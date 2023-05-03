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Россия их украла: 5 украинских художников, которых россияне выдают за своих

3 мая 2023 06:15
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Россия украла украинских художников: 5 самых известных
"Пожар в Москве 1812" Иван Айвазовский. Фото: tsn.ua
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Привычка россиян воровать все и вся давно уже ни для кого не секрет, впрочем, масштабы их преступлений не перестают удивлять. Сегодня расскажем о 5 украинских художниках, которых российские "деятели культуры" уже долго выдают за российских классиков.

Александра Экстер

Художница, дизайнер и теоретик искусства Александра Экстер была флагманом украинского андеграунда начала 20 века. Она стала одной из первых украинских художниц, отказавшихся от реализма и начавших писать в новаторских стилях. Художница создавала работы разного плана: работала в жанрах портрета, пейзажа, живописной композиции и театральной сценографии. Среди самых известных ее картин — "Танцовщицы", "Афины", "Триптих".

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Александра Экстер
Александра Экстер "Вид Парижа". Фото — tsn.ua

Илья Репин

Российские искусствоведы считают Илью Репина "столпом" русской классики, но на самом деле он родился на Харьковщине в семье военных поселян. Один из ключевых мотивов его творчества — это образы из украинской жизни: "Вечность", "Казак Мамай", "Запорожцы", "Украинка у плетня", "София Драгомирова в украинском наряде" и, конечно же, "Казаки пишут письмо турецкому". Кстати, Репин был очень свободолюбивой личностью: в его доме висели таблички "Прислуга — позор человечества" и "Не ищите прислугу — ее нет". Художник с женой самостоятельно накрывали столы и обслуживали своих гостей.

Запорожцы пишут письмо турецкому султану
Илья Репин "Запорожцы пишут письмо турецкому султану". Фото — localhistory.com

Архип Куинджи

Украинский художник-пейзажист, родившийся вблизи Мариуполя, стал знаменит благодаря его новаторским исследованиям света и цвета в искусстве. Куинджи умел мастерски воспроизводить разное время года и восходы и закаты, поэтому пейзажи художника поражают глубиной и атмосферностью. Большинство мотивов картин пейзажиста — это пейзажи украинских Карпат и Крыма. Среди известных работ — "Солнечные лучи в чаще", "Карпатский пейзаж", "Лунная ночь на Днепре".

Ночь в Украине Куинджи
Архип Куинджи "Ночь в Украине". Фото — wikipedia.org

Казимир Малевич

Если это имя ассоциируется у вас исключительно с "Черным квадратом", то вам срочно стоит увидеть и другие картины Малевича, ведь этот художник был выдающимся авангардистом и одним из основателей супрематизма — стиля в искусстве, базирующегося на геометрических формах и чистом цвете. Среди известных картин: "Черный квадрат", "Принцип мигания", "Бегущий человек" (по мнению искусствоведов в этой картине Малевич воплотил образ Голодомора 1932-1933 годов). В графе "национальность" художник, присвоенный русскими "искусствоведами", всегда писал "украинец".

Три женщины в пути
Казимир Малевич "Три женщины в пути". Фото — wikipedia.org

Иван Айвазовский

Украинский маринист родился в городе Феодосия и был самоучкой. Большинство его картин — это удивительно реалистичные морские пейзажи. Художник в совершенстве передавал свет и умело использовал технику клеевого рисования, что позволяло ему создавать впечатляющие эффекты. Одна из самых известных его картин это "Девятнадцать ступеней"— изображение корабля, сходящего с курса во время шторма.

Кстати, мы недавно писали об открытии выставки современного искусства в Киеве. Подробнее об этом можно почитать здесь.

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