Росіяни почали евакуацію дітей із прифронтових районів Запорізької області
На півночі окупованої частини Запорізької області розпочалася примусова евакуація дітей. Окупанти стверджують, що вивозять дітей з Токмака та Пологів до Бердянська.
Про це повідомило мелітопольське видання "Ріа-Мелітополь".
Евакуація на окупованих територіях
Російські окупанти оголосили термінову евакуацію на захопленій території Запорізької області.
Зокрема, у Токмаку російська окупаційна “адміністрація” наказала вивозити дітей. За попередніми даними, до Бердянська.
Пізніше стало відомо, що подібний процес розпочався у іншому окупованому місті Запорізької області — Пологах.
Що говорять мешканці окупованої частини Запорізької області
У соцмережах та месенджерах мешканці тимчасово окупованих територіях регіону підтверджують факт початку мобілізації.
Цю інформацію, стверджують дорослі мешканці окупованих районів Запорізької області, повідомили їм у школах та дитсадках, де перебувають їхні діти.
Нагадаємо, що в кінці квітня окупанти почали евакуацію в Криму. Втім, звідти почали вивозити винятково топменеджерів російських держкомпаній та членів їхніх сімей.