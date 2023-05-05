Росіяни почали евакуацію дітей із прифронтових районів Запорізької області

Примусова евакуація українців російськими окупантами. Фото: росЗМІ

На півночі окупованої частини Запорізької області розпочалася примусова евакуація дітей. Окупанти стверджують, що вивозять дітей з Токмака та Пологів до Бердянська.

Про це повідомило мелітопольське видання "Ріа-Мелітополь".

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Російські окупанти оголосили термінову евакуацію на захопленій території Запорізької області.

Зокрема, у Токмаку російська окупаційна “адміністрація” наказала вивозити дітей. За попередніми даними, до Бердянська.

Пізніше стало відомо, що подібний процес розпочався у іншому окупованому місті Запорізької області — Пологах.

Що говорять мешканці окупованої частини Запорізької області

У соцмережах та месенджерах мешканці тимчасово окупованих територіях регіону підтверджують факт початку мобілізації.

Цю інформацію, стверджують дорослі мешканці окупованих районів Запорізької області, повідомили їм у школах та дитсадках, де перебувають їхні діти.

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На окупованій території Запорізької області оголосили окупацію дітей

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В окупації на Запоріжжі вивозять дітей

Нагадаємо, що в кінці квітня окупанти почали евакуацію в Криму. Втім, звідти почали вивозити винятково топменеджерів російських держкомпаній та членів їхніх сімей.