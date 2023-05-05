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Россияне начали эвакуацию детей из прифронтовых районов Запорожской области

5 мая 2023 13:16
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне начали эвакуацию детей из прифронтовых районов Запорожской области
Принудительная эвакуация украинцев российскими оккупантами. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На севере оккупированной части Запорожской области началась принудительная эвакуация детей. Оккупанты утверждают, что вывозят детей из Токмака и Пологов в Бердянск.

Об этом сообщило мелитопольское издание "Риа-Мелитополь".

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Эвакуация на оккупированных территориях

Российские оккупанты объявили срочную эвакуацию на захваченной территории Запорожской области.

В частности, в Токмаке российская оккупационная администрация приказала вывозить детей. По предварительным данным, в Бердянск.

Позже стало известно, что подобный процесс начался в другом оккупированном городе Запорожской области — Пологах.

Что говорят жители оккупированной части Запорожской области

В соцсетях и мессенджерах жители временно оккупированных территорий региона подтверждают факт начала мобилизации.

Эту информацию, утверждают взрослые жители оккупированных районов Запорожской области, сообщили в школах и детсадах, где находятся их дети.

Жители оккупированных территорий рассказывают об оккупации
Жители оккупированных территорий рассказывают об оккупации
На оккупированной территории Запорожской области объявили оккупацию детей
На оккупированной территории Запорожской области объявили оккупацию детей
Эвакуация в Запорожье
Эвакуация в Запорожской области
В оккупации в Запорожье вывозят детей
В оккупации в Запорожской области вывозят детей

Напомним, что в конце апреля оккупанты начали эвакуацию в Крыму. Впрочем, оттуда начали вывозить исключительно топ-менеджеров российских госкомпаний и членов их семей.

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