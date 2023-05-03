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Росія їх вкрала: 5 українських художників, яких росіяни видають за своїх

3 травня 2023 06:15
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис
Росія вкрала українських художників: 5 найвідоміших
"Пожежа у Москві 1812 року" Іван Айвазовський. Фото: tsn.ua
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Вікторія Черемис

Звичка росіян красти все і вся давно вже ні для кого не секрет, втім, масштаби їхніх злочинів не перестають дивувати. Сьогодні розповімо про 5 українських художників, яких російські "діячі культури" вже довго видають за російських класиків. 

Олександра Екстер

Художниця, дизайнерка й теоретикиня мистецтва Олександра Екстер була флагманом українського андеграунду початку 20 століття. Вона стала однією із перших українських мисткинь, що відмовилися від реалізму і почали писати у новаторських стилях. Художниця створювала роботи різного плану: працювала в жанрах портрету, пейзажу, живописної композиції та театральної сценографії. Серед найвідоміших її картин — "Танцюристки", "Афіни", "Мерехтіння", "Триптих".

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Олександра Екстер
Олександра Екстер "Вид Парижа". Фото — tsn.ua

Ілля Рєпін

Російські мистецтвознавці вважають Іллю Рєпіна "стовпом" російської класики, але насправді він народився на Харківщині у родині військових поселян. Один із ключових мотивів його творчості — це образи з українського життя в: "Вічність", "Козак Мамай", "Запорожці", "Українка біля тину", "Софія Драгомирова в українському вбранні" і, звісно ж, "Козаки пишуть листа турецькому султану". До речі, Рєпін був дуже свободолюбивою особистістю: в його домі висіли таблички "Прислуга — ганьба людства" і "Не шукайте прислуги — її немає". Художник із дружиною самотужки накривали столи й обслуговували своїх гостей. 

Запорожці пишуть листа турецькому султану
Ілля Рєпін "Запорожці пишуть листа турецькому султану". Фото — localhistory.com

Архип Куїнджі

Український художник-пейзажист, що народився поблизу Маріуполя, став знаменитим завдяки його новаторським дослідженням світла та кольору в мистецтві. Куїнджі вмів майстерно відтворювати різні пори року та сходи й заходи сонця, тому пейзажі митця вражають глибиною та атмосферністю. Більшість мотивів картин пейзажиста — це краєвиди українських Карпат та Криму. Серед відомих робіт  — "Сонячні промені в гущавині", "Карпатський пейзаж", "Місячна ніч на Дніпрі".

Ніч в Україні Куїнджі
Архип Куїнджі "Ніч в Україні". Фото — wikipedia.org

Казимир Малевич

Якщо це ім’я асоціюється у вас виключно із "Чорним квадратом", то вам терміново варто побачити й інші картини Малевича, адже цей художник був видатним авангардистом і одним із засновників супрематизму — стилю в мистецтві, що базується на геометричних формах і чистому кольорі. Серед відомих картин: "Чорний квадрат", "Принцип мигтіння", "Людина, що біжить" (на думку мистецтвознавців у цій картині Малевич втілив образ Голодомору 1932-1933 років). У графі "національність" художник, присвоєний російськими "мистецтвознавцями", завжди писав "українець".

Три Жінки в дорозі
Казимир Малевич "Три жінки в дорозі". Фото — wikipedia.org

Іван Айвазовський

Український мариніст народився в місті Феодосія і був самоучкою. Більшість його картин — це дивовижно реалістичні морські пейзажі. Художник досконало передавав світло та вміло використовував техніку клейового малювання, що дозволяло йому створювати вражаючі ефекти. Одна з його найвідоміших картин це "Дев'ятнадцять ступенів" — зображення корабля, що сходить з курсу під час шторму.

До речі, нещодавно ми писали про відкриття виставки сучасного мистецтва у Києві. Детальніше про це можна почитати тут.

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