Українські лікарні отримали потужні генератори від Rolls-Royce

Rolls-Royce виготовив надпотужні генератори для українських лікарень
Rolls-Royce Power Systems разом з PerinGenerators Group виготовили надпотужні генератори для українських лікарень. Їх вже отримали медзаклади Вишгорода та Миколаєва.
Про це інформує пресслужба міністерства охорони здоров'я.
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Відомо, що генератори передали в лікарню у Вишгороді, що у Київській області та Миколаїв.
"Генератори були передані в КНП "Вишгородська центральна районна лікарня" і КНП "Миколаївська обласна клінічна лікарня". Кожен з генераторів може забезпечити автономну роботу закладу", — йдеться в повідомленні.
Своєю чергою, міністерство охорони здоров’я висловило подяку компаніям, а також німецько-українському товариству "Рейн-Некар", яке встановило контакт між надавачем та МОЗ і здійснило доставлення вантажу в Україну.
"Окупанти продовжують нищити цивільну інфраструктуру, тому поставки гуманітарної допомоги, зокрема таких потужних генераторів, для нас важливі", — говорить заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.
У МОЗ зазначають, що кожен з переданих генераторів — це гарантія повноцінної роботи закладу, а отже, збереження життя і здоров’я українців.
Нагадаємо, раніше у ДСНС дали поради, щодо правильного використання генераторів. Там наголошують, що неправильне підключення електростанції може призводити до виходу з ладу обладнання або домашньої електропроводки, не говорячи вже про власну безпеку та безпеку навколишніх.