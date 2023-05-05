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Росіяни почали евакуацію дітей із прифронтових районів Запорізької області

5 травня 2023 13:16
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни почали евакуацію дітей із прифронтових районів Запорізької області
Примусова евакуація українців російськими окупантами. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На півночі окупованої частини Запорізької області розпочалася примусова евакуація дітей. Окупанти стверджують, що вивозять дітей з Токмака та Пологів до Бердянська.

Про це повідомило мелітопольське видання "Ріа-Мелітополь".

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Евакуація на окупованих територіях

Російські окупанти оголосили термінову евакуацію на захопленій території Запорізької області.

Зокрема, у Токмаку російська окупаційна “адміністрація” наказала вивозити дітей. За попередніми даними, до Бердянська.

Пізніше стало відомо, що подібний процес розпочався у іншому окупованому місті Запорізької області — Пологах.

Що говорять мешканці окупованої частини Запорізької області

У соцмережах та месенджерах мешканці тимчасово окупованих територіях регіону підтверджують факт початку мобілізації.

Цю інформацію, стверджують дорослі мешканці окупованих районів Запорізької області, повідомили їм у школах та дитсадках, де перебувають їхні діти.

Мешканці окупованих територій розповідають про окупацію
Мешканці окупованих територій розповідають про окупацію
На окупованій території Запорізької області оголосили окупацію дітей
На окупованій території Запорізької області оголосили окупацію дітей
Евакуація на Запоріжжі
Евакуація на Запоріжжі
В окупації на Запоріжжі вивозять дітей
В окупації на Запоріжжі вивозять дітей

Нагадаємо, що в кінці квітня окупанти почали евакуацію в Криму. Втім, звідти почали вивозити винятково топменеджерів російських держкомпаній та членів їхніх сімей.

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