Россияне начали эвакуацию детей из прифронтовых районов Запорожской области
На севере оккупированной части Запорожской области началась принудительная эвакуация детей. Оккупанты утверждают, что вывозят детей из Токмака и Пологов в Бердянск.
Об этом сообщило мелитопольское издание "Риа-Мелитополь".
Эвакуация на оккупированных территориях
Российские оккупанты объявили срочную эвакуацию на захваченной территории Запорожской области.
В частности, в Токмаке российская оккупационная администрация приказала вывозить детей. По предварительным данным, в Бердянск.
Позже стало известно, что подобный процесс начался в другом оккупированном городе Запорожской области — Пологах.
Что говорят жители оккупированной части Запорожской области
В соцсетях и мессенджерах жители временно оккупированных территорий региона подтверждают факт начала мобилизации.
Эту информацию, утверждают взрослые жители оккупированных районов Запорожской области, сообщили в школах и детсадах, где находятся их дети.
Напомним, что в конце апреля оккупанты начали эвакуацию в Крыму. Впрочем, оттуда начали вывозить исключительно топ-менеджеров российских госкомпаний и членов их семей.