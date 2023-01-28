Украинские больницы получили мощные генераторы от Rolls-Royce

Вышгородские и Николаевские больницы получили мощные генераторы

Rolls-Royce Power Systems вместе с PerinGenerators Group изготовили сверхмощные генераторы для украинских больниц. Их уже получили медучреждения Вышгорода и Николаева.

Об этом информирует пресс-служба министерства здравоохранения.

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Известно, что генераторы передали в больницу в Вышгороде Киевской области и Николаев.

"Генераторы были переданы в КНП "Вышгородская центральная районная больница" и КНП "Николаевская областная клиническая больница". Каждый из генераторов может обеспечить автономную работу заведения", — говорится в сообщении.

В свою очередь министерство здравоохранения выразило благодарность компаниям, а также немецко-украинскому обществу "Рейн-Некар", которое установило контакт между поставщиком и Минздравом и осуществило доставку груза в Украину.

"Оккупанты продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру, поэтому поставки гуманитарной помощи, в том числе таких мощных генераторов, для нас важны", — говорит заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

В Минздраве отмечают, что каждый из переданных генераторов — это гарантия полноценной работы заведения, а значит, сохранение жизни и здоровья украинцев.

Напомним, ранее в ГСЧС дали советы по правильному использованию генераторов. Там подчеркивают, что неправильное подключение электростанции может приводить к выходу из строя оборудования или домашней электропроводки, не говоря уже о собственной безопасности и безопасности окружающих.