителей "Аль-Каиды".

Лидер "Аль-Каиды" Осама бен Ладен сперва отрицал какую-либо причастность к теракту, однако в 2004 году он взял на себя ответственность за атаки. Мотивами главный террорист назвал поддержку США Израиля, присутствие американских войск в Саудовской Аравии и санкции против Ирака.

Лидер "Аль-Каиды" Осама бен Ладен. Фото: google.com

В мае 2011 года силами американского спецназначения SEAL Team Six Осама бен Ладен был обнаружен и убит в Пакистане.

Смерть украинцев в теракте

Установлено, что в результате событий в США погибли 12 украинцев:

Елена Белеловская (Украина, Киев), эмигрировала в США в 1993 году;

Александр Брагинский (Украина, Одесса), эмигрировал в США в 1979 году;

Марина Геруберг (Украина, Одесса), эмигрировала в США в 1984 году;

Геннадий Боярский (Украина, Львов), эмигрировал в США в 1978 году;

Юрий Мучинский (Украина), эмигрировал в США в 1994 году;

Владимир Савинкин (Украина, Одесса), эмигрировал в США в 1996 году;

Борис Халиф (Украина), эмигрировал в США в 1979 году;

Людмила Ксидо (Украина, Одесса), эмигрировала в США в 1979 году;

Игорь Зукерман (Украина), эмигрировал в США в 1992 году;

Татьяна Бакалинская (Украина, Белая Церковь), эмигрировала в США в 1994 году;

Иван Скала украинец, родившийся в США;

Олег Венгерчук украинец, родился в США.

Теперь на месте башен-близнецов располагается реконструированный Всемирный торговый центр 1, торжественное открытие которого состоялось 3 ноября 2014 года.