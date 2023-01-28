Українські лікарні отримали потужні генератори від Rolls-Royce

Лікарні Вишгорода та Миколаєва отримали потужні генератори

Rolls-Royce Power Systems разом з PerinGenerators Group виготовили надпотужні генератори для українських лікарень. Їх вже отримали медзаклади Вишгорода та Миколаєва.

Про це інформує пресслужба міністерства охорони здоров'я.

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Відомо, що генератори передали в лікарню у Вишгороді, що у Київській області та Миколаїв.

"Генератори були передані в КНП "Вишгородська центральна районна лікарня" і КНП "Миколаївська обласна клінічна лікарня". Кожен з генераторів може забезпечити автономну роботу закладу", — йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, міністерство охорони здоров’я висловило подяку компаніям, а також німецько-українському товариству "Рейн-Некар", яке встановило контакт між надавачем та МОЗ і здійснило доставлення вантажу в Україну.

"Окупанти продовжують нищити цивільну інфраструктуру, тому поставки гуманітарної допомоги, зокрема таких потужних генераторів, для нас важливі", — говорить заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

У МОЗ зазначають, що кожен з переданих генераторів — це гарантія повноцінної роботи закладу, а отже, збереження життя і здоров’я українців.

Нагадаємо, раніше у ДСНС дали поради, щодо правильного використання генераторів. Там наголошують, що неправильне підключення електростанції може призводити до виходу з ладу обладнання або домашньої електропроводки, не говорячи вже про власну безпеку та безпеку навколишніх.