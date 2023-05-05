Россияне начали эвакуацию детей из прифронтовых районов Запорожской области

Принудительная эвакуация украинцев российскими оккупантами. Фото: росСМИ

На севере оккупированной части Запорожской области началась принудительная эвакуация детей. Оккупанты утверждают, что вывозят детей из Токмака и Пологов в Бердянск.

Об этом сообщило мелитопольское издание "Риа-Мелитополь".

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Российские оккупанты объявили срочную эвакуацию на захваченной территории Запорожской области.

В частности, в Токмаке российская оккупационная администрация приказала вывозить детей. По предварительным данным, в Бердянск.

Позже стало известно, что подобный процесс начался в другом оккупированном городе Запорожской области — Пологах.

Что говорят жители оккупированной части Запорожской области

В соцсетях и мессенджерах жители временно оккупированных территорий региона подтверждают факт начала мобилизации.

Эту информацию, утверждают взрослые жители оккупированных районов Запорожской области, сообщили в школах и детсадах, где находятся их дети.

Жители оккупированных территорий рассказывают об оккупации

На оккупированной территории Запорожской области объявили оккупацию детей

Эвакуация в Запорожской области

В оккупации в Запорожской области вывозят детей

Напомним, что в конце апреля оккупанты начали эвакуацию в Крыму. Впрочем, оттуда начали вывозить исключительно топ-менеджеров российских госкомпаний и членов их семей.